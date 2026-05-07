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Torta de frango proteica: 3 receitas práticas para o lanche da tarde

Uma alternativa mais leve e nutritiva para quem busca manter uma alimentação saudável sem abrir mão de refeições saborosas

Torta de frango com massa de iogurte (Imagem: Cintia Ynoue | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Torta de frango com massa de iogurte (Imagem: Cintia Ynoue | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A torta de frango saudável e proteica é uma excelente opção para o lanche da tarde, pois combina sabor, praticidade e nutrientes que ajudam a promover maior saciedade ao longo do dia. Rica em proteínas, ela contribui para a manutenção da massa muscular e ajuda a controlar a fome entre as refeições. Além disso, quando preparada com ingredientes equilibrados e nutritivos, a receita se torna uma alternativa mais leve e nutritiva

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A seguir, confira como preparar receitas de torta de frango proteica para o lanche da tarde!

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1. Torta de frango com massa de iogurte

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 170 g de iogurte natural desnatado
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento químico
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar
  • 1 gema de ovo batida para pincelar

Recheio

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de molho de tomate natural
  • 1 colher de sopa de creme de ricota
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate e cozinhe até desmanchar. Adicione o molho de tomate, o frango desfiado, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o creme de ricota. Misture bem até o recheio ficar cremoso. Reserve.

Massa

Em uma tigela, misture os ovos, o iogurte e o azeite. Acrescente as farinhas e o sal. Mexa até formar uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento delicadamente. Em uma forma untada com azeite, espalhe metade da massa no fundo. Coloque todo o recheio de frango e cubra com o restante da massa. Pincele a gema de ovo por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Sirva em seguida.

2. Torta de frango com legumes e massa de batata-doce

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de batata-doce cozida e amassada
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1/2 xícara de chá de farelo de aveia
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de fermento químico
  • Sal e orégano a gosto
  • Azeite para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cenoura ralada
  • 1 abobrinha ralada
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de creme de leite
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Cheiro-verde picado, sal, páprica defumada e açafrão a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a cenoura e a abobrinha e cozinhe rapidamente até ficarem macias. Adicione o frango, os temperos e misture bem. Finalize com o creme de leite e o cheiro-verde. Reserve.

Massa

Em uma tigela, misture a batata-doce, os ovos, o leite e o azeite. Acrescente a farinha de arroz, o farelo de aveia, o sal e o orégano. Misture até formar uma massa cremosa. Por último, incorpore o fermento delicadamente.

Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, coloque metade da massa. Espalhe o recheio de frango e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Sirva em seguida.

A imagem mostra uma torta de frango com massa dourada à base de milho, servida em uma forma redonda com uma fatia retirada, revelando o recheio de frango desfiado e temperado. Ao lado, aparecem ingredientes como milho, salsa e páprica
Torta de frango com massa de milho-verde (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

3. Torta de frango com massa de milho-verde

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de milho-verde cozido
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento químico
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate natural
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde cozido
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Salsinha picada, páprica, cúrcuma e sal a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate, o molho de tomate e os temperos. Adicione o frango e misture bem. Finalize com milho-verde e salsinha. Reserve até esfriar um pouco.

Massa

No liquidificador, bata o milho-verde, os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura cremosa. Acrescente a aveia, o sal e a pimenta-do-reino. Bata novamente até ficar homogêneo. Por último, misture o fermento delicadamente.

Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa. Distribua o recheio de frango e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a superfície ficar dourada e firme. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 07/05/2026 15:33
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