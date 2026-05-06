Quando a ocasião pede uma refeição especial, poucos pratos conseguem impressionar tanto quanto uma boa picanha na manteiga. Dourada por fora, macia por dentro e envolvida por aromas irresistíveis, ela transforma o almoço ou o jantar de Dia das Mães em um momento ainda mais memorável. E o melhor de tudo: o preparo é simples e perfeito para quem deseja servir algo diferente sem passar horas na cozinha.
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A seguir, aprenda a fazer picanha na manteiga para o Dia das Mães!
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Picanha na manteiga
Ingredientes
- 1 kg de picanha
- 2 colheres de sopa de manteiga sem sal
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 ramo de alecrim
- Suco de 1 limão
- Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e tomilho picado a gosto
Modo de preparo
Retire o excesso de gordura da picanha, mas preserve parte da capa para garantir mais maciez e sabor à carne. Corte em medalhões e disponha em um recipiente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão, tampe e deixe descansar por 10 minutos para absorver os sabores.
Em seguida, aqueça o azeite de oliva em uma frigideira, em fogo alto, e sele os medalhões com a gordura voltada para baixo por 4 minutos de cada lado. Adicione a manteiga e espere derreter. Acrescente o alho, o alecrim e o tomilho e deixe os aromas se intensificarem.
Com a ajuda de uma colher, regue a carne com a manteiga derretida, virando os medalhões para que todos os lados fiquem bem envolvidos no molho. Repita esse processo por aproximadamente 15 minutos. Desligue o fogo e deixe a carne descansar por 10 minutos. Sirva em seguida.