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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

A quarta-feira trará avanços concretos, realizações e reflexão aos nativos (Imagem: n_defender | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A quarta-feira trará avanços concretos, realizações e reflexão aos nativos (Imagem: n_defender | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quarta-feira trará uma energia de equilíbrio entre ação e introspecção, crescimento e conexão emocional. Algumas cartas do tarot indicam avanços concretos e realizações, enquanto outras pedem pausa, reflexão e escuta interior. O dia favorecerá quem respeitar o próprio ritmo.

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A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!

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Áries 4 de Espadas

Ilustração frontal da cabeça de um carneiro com grandes chifres curvados em tons de laranja e marrom. O rosto é bege com detalhes pontilhados e está centralizado em uma moldura verde-água sobre fundo marrom
O dia pedirá descanso físico e mental ao ariano (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

A carta “4 de Espadas” indica que será um dia de pausa e recuperação. A quarta-feira pedirá descanso físico e mental antes da tomada de decisões importantes.

Touro A Imperatriz

Ilustração da cabeça de um touro de frente em tons de marrom e ocre, com chifres azuis detalhados por linhas. Há um símbolo de lua crescente na testa do animal. A imagem está emoldurada em verde-água sobre fundo marrom
O dia favorecerá o cuidado do taurino consigo e a conexão com o prazer e o bem-estar (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Haverá crescimento, autoestima e abundância, conforme a carta “A Imperatriz”. O dia favorecerá o cuidado consigo e a conexão com o prazer e o bem-estar.

Gêmeos 2 de Copas

Ilustração do signo de Gêmeos, representado por duas faces estilizadas lado a lado, representando dualidade e comunicação, com o fundo marrom
O dia favorecerá parcerias, reconciliações e trocas sinceras ao geminiano (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Conexões importantes marcarão o dia. Segundo a carta “2 de Copas”, a quarta-feira favorecerá parcerias, reconciliações e trocas sinceras no campo afetivo.

Câncer 8 de Ouros

Ilustração de uma lagosta ou caranguejo estilizado em tons de azul, vista de cima. O crustáceo está dentro de uma forma oval verde-água com pequenas estrelas, sobre um fundo marrom escuro
O dia favorecerá o crescimento do canceriano por meio do esforço (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Foco e dedicação estarão em destaque, conforme a carta “8 de Ouros”. O dia favorecerá o crescimento por meio do esforço. Será importante continuar investindo no que acredita.

Leão Cavaleiro de Espadas

Ilustração estilizada da cabeça de um leão representando o signo de Leão. O animal apresenta uma juba farta em tons de ocre e um rosto alaranjado com o símbolo de uma lua crescente e pontos pretos entre os olhos. O desenho está centralizado em uma moldura arredondada verde-água com detalhes de faíscas pretas, sobre um fundo marrom
O dia pedirá ao leonino atenção com decisões precipitadas (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” indica que haverá tendência a ações rápidas e impulsivas. O dia pedirá atenção com decisões precipitadas e palavras ditas no calor do momento.

Virgem 9 de Copas

Ilustração artística do signo de Virgem representada pelo rosto de uma mulher com olhos fechados e expressão serena. Ela possui cabelos cor de terracota presos em tranças que formam uma coroa e uma marca de lua crescente na testa. A imagem está contida em uma moldura orgânica verde-água decorada com pequenas estrelas, sobre um fundo marrom
Um desejo poderá se concretizar ou trazer uma sensação de satisfação ao virginiano (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

A realização emocional estará em evidência, conforme a carta “9 de Copas”. Um desejo poderá se concretizar ou trazer uma sensação de satisfação e plenitude.

Libra Pajem de Ouros

Ilustração do signo de Libra, representado por uma balança estilizada em tons de marrom, azul e bege, com o fundo marrom
Novas oportunidades poderão surgir ao libriano, principalmente no campo profissional ou financeiro (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Novas oportunidades poderão surgir, principalmente no campo profissional ou financeiro. Segundo a carta “Pajem de Ouros”, algo promissor poderá começar.

Escorpião 3 de Ouros

Ilustração de um escorpião em tons de marrom e cinza, visto de cima. O aracnídeo está posicionado com as pinças abertas e a cauda curvada em uma moldura oval verde-água. O fundo da imagem é marrom terroso e possui pequenas estrelas pretas ao redor do símbolo
O dia do escorpiano favorecerá parcerias e o desenvolvimento de projetos em grupo (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

O trabalho em equipe e a construção conjunta ganharão destaque, conforme a carta “3 de Ouros”. O dia favorecerá parcerias e o desenvolvimento de projetos em grupo.

Sagitário O Eremita

Ilustração do signo de Sagitário mostrando um arco de madeira marrom com uma flecha apontada para cima. O desenho está contido em uma forma arredondada verde-água com pequenos detalhes de faíscas e uma auréola de linhas finas no topo em um fundo marrom
O dia pedirá momentos de introspecção ao sagitariano (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

O dia pedirá momentos de introspecção. Segundo a carta “O Eremita”, haverá necessidade de silêncio, reflexão e conexão com o próprio interior.

Capricórnio A Sacerdotisa

Ilustração da cabeça de uma cabra azulada com grandes chifres espiralados em tom ocre. O desenho possui um estilo místico, envolto por uma moldura verde-claro e fundo marrom
A intuição do capricorniano estará em alta nesta quarta-feira (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

A intuição estará em alta. A carta “A Sacerdotisa” indica que respostas importantes estarão dentro de você. Será importante observar mais e falar menos.

Aquário 6 de Copas

Ilustração do signo de Aquário com um vaso de cerâmica terracota inclinado, de onde verte água em tons de azul. O conjunto está dentro de uma moldura orgânica verde-água em um fundo marrom
O passado poderá trazer aprendizados ao aquariano (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Reencontros e nostalgia marcarão o dia, conforme a carta “6 de Copas”. O passado poderá trazer aprendizados ou conexões especiais.

Peixes A Força

Ilustração do signo de Peixes apresentando dois peixes azuis nadando em direções opostas, formando um círculo. Eles estão inseridos em uma moldura verde-claro com pequenas estrelas ao redor, sobre um fundo marrom
O dia pedirá calma ao pisciano para lidar com desafios (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

O controle emocional e a resiliência serão fortalecidos, conforme a carta “A Força”. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como reagirá às situações.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 06/05/2026 07:01
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