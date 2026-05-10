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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

O dia trará uma energia de recomeços emocionais, bem como a necessidade de reposicionamento (Imagem: Happy_Nati | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia trará uma energia de recomeços emocionais, bem como a necessidade de reposicionamento (Imagem: Happy_Nati | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Este domingo trará uma energia de encerramentos, recomeços emocionais e necessidade de reposicionamento. Algumas cartas do tarot pedem cautela e reflexão, enquanto outras indicam movimento, oportunidades e crescimento. O dia favorecerá quem conseguir entender o que precisa deixar para trás para abrir espaço ao novo.

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A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!

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Áries 9 de Paus

Ilustração do signo de Áries (semelhante a um V) em um fundo roxo-claro
O nativo de Áries terá força e resistência para superar os desafios (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” aponta para um certo desgaste emocional, principalmente por situações que vêm se arrastando há algum tempo no amor ou no trabalho. Apesar do cansaço, você tenderá a mostrar mais força e resistência diante dos desafios. Na saúde, tente desacelerar um pouco e respeitar seus limites físicos e emocionais. Entre amigos e família, evite carregar problemas sozinho(a). Você estará mais perto da superação do que imagina.

Touro Ás de Ouros

Ilustração do signo de Touro (círculo com chifre) em um fundo roxo-claro
O nativo de Touro terá uma nova oportunidade ligada à carreira, ao dinheiro ou a projetos pessoais (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia que uma nova oportunidade poderá surgir, especialmente ligada à carreira, ao dinheiro ou a projetos pessoais. No amor, o dia favorecerá relações mais estáveis e conversas sobre futuro. A saúde ganhará mais equilíbrio quando você conseguir desacelerar a mente e focar o presente. Entre amigos, alguém poderá trazer uma proposta interessante ou apoio importante. Um começo promissor chegará.

Gêmeos 10 de Espadas

Ilustração do signo de Gêmeos (duas barras verticais junto a duas horizontais) em um fundo roxo-claro
O nativo de Gêmeos terá o encerramento de uma situação desgastante e espaço para recomeços (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” revela que o dia poderá marcar o encerramento de uma situação desgastante, principalmente no campo emocional. No amor, algo que vinha causando sofrimento tenderá a chegar ao limite, abrindo espaço para libertação. Na carreira, mudanças inesperadas parecerão difíceis no início, mas serão necessárias. A saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e ansiedade. O fim de um ciclo também representa a chance de recomeçar melhor.

Câncer 7 de Copas

Ilustração do signo de Câncer (6 e 9 se complementando) em um fundo roxo-claro
O nativo de Câncer terá mais foco e clareza diante de muitas possibilidades surgindo ao mesmo tempo (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” sinaliza que você poderá se sentir mais confuso(a) sobre sentimentos, decisões e caminhos profissionais. No amor, cuidado para não alimentar expectativas irreais ou idealizações. Na carreira, muitas possibilidades poderão surgir ao mesmo tempo, exigindo mais foco e clareza. A saúde emocional pedirá aterramento e menos excesso de pensamentos. Entre amigos, tente ouvir mais a intuição antes de confiar totalmente nas opiniões externas.

Leão 4 de Ouros

Ilustração do signo de Leão (círculo com uma cauda curva) em um fundo roxo-claro
O nativo de Leão deverá ter cuidado com o apego emocional e o medo de perder o controle das situações (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “4 de Ouros” traz um alerta para o apego emocional, financeiro ou até mesmo ao medo de perder o controle das situações. No amor, você poderá demonstrar sentimentos de forma mais fechada ou defensiva. Na carreira, será importante agir com cautela financeira e organização. A saúde pedirá menos tensão acumulada no corpo. Entre amigos e família, tente relaxar mais e não assumir que precisa controlar tudo.

Virgem 8 de Paus

Ilustração do signo de Virgem (M com perna curva) em um fundo roxo-claro
O nativo de Virgem terá um dia movimentado, com respostas rápidas, novidades e mudanças inesperadas (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” indica que o dia tenderá a ser movimentado, trazendo respostas rápidas, novidades e mudanças inesperadas. No amor, conversas importantes poderão destravar situações que estavam paradas. Na carreira, oportunidades e contatos favorecerão avanços importantes. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre ação e descanso. Entre amigos, convites e reencontros trarão mais leveza para o dia.

Libra 8 de Copas

Ilustração do signo de Libra (linha horizontal embaixo e espécie de
O nativo de Libra terá um dia para se afastar do que não faz mais sentido emocionalmente (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Você poderá perceber que chegou a hora de se afastar de situações que já não fazem sentido emocionalmente. No amor, a carta “8 de Copas” fala sobre desapego e necessidade de olhar mais para si. Na carreira, talvez seja o momento de buscar algo que realmente faça seu coração vibrar. A saúde emocional melhorará quando você parar de insistir no que o(a) desgasta. Entre amigos, algumas conexões poderão naturalmente perder espaço.

Escorpião Rei de Paus

Ilustração do signo de Escorpião (M com perna com seta para cima) em um fundo roxo-claro
O nativo de Escorpião será convocado à liderança, à coragem e à atitude (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” convoca liderança, coragem e atitude. No amor, você tenderá a demonstrar mais segurança e intensidade emocional. Na carreira, será um excelente dia para assumir protagonismo e defender suas ideias. A saúde pedirá apenas cuidado com excesso de impulsividade e estresse. Entre amigos e família, sua presença se mostrará forte e inspiradora. Já seu poder pessoal estará em alta.

Sagitário Pajem de Paus

Ilustração do signo de Sagitário (arco e flecha) em um fundo roxo-claro
O nativo de Sagitário terá novidades e movimentações que deixarão o dia mais leve e animado (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” indica que novidades e movimentações inesperadas deixarão o dia mais leve e animado. No amor, alguém poderá despertar seu interesse ou reacender sentimentos importantes. Na carreira, ideias criativas e novos contatos favorecerão oportunidades futuras. A saúde melhorará quando você encontrar mais motivação e entusiasmo na rotina. Entre amigos, o clima será descontraído e cheio de trocas positivas.

Capricórnio Ás de Copas

Ilustração do signo de Capricórnio (N com perna curva) em um fundo roxo-claro
O nativo de Capricórnio terá a abertura de caminho para recomeços afetivos e conexões mais profundas (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” abre caminho para abertura emocional e recomeços afetivos. No amor, conversas sinceras poderão aproximar pessoas e fortalecer vínculos. Na carreira, haverá a tendência de que trabalhe com mais inspiração e sensibilidade. A saúde emocional melhorará quando você se permitir sentir sem tentar controlar tudo. Entre amigos e família, existirá espaço para acolhimento e conexões mais profundas.

Aquário Cavaleiro de Ouros

Ilustração do signo de Aquário (duas ondas curvas) em um fundo roxo-claro
O nativo de Aquário poderá preferir relações mais tranquilas e verdadeiras (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” favorecerá constância e comprometimento, principalmente na vida profissional e financeira. No amor, a energia será de estabilidade e construção aos poucos, sem pressa. A saúde pedirá mais disciplina com hábitos e rotina. Entre amigos, você poderá preferir relações mais tranquilas e verdadeiras. Tudo tenderá a avançar, mesmo que em um ritmo mais lento.

Peixes O Imperador

Ilustração do signo de Peixes (duas linhas curvas verticais traçadas por uma linha reta horizontal) em um fundo roxo-claro
O nativo de Peixes precisará de postura firme, limites claros e maturidade emocional nas relações (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “O Imperador” pedirá postura firme e mais controle das situações ao seu redor. No amor, será importante estabelecer limites claros e agir com maturidade emocional. Na carreira, você tenderá a ganhar destaque por sua responsabilidade e capacidade de liderança. A saúde melhorará com a organização da rotina. Entre amigos e família, alguém poderá buscar seus conselhos ou apoio. Neste domingo, força e estabilidade crescerão na sua vida.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 10/05/2026 06:10
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