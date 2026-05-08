Dia das Mães: veja o que toca o coração da mãe de cada signo

O signo pode revelar o que faz cada mãe se sentir verdadeiramente amada (Imagem: fizkes | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Muito além dos presentes, o Dia das Mães costuma despertar algo mais profundo: a necessidade de reconhecimento emocional. Para a Astrologia, cada mãe expressa amor de uma forma diferente e, também, possui sensibilidades muito específicas dentro das relações familiares.

Segundo a astróloga Emily Rosa, do Astrolink, os signos ajudam a compreender quais necessidades emocionais estão por trás das atitudes maternas. “Toda mãe ama, mas cada uma traduz esse amor de uma maneira diferente. Algumas precisam sentir orgulho, outras buscam segurança, conexão emocional, liberdade ou harmonia. Quando entendemos isso, fica mais fácil fortalecer os vínculos”, explica.

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A especialista destaca que, por trás dos comportamentos do dia a dia, existe uma necessidade arquetípica central em cada signo. “Muitas vezes, aquilo que irrita uma mãe revela exatamente o que ela mais teme perder emocionalmente”, afirma.

A seguir, veja o que toca o coração da mãe de cada signo!

Áries: força

A mãe de Áries se emociona ao ver os filhos crescendo com coragem e independência (Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock)

A mãe ariana valoriza coragem, atitude e independência. Gosta de ver os filhos enfrentando desafios e construindo a própria força. Lentidão, vitimismo e enrolação costumam irritá-la profundamente. No fundo, ela quer sentir que criou alguém forte.

Touro: segurança

A mãe de Touro precisa sentir que a família está segura (Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock)

A mãe de Touro demonstra amor por meio do cuidado, do conforto e da estabilidade. Boa comida, rotina saudável e lealdade familiar têm enorme importância emocional. Mudanças bruscas, caos e ingratidão mexem diretamente com ela. Sua necessidade central é sentir que a família está segura.

Gêmeos: diálogo

A mãe de Gêmeos ama conversas leves, troca de ideias e conexão por meio das palavras (Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock)

A mãe de Gêmeos cria vínculos pela conversa. Ela ama filhos comunicativos, curiosos e leves. Silêncio excessivo, monotonia e distanciamento emocional podem gerar desconforto. Mais do que presença física, ela quer troca mental e conexão por meio das palavras.

Câncer: vínculo

A mãe de Câncer se sente amada quando existe carinho, proximidade e união familiar (Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock)

A mãe de Câncer precisa sentir proximidade afetiva e emocional. Valoriza carinho, memória afetiva e união familiar. Frieza, afastamento e indiferença podem despertar sua maior ferida: a sensação de não ser mais necessária.

Leão: reconhecimento

A mãe de Leão gosta de sentir orgulho dos filhos e reconhecimento dentro da família (Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock)

A mãe leonina ama sentir orgulho dos filhos. Demonstra afeto de forma calorosa, generosa e protetora, mas também espera reconhecimento emocional. Ingratidão, desprezo e falta de valorização atingem diretamente seu coração.

Virgem: ordem

A mãe de Virgem precisa que tudo esteja funcionando corretamente na família (Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock)

A mãe virginiana costuma demonstrar amor nos detalhes do cuidado diário. Organização, responsabilidade e praticidade são importantes para ela. O excesso de bagunça, irresponsabilidade e desleixo tende a gerar irritação. Seu bem-estar emocional está ligado à sensação de que tudo está funcionando corretamente.

Libra: harmonia

A mãe de Libra valoriza relações equilibradas, gentileza e convivência harmoniosa (Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock)

A mãe libriana valoriza equilíbrio, respeito e gentileza dentro das relações familiares. Ambientes agressivos, discussões constantes e falta de tato emocional costumam desestabilizá-la. Para ela, o amor também é uma convivência pacífica.

Escorpião: confiança

A mãe de Escorpião cria vínculos profundos e valoriza confiança acima de tudo (Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock)

A mãe escorpiana cria vínculos profundos e intensos. Valoriza a verdade, a lealdade e a intimidade emocional real. Mentiras, superficialidade e traições dificilmente são esquecidas. Sua maior necessidade é sentir confiança absoluta dentro da relação.

Sagitário: liberdade

A mãe de Sagitário ama ver os filhos vivendo com liberdade e autenticidade (Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock)

A sagitariana ama filhos ousados, honestos e dispostos a viver experiências. Negativismo, dependência emocional e excesso de controle tendem a afastá-la. Ela sente felicidade ao perceber que os filhos estão explorando a vida com autenticidade.

Capricórnio: respeito

A mãe de Capricórnio enxerga valor em disciplina, caráter e maturidade (Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock)

A mãe capricorniana costuma expressar amor por meio do senso de responsabilidade e estrutura. Disciplina, caráter e maturidade têm enorme valor para ela. Preguiça, irresponsabilidade e falta de comprometimento costumam gerar frustração emocional.

Aquário: autenticidade

A mãe de Aquário incentiva a individualidade e gosta de ver os filhos sendo autênticos (Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock)

A mãe aquariana valoriza individualidade, liberdade e pensamento original. Gosta de ver os filhos sendo quem realmente são. Controle excessivo, conservadorismo rígido e carência emocional exagerada podem sufocá-la. Sua necessidade emocional está ligada à autenticidade.

Peixes: sensibilidade

A mãe de Peixes deseja enxergar delicadeza e humanidade nas relações (Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock)

A mãe pisciana se conecta por meio da empatia, da doçura e da sensibilidade emocional. Crueldade, dureza e agressividade costumam feri-la profundamente. Mais do que qualquer outra coisa, ela deseja enxergar delicadeza e humanidade nas relações.

Para Emily Rosa, o Dia das Mães pode ser uma oportunidade importante para fortalecer os laços familiares, além das homenagens tradicionais. “Quando entendemos a linguagem emocional de cada mãe, conseguimos demonstrar amor de uma forma que realmente toca o coração dela”, conclui.

Por Manuella Tavares