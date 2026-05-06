5 cristais que ativam a energia da prosperidade e atraem abundância

A busca por prosperidade não envolve apenas dinheiro: ela também passa por autoestima, oportunidades, confiança e fluxo de vida. No universo da cristaloterapia, alguns cristais são conhecidos por potencializar essa energia e ajudar no alinhamento com a abundância e o crescimento. Veja cinco deles e como utilizá-los no dia a dia:

1. Citrino

O citrino é um cristal que carrega uma energia vibrante, ligada à alegria, confiança e realização material (Imagem: eloresnorwood | Shutterstock)

O citrino é um dos cristais mais famosos quando o assunto é prosperidade. Ele carrega uma energia vibrante, ligada à alegria, confiança e realização material. É ideal para quem deseja atrair oportunidades financeiras e expandir projetos. Deixe na carteira, no local de trabalho ou próximo ao caixa da sua casa ou negócio.

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2. Pirita

A pirita é um poderoso cristal de manifestação (Imagem: PaulaPaulsen | pixabay)

Conhecida como ouro dos tolos, a pirita é um poderoso cristal de manifestação. Ela fortalece a autoconfiança, estimula a ação e ajuda a atrair ganhos financeiros. Pode ser mantida na mesa de trabalho ou em um local onde você tome decisões importantes.

3. Jade

A pedra jade está associada à sorte, à estabilidade financeira e à sabedoria (Imagem: | Shutterstock)

Muito valorizada no Oriente, a jade está associada à sorte, à estabilidade financeira e à sabedoria. Sua energia é mais suave, ajudando a construir prosperidade de forma sólida e duradoura. Como usar: carregue como amuleto ou deixe na entrada da casa para atrair boas energias.

4. Quartzo Verde

O quartzo-verde está ligado à cura e ao equilíbrio emocional (Imagem: Aleksandra Budnik | Shutterstock)

Ligado à cura e ao equilíbrio emocional, o quartzo verde também favorece o crescimento financeiro ao abrir caminhos e trazer novas possibilidades. Esse cristal é ideal para quem está buscando novas fontes de renda ou recomeços profissionais.

5. Olho de Tigre

O cristal olho de tigre ajuda a quem precisa tomar decisões mais seguras e evita perdas (Imagem: | Shutterstock)

Esse cristal ajuda a manter o foco, tomar decisões mais seguras e evitar perdas. Ele protege contra energias negativas que podem bloquear o fluxo da prosperidade. Como usar: leve-o com você no dia a dia ou utilize-o durante momentos de planejamento financeiro.