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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/05/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

A quinta-feira pedirá atitudes conscientes e atenção para evitar impulsos (Imagem: Shyntartanya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A quinta-feira pedirá atitudes conscientes e atenção para evitar impulsos (Imagem: Shyntartanya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quinta-feira trará uma energia de movimento, decisões e necessidade de equilíbrio emocional. Algumas cartas do tarot indicam conquistas e novos caminhos, enquanto outras apontam desapegos, encerramentos e reflexões importantes. Será um dia para agir com consciência e evitar atitudes impulsivas.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 2 de Paus

Ilustração do signo de áries em um círculo azul com estrelas e sobre um fundo rosa
O dia do ariano favorecerá decisões estratégicas e a avaliação de novos caminhos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Planejamento e visão de futuro serão essenciais, revela a carta “2 de Paus”. O dia favorecerá decisões estratégicas e a avaliação de novos caminhos.

Touro A Temperança

Ilustração do signo de touro em um círculo azul com estrelas e sobre um fundo rosa
O taurino precisará evitar exageros e confiar no tempo das coisas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Equilíbrio e paciência serão importantes. A carta “A Temperança” pede calma para lidar com situações delicadas. Será essencial evitar exageros e confiar no tempo das coisas.

Gêmeos 6 de Paus

Ilustração do signo de gêmeos em um círculo azul com estrelas e sobre um fundo rosa
O dia do geminiano favorecerá conquistas e a valorização dos esforços (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Reconhecimento e vitória estarão presentes, conforme a carta “6 de Paus”. O dia favorecerá conquistas e a valorização dos seus esforços. Será um bom momento para aproveitar o destaque.

Câncer 7 de Espadas

Ilustração do signo de câncer em um círculo azul com estrelas e sobre um fundo rosa
O canceriano precisará ter atenção com situações pouco claras (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Atenção às situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser revelado.

Leão O Louco

Ilustração do signo de leão em um círculo azul com estrelas e sobre um fundo rosa
O dia favorecerá recomeços e coragem para o leonino seguir caminhos diferentes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Louco” indica novo ciclo e liberdade. O dia favorecerá recomeços e coragem para seguir caminhos diferentes. Será importante confiar no próprio instinto.

Virgem 8 de Copas

Ilustração do signo de virgem em um círculo azul com estrelas e sobre um fundo rosa
O dia pedirá coragem ao virginiano para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

O desapego será necessário, conforme a carta “8 de Copas”. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente.

Libra Cavaleiro de Ouros

Ilustração do signo de libra em um círculo azul com estrelas e sobre um fundo rosa
O progresso do libriano poderá ser lento, mas será seguro (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Persistência e disciplina serão essenciais, revela a carta “Cavaleiro de Ouros”. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Será importante continuar firme no que está construindo.

Escorpião 4 de Copas

Ilustração do signo de escorpião em um círculo azul com estrelas e sobre um fundo rosa
O escorpiano precisará ter cuidado com o desinteresse ou a insatisfação (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Cuidado com o desinteresse ou a insatisfação. A carta “4 de Copas” indica que você pode estar ignorando oportunidades importantes.

Sagitário 3 de Paus

Ilustração do signo de sagitário em um círculo azul com estrelas e sobre um fundo rosa
O dia favorecerá planejamento, crescimento e abertura de caminhos para o sagitariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” indica expansão e novos horizontes. O dia favorecerá planejamento, crescimento e abertura de caminhos.

Capricórnio 10 de Espadas

Ilustração do signo de capricórnio em um círculo azul com estrelas e sobre um fundo rosa
Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, trará libertação ao capricorniano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Aquário A Força

Ilustração do signo de aquário em um círculo azul com estrelas e sobre um fundo rosa
O dia pedirá ao aquariano calma para lidar com os desafios (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Controle emocional e resiliência serão essenciais, revela a carta “A Força”. O dia pedirá calma para lidar com os desafios. Sua força estará na forma como você reagirá.

Peixes Rainha de Copas

Ilustração do signo de peixes em um círculo azul com estrelas e sobre um fundo rosa
O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado do pisciano consigo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Sensibilidade e acolhimento marcarão o dia, conforme a carta “Rainha de Copas”. O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 07/05/2026 07:03
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