Entregou o Imposto de Renda? Veja 5 coisas que você precisa fazer após o envio da declaração

Com o período de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 em andamento, muitos contribuintes têm dúvidas sobre o que fazer após o envio do documento. Mesmo com a entrega do documento, segundo Fabio Alexandre Falquetti, professor do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera, é preciso adotar alguns cuidados para evitar pendências e garantir que tudo esteja correto junto à Receita Federal.

Abaixo, Fabio Alexandre Falquetti lista algumas orientações sobre o que fazer após o envio da declaração do Imposto de Renda!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Qual é o primeiro passo após apertar o botão de enviar a declaração?

Muitos acreditam que o trabalho acaba no envio, mas o monitoramento imediato é o que evita dores de cabeça. O primeiro passo é acessar o portal e-CAC e acompanhar o processamento. Não basta enviar; é preciso garantir que o sistema da Receita Federal não apontou nenhuma divergência inicial nos cruzamentos de dados.

2. Identifiquei um erro após o envio. E agora?

Não há motivo para pânico, mas há motivo para agilidade. A retificação é uma ferramenta estratégica que deve ser usada assim que o erro é percebido. O ideal é corrigir antes de qualquer notificação oficial, pois isso demonstra a boa-fé do contribuinte e evita que o CPF fique travado em exigências fiscais futuras.

3. Como funciona a lógica do recebimento da restituição?

A restituição segue uma fila de prioridades estabelecida por lei, como idosos, professores e pessoas com deficiência, e também por critérios de eficiência, como o uso da declaração pré-preenchida ou recebimento via Pix. Se você não está nesses grupos, o segredo é o envio precoce: quanto antes a declaração for processada sem erros, mais cedo você entrará nos lotes regulares.

Guardar os documentos da declaração por cinco anos é uma medida importante para se resguardar em caso de fiscalização (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

4. Por quanto tempo devo ser o guardião dos meus documentos?

A regra de ouro é de cinco anos. Esse é o prazo decadencial em que o Fisco pode questionar qualquer dado informado. A recomendação é manter tudo organizado, seja de forma física ou digital, pois, em uma eventual convocação para prestar esclarecimentos, a velocidade da sua resposta depende diretamente dessa organização prévia.

5. O que significa monitorar notificações na prática?

Significa não esquecer que o processo existe. A Receita Federal se comunica cada vez mais de forma digital; por isso, ficar atento à Caixa Postal dentro do e-CAC é essencial. Às vezes, uma pendência na Malha Fina é apenas um erro de digitação ou um CNPJ trocado que, se resolvido rápido, não gera multa nem complicações maiores.

Manter a atenção após o envio da declaração é fundamental para evitar cair na malha fina. Pequenos erros podem ser corrigidos rapidamente quando identificados a tempo, completa o professor Fabio Alexandre Falquetti. Mesmo depois da entrega, o acompanhamento e a organização são essenciais para garantir tranquilidade e evitar problemas com o Fisco.

Por Priscila Dezidério