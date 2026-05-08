Receitas de travessa: 5 opções práticas e deliciosas para o almoço de Dia das Mães

O Dia das Mães merece uma mesa especial, e as receitas de travessa são a escolha perfeita para quem quer impressionar sem complicar. Práticas e cheias de sabor, essas preparações cabem bem tanto em almoços íntimos quanto em reuniões maiores com a família reunida. O melhor é que a maior parte do trabalho acontece dentro do forno, liberando tempo para aproveitar a data com quem importa.
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Confira 5 receitas de travessa deliciosas para tornar o almoço do Dia das Mães inesquecível!
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1. Lasanha de camarão
Ingredientes
Molho branco
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 500 ml de leite integral
- 1 pitada de noz-moscada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 500 g de camarão limpo
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 200 g de creme de leite
- 200 g de requeijão cremoso
- 1 colher de chá de orégano seco
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
- 300 g de queijo muçarela fatiado
- 300 g de massa para lasanha pré-cozida
- 80 g de queijo parmesão ralado
Modo de preparo
Molho branco
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a farinha de trigo e mexa por aproximadamente 1 minuto. Acrescente o leite aos poucos, mexendo constantemente até formar um creme liso e levemente espesso. Tempere com noz-moscada, sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Recheio
Em um recipiente, tempere os camarões com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça uma frigideira grande em fogo médio com o azeite e a manteiga. Refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Adicione os camarões e cozinhe rapidamente até ficarem rosados.
Acrescente o creme de leite, o requeijão e o orégano. Misture bem até formar um recheio cremoso. Adicione metade do molho branco preparado anteriormente e mexa delicadamente. Ajuste o sal e finalize com salsinha. Reserve.
Montagem
Em uma travessa refratária, espalhe uma camada fina do molho branco restante. Cubra com uma camada de massa para lasanha. Faça uma camada do recheio de camarão e outra de queijo muçarela. Repita as camadas até finalizar os ingredientes. Termine com molho branco, queijo muçarela e queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos ou até a superfície ficar dourada e gratinada. Sirva em seguida.
2. Arroz de forno cremoso com presunto e queijo
Ingredientes
Base
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 200 g de creme de leite
- 200 g de requeijão cremoso
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 200 g de presunto picado
- 200 g de queijo muçarela picado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- Cheiro-verde picado a gosto
Montagem
- 100 g de queijo parmesão ralado
- Batata-palha a gosto
Modo de preparo
Base
Em uma tigela grande, misture o arroz cozido, o creme de leite, o requeijão e o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Recheio
Em um recipiente, misture o presunto, a muçarela, o tomate, o milho-verde e o cheiro-verde. Reserve.
Montagem
Em uma travessa, faça uma camada da mistura de arroz. Acrescente o recheio e cubra com o restante do arroz. Finalize com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno, finalize com batata-palha e sirva em seguida.
3. Escondidinho de carne moída
Ingredientes
Purê de batata
- 1 kg de batata descascada e cortada em pedaços
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Água para cozinhar
- 1/2 xícara de chá de leite integral
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
Recheio
- 500 g de carne moída
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 cenoura cortada em cubos pequenos
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
- 150 g de queijo muçarela ralado
- 50 g de queijo parmesão ralado
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Purê de batata
Coloque as batatas em uma panela grande e cubra com água. Leve ao fogo médio até cozinhar completamente e ficarem macias. Escorra bem e amasse ainda quentes. Transfira as batatas amassadas para uma panela em fogo baixo. Adicione a manteiga, o leite e o creme de leite. Misture até formar um purê cremoso e homogêneo. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve.
Recheio
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Adicione a carne moída e cozinhe até dourar bem e secar o excesso de líquido. Acrescente o tomate, a cenoura e o extrato de tomate. Misture bem e cozinhe por aproximadamente 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Montagem
Unte uma travessa refratária com manteiga. Espalhe todo o recheio de carne no fundo da travessa. Depois, cubra com o purê de batata, espalhando delicadamente com uma espátula. Finalize com queijo muçarela e queijo parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por aproximadamente 20 minutos ou até a superfície ficar dourada e gratinada. Sirva em seguida.
4. Fricassê de frango gratinado
Ingredientes
Frango
- 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
- 170 g de milho-verde escorrido
- 200 g de creme de leite
- 200 g de requeijão cremoso
- 1/2 xícara de chá de leite integral
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
- 200 g de queijo muçarela fatiado
- 120 g de batata-palha
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Frango
No liquidificador, bata o milho-verde, o creme de leite, o requeijão e o leite até obter um creme homogêneo. Transfira para uma panela em fogo médio, adicione o frango desfiado e cozinhe por aproximadamente 5 minutos, mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Montagem
Unte uma travessa com manteiga e despeje o creme de frango. Cubra com queijo muçarela fatiado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e dourar levemente. Retire do forno, finalize com batata-palha e sirva em seguida.
5. Bacalhau cremoso de forno com batata
Ingredientes
Base
- 500 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola fatiada
- 2 dentes de alho picados
- 200 g de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de leite integral
- Cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
- 4 batatas cortadas em rodelas e cozidas
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 50 g de queijo parmesão ralado
- Azeite de oliva para finalizar
Modo de preparo
Base
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e misture por 1 minuto. Adicione o bacalhau desfiado, acrescente o creme de leite e o leite integral. Tempere com cheiro-verde e pimenta-do-reino. Reserve.
Montagem
Em uma travessa, faça uma camada de batata cozida. Cubra com o creme de bacalhau. Finalize com queijo muçarela, queijo parmesão e um fio de azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 220 °C até gratinar e dourar. Sirva em seguida.