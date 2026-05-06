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Bolo caseiro: 4 receitas deliciosas e práticas para o Dia das Mães

Transforme qualquer momento em uma lembrança especial com essas opções simples e irresistíveis

Bolo de mandioca com coco (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Bolo de mandioca com coco (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nada combina mais com o Dia das Mães do que o cheirinho de bolo caseiro saindo do forno. Simples, acolhedores e irresistíveis, eles transformam qualquer momento em uma lembrança especial, seja no café da manhã, na sobremesa do almoço ou no lanche da tarde em família.

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Abaixo, confira 4 receitas práticas e deliciosas de bolo caseiro para o Dia das Mães!

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1. Bolo de mandioca com coco

Ingredientes

  • 500 g de mandioca ralada
  • 3 ovos
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 100 g de coco ralado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Coco ralado para decorar
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a mandioca ralada, os ovos, o leite de coco, o leite, a manteiga derretida e o açúcar até obter uma massa homogênea. Acrescente o coco ralado e misture. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e aguarde amornar. Decore com coco ralado e sirva em seguida.

2. Bolo vulcão de pistache

Ingredientes

Bolo

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de pistache triturado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

  • 350 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de pasta de pistache
  • 1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Bolo

Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura clara. Acrescente o óleo e o leite e misture bem. Adicione a farinha de trigo e o pistache triturado e mexa até a massa ficar homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma com furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar.

Cobertura

Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, a pasta de pistache e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme consistente. Desenforme o bolo com cuidado e despeje a cobertura ainda quente por cima, deixando escorrer como vulcão. Sirva em seguida.

Travessa branca com bolo de abóbora com mel
Bolo de abóbora com mel (Imagem: Natallia Harahliad | Shutterstock)

3. Bolo de abóbora com mel

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1/2 xícara de chá de mel
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 3 colheres de sopa de mel
  • Sementes de abóbora para decorar
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a abóbora, os ovos, o óleo, o mel e o açúcar mascavo até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de trigo e a canela em pó e mexa. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma com furo central untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e regue o bolo com mel. Finalize decorado com as sementes de abóbora e sirva em seguida.

4. Bolo de nozes com doce de leite

Ingredientes

Bolo

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas

Cobertura

  • 170 g de doce de leite
  • 250 g de creme de leite
  • Nozes para decorar

Modo de preparo

Bolo

Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro. Adicione o óleo e o leite e misture bem. Acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma massa homogênea. Junte as nozes e, por último, o fermento químico, misturando delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Reserve.

Cobertura

Em um recipiente, misture o doce de leite com o creme de leite até formar um creme liso. Desenforme o bolo com cuidado e despeje a cobertura por cima. Decore com nozes e sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 06/05/2026 17:48
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