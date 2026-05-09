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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/05/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

O equilíbrio entre razão e emoção será essencial neste sábado (Imagem: Natalie magic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O equilíbrio entre razão e emoção será essencial neste sábado (Imagem: Natalie magic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O sábado trará um clima de transformações e expansão pessoal. Algumas cartas do tarot indicam libertação e recomeços, enquanto outras pedem atenção ao excesso de responsabilidades, conflitos e ilusões. O dia favorecerá quem conseguir encontrar o equilíbrio entre razão e emoção.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries O Sol

Ilustração do signo de áries em um fundo rosa-claro
O sábado dos arianos será marcado por harmonia, vitalidade e motivação (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Segundo a carta O Sol, você poderá viver um dia feliz ao lado de quem gosta. Na carreira, boas notícias ou reconhecimento poderão trazer mais motivação. Além disso, a saúde tenderá a ganhar mais vitalidade. Ainda assim, precisará respeitar os horários de descanso. Entre amigos e família, o clima será mais harmonioso e divertido. Aproveite para compartilhar a sua energia positiva.

Touro O Louco

Ilustração do signo de touro em um fundo rosa-claro
Os taurinos precisarão ter coragem para experimentar as mudanças que surgirão nas diferentes áreas da vida (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

De modo geral, a carta O Louco pede coragem para experimentar o novo. Nos assuntos do coração, você poderá sentir vontade de viver algo novo ou sair da rotina. Na carreira, mudanças inesperadas possivelmente abrirão caminhos interessantes, mesmo que tragam inseguranças no início. Já a saúde exigirá o desapego de hábitos antigos. Entre amigos, haverá a possibilidade de convites inesperados.

Gêmeos Ás de Espadas

Ilustração do signo de gêmeos em um fundo rosa-claro
Ao longo do dia, a verdade e a clareza se mostrarão grandes aliadas dos geminianos (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” mostra que a verdade será a sua melhor aliada. Conversas importantes poderão trazer clareza sobre sentimentos e relações. Na carreira, o dia favorecerá decisões, entrevistas, reuniões e novos projetos. Em relação à saúde mental, a melhora virá por meio da organização dos pensamentos. Com os amigos, evite mal-entendidos e fale de forma direta.

Câncer 7 de Espadas

Ilustração do signo de câncer em um fundo rosa-claro
Os cancerianos deverão ter cuidado com as palavras e as atitudes (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

A carta 7 de Espadas pede cuidado com inseguranças ou situações mal resolvidas no amor. Na carreira, o dia exigirá estratégia e discrição. A saúde emocional, por sua vez, poderá oscilar se você guardar sentimentos demais. Entre os amigos, observe mais e fale menos. Afinal, nem tudo precisará ser compartilhado.

Leão O Carro

Ilustração do signo de leão em um fundo rosa-claro
Haverá movimento e crescimento no sábado dos leoninos (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

A carta O Carro indica movimento e crescimento. O dia favorecerá avanços e atitudes mais diretas nos assuntos do coração. Na carreira, você poderá assumir o controle de uma situação importante e conquistar espaço. Por sua vez, a saúde tenderá a melhorar quando você canalizar a sua energia de forma produtiva. Entre os amigos, a sua presença será marcante.

Virgem 7 de Copas

Ilustração do signo de virgem em um fundo rosa-claro
Tanto no amor quanto na carreira, será importante que os virginianos mantenham os pés no chão (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

A carta 7 de Copas pede que mantenha os pés no chão. No amor, tome cuidado para não criar expectativas demais. Na carreira, muitas possibilidades poderão surgir ao mesmo tempo, exigindo foco e clareza. Em relação à saúde, redobre a atenção com o excesso de pensamentos. Nas amizades, evite alimentar confusões ou interpretações precipitadas.

Libra 10 de Paus

Ilustração do signo de libra em um fundo rosa-claro
Será necessário que os librianos dividam o peso das responsabilidades (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Dividir pesos será essencial, conforme a carta 10  de Paus. Isso porque, no amor, você poderá sentir que está carregando responsabilidades emocionais demais. Nos assuntos profissionais, o excesso de tarefas possivelmente irá gerar desgaste e cansaço. Na saúde, procure manter o equilíbrio e realizar pausas ao longo do dia. Entre os amigos e a família, tente não assumir os problemas que não são seus.

Escorpião 7 de Paus

Ilustração do signo de escorpião em um fundo rosa-claro
Será essencial que os escorpianos confiem na própria força diante de desafios e críticas (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

A carta 7 de Paus mostra a necessidade de confiar na sua força. Isso porque, no amor, será importante defender os seus sentimentos e limites. Na carreira, você poderá precisar sustentar as suas ideias diante de desafios ou críticas. A saúde emocional irá melhorar quando você evitar acumular tensões. Entre os amigos, mantenha-se firme, mas sem entrar em disputas desnecessárias.

Sagitário A Torre

Ilustração do signo de sagitário em um fundo rosa-claro
Embora haja desafios, os sagitarianos poderão experimentar mudanças libertadoras (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Apesar dos impactos do dia, a carta A Torre indica libertação. No amor, mudanças inesperadas poderão transformar a forma como você vê uma relação. Portanto, busque se abrir para novas possibilidades. Na carreira, algo fora do planejado possivelmente exigirá uma adaptação rápida. Contudo, não se esqueça de cuidar da saúde emocional. Entre amigos, algumas verdades tenderão a vir à tona.

Capricórnio 5 de Paus

Ilustração do signo de capricórnio em um fundo rosa-claro
Os capricornianos precisarão redobrar o cuidado com tensões no amor, no trabalho e nas amizades (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Conforme a carta 5 de Paus”, no amor, pequenas discussões poderão surgir por divergências de opinião. Na carreira, o ambiente tenderá a ficar mais competitivo ou agitado. Enquanto isso, a saúde pedirá atenção ao desgaste mental causado pelo excesso de cobrança. Entre os amigos, evite conflitos desnecessários. Afinal, nem toda provocação merecerá resposta.

Aquário Rei de Copas

Ilustração do signo de aquário em um fundo rosa-claro
A inteligência emocional ajudará os aquarianos a lidar com os desafios na carreira (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Segundo a carta Rei de Copas, no amor, o dia favorecerá a maturidade emocional e conversas sinceras. Portanto, se prepare para muita conexão. Na carreira, a inteligência emocional fará diferença na forma de lidar com os desafios. A saúde tenderá a melhorar quando respeitar os próprios sentimentos. Entre os amigos e a família, você poderá ser um apoio importante para alguém próximo.

Peixes A Imperatriz

Ilustração do signo de peixes em um fundo rosa-claro
Haverá crescimento, abundância e autoestima na vida dos piscianos (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

A carta A  Imperatriz indica crescimento, abundância e autoestima. No amor, o dia favorecerá o carinho, o romantismo e a conexão emocional. Na carreira, as ideias criativas e a sensibilidade poderão trazer destaque. A saúde que pedirá mais atenção. Entre os amigos e a família, o clima será acolhedor e afetivo.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 09/05/2026 07:02
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