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Astrologia

Brava, amorosa ou divertida? Conheça a mãe de cada signo

Algumas maternidades são mais expansivas e afetuosas, outras mais discretas e reservadas

Cada signo expressa uma forma singular de maternidade (Imagem: AT Global | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Cada signo expressa uma forma singular de maternidade (Imagem: AT Global | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na linguagem astrológica, a figura da mãe vai muito além da biologia. Ela se manifesta como um arquétipo vivo em cada signo, representando diferentes maneiras de amar, cuidar, proteger, bem como de educar, orientar e impor limites.

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Cada signo expressa uma forma singular de maternidade. Algumas são mais expansivas e afetuosas, outras mais discretas e reservadas, mas todas são igualmente reveladoras sobre como fomos acolhidos no mundo e como aprendemos a construir sensações de segurança, pertencimento e amor.

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Ao observar a mãe de cada signo, mergulhamos também em padrões emocionais profundos, memórias inscritas no corpo e dinâmicas internas que seguem influenciando, muitas vezes de forma inconsciente, a maneira como oferecemos e recebemos cuidado ao longo da vida.

A seguir, a astróloga Eunice Ferrari explica as características da mãe de cada signo. Confira!

Áries

Ilustração do signo de Áries em preto sobre um fundo amarelo
A mãe de Áries é impulsiva e possui uma forte presença (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

A mãe de Áries é impulsiva e possui uma forte presença. Educadora da ação, ensina a vida pela experiência direta. Pode ser impaciente, mas é profundamente protetora e encoraja os filhos a não terem medo do mundo. Sua maternidade tem algo de pioneiro, pois sabe abrir caminhos, mesmo quando não tem ideia de onde deve chegar.

Touro

Ilustração do signo de Touro em preto sobre um fundo amarelo
A mãe de Touro cuida por meio do toque, do alimento e do conforto (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

A mãe de Touro é corpo, segurança e nutrição. Oferece colo, traz estabilidade e uma deliciosa sensação de solidez. É uma mãe que cuida por meio do toque, do alimento e do conforto. Pode ser teimosa e possessiva, mas ama com uma constância que sustenta. Ela ensina o valor do que é simples e essencial.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos em preto sobre um fundo amarelo
A mãe de Gêmeos ensina por meio da palavra e do diálogo (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

A mãe de Gêmeos é leve, curiosa e mentalmente presente. Fala, explica, brinca e questiona. Ensina por meio da palavra e do diálogo. Pode ter dificuldade em lidar com emoções mais densas, mas oferece abertura, humor e estímulo intelectual. É uma mãe que não deixa a mente dos filhos adormecer.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer em preto sobre um fundo amarelo
A mãe de Câncer é intuitiva, protetora e profundamente emocional (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

A mãe de Câncer traz em si o arquétipo clássico da maternidade. É intuitiva, protetora e profundamente emocional. Cria um ninho onde tudo é sentimento e memória. Pode ser muito sensível e, por vezes, absorver demais os estados emocionais dos filhos. Ama com intensidade e senso de proteção e nutrição.

Leão

Ilustração do signo de Leão em preto sobre um fundo amarelo
A mãe de Leão é calorosa, orgulhosa de sua cria e possui uma presença luminosa (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

A mãe de Leão é calorosa, orgulhosa de sua cria e possui uma presença luminosa. Quer ver seus filhos brilharem e se sente realizada quando eles são reconhecidos. É generosa, teatral e possui um coração totalmente aberto para quem ama. Pode, às vezes, querer ser o centro do mundo deles, mas seu amor é grande, vibrante e inspirador.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem em preto sobre um fundo amarelo
A mãe de Virgem expressa seu amor por meio do que é útil e prático (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

A mãe de Virgem possui uma atenção apurada aos detalhes, um cuidado silencioso e um serviço constante. Ela expressa seu amor por meio do que é útil e prático, solucionando qualquer problema. Pode ser crítica sem intenção de ferir. Ensina a importância da disciplina, da responsabilidade e do autocuidado.

Libra

Ilustração do signo de Libra em preto sobre um fundo amarelo
A mãe de Libra é afetuosa, justa e preocupada com a beleza do ambiente que cria (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

A mãe de Libra é harmoniosa, com senso de estética e diplomacia. Procura o equilíbrio na relação com os filhos e evita conflitos diretos. É afetuosa, justa e preocupada com a beleza do ambiente que cria. Pode ter dificuldade em tomar decisões firmes, mas ensina o valor da convivência, da harmonia e da paz.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião em preto sobre um fundo amarelo
A mãe de Escorpião possui um “faro” para o perigo, mesmo quando ele é muito sutil (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

A mãe de Escorpião é pura intensidade e profundidade, com uma poderosa capacidade de transformação. Ama plenamente, com um sutil desejo de fundir-se à sua cria. Possui um “faro” para o perigo, mesmo quando ele é muito sutil. Pode ser controladora e exigente, mas é profundamente leal e protetora. Ensina seus filhos a atravessar crises e renascer.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário em preto sobre um fundo amarelo
A mãe de Sagitário é otimista, divertida e, por vezes, um pouco distante emocionalmente (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

A mãe de Sagitário é pura liberdade, expansão e espiritualidade. Incentiva os filhos a explorarem o mundo, viajarem, pensarem e enxergarem mais longe. É otimista, divertida e, por vezes, um pouco distante emocionalmente. Ensina que a vida é maior do que qualquer limite que possa ser imposto.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio em preto sobre um fundo amarelo
A mãe de Capricórnio demonstra seu amor por meio da disciplina e da construção de um futuro sólido (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

A mãe de Capricórnio ensina a necessidade de construir estruturas, ter responsabilidade e maturidade diante da vida. Pode parecer rígida ou exigente demais, mas quer preparar os filhos para o mundo real. Demonstra seu amor por meio da disciplina e da construção de um futuro sólido. Ensina esforço, resiliência e senso de dever.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário em preto sobre um fundo amarelo
A mãe de Aquário valoriza a individualidade dos filhos e os trata quase como iguais desde muito cedo (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

A mãe de Aquário é diferente, livre e pouco convencional. Valoriza a individualidade dos filhos e os trata quase como iguais desde muito cedo. Pode ser emocionalmente distante, mas costuma incentivar a autenticidade e o pensamento independente. Ensina o valor da liberdade de ser quem somos.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes em preto sobre um fundo amarelo
A mãe de Peixes é extremamente sensível às necessidades dos filhos (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)

A mãe de Peixes é uma mistura de sonho, empatia e fusão emocional. É extremamente sensível às necessidades dos filhos, muitas vezes antes mesmo de serem expressas por eles. Pode sacrificar-se demais ou perder os limites, mas ama de forma incondicional e espiritual. Ensina a compaixão e a imaginação.

Por Mariah Santos

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    Por Redação EdiCase
    postado em 07/05/2026 18:33
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