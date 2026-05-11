Cardápio da semana: 5 receitas saudáveis e ricas em proteínas para o almoço e o jantar

As proteínas são macronutrientes fundamentais para o organismo humano, atuando diretamente na construção e recuperação muscular, na produção de hormônios e enzimas, além de fortalecer o sistema imunológico. Por isso, é importante inserir esse nutriente nas refeições ao longo do dia, principalmente no almoço e no jantar.

Abaixo, confira receitas saudáveis e ricas em proteínas para o almoço e o jantar que unem sabor, praticidade e alto valor nutricional!

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1. Refogado de carne com grão-de-bico e legumes

Ingredientes

500 g de carne bovina magra cortada em cubos

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 cenoura cortada em cubos pequenos

2 batatas cortadas em cubos

cortadas em cubos 1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1 alho-poró fatiado

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica defumada

Endro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de água

2 folhas de louro

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne com sal, pimenta-do-reino e páprica. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e doure bem a carne até ficar selada e levemente caramelizada. Adicione a cebola, o louro, o alho e o alho-poró, refogando até ficarem macios. Acrescente a cenoura e a batata. Coloque a água, tampe parcialmente a panela e cozinhe até os legumes ficarem macios, sem formar caldo. Junte o grão-de-bico e a ervilha, misturando delicadamente para incorporar os sabores. Cozinhe por mais alguns minutos até tudo ficar levemente dourado e sequinho. Finalize endro e sirva em seguida.

2. Salmão grelhado com quinoa e legumes

Ingredientes

4 filés de salmão

1 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de vagem picada

picada 1 xícara de chá de brócolis em floretes pequenos

1 alho-poró cortado em rodelas finas

2 xícaras de chá de água quente

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a quinoa com a água quente e leve ao fogo baixo por cerca de 15 minutos, até os grãos ficarem macios. Reserve. Em um recipiente, tempere o salmão com sal, limão e pimenta-do-reino. Grelhe em frigideira antiaderente em fogo médio por cerca de 4 minutos de cada lado. Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue o alho por 2 minutos. Adicione a vagem, o brócolis e o alho-poró e refogue até ficarem levemente macios. Sirva a quinoa com o salmão e os legumes.

Almôndegas de frango ao molho de limão e alcaparra (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

3. Almôndegas de frango ao molho de limão e alcaparra

Ingredientes

Almôndegas

500 g de frango moído

1 ovo

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de azeite

Azeite para untar

Molho

1 colher de sopa de manteiga ghee

1 colher de sopa de farinha de trigo

400 ml de caldo de legumes quente

Suco de 1 limão-siciliano

1 colher de sopa de alcaparra

1 colher de chá de mostarda dijon

1/2 colher de chá de sal

Rodelas de limão-siciliano e salsa picada para finalizar

Modo de preparo

Almôndegas

Em uma tigela, misture o frango moído, o ovo, a aveia, o alho, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Modele almôndegas médias com as mãos levemente untadas com azeite. Em seguida, aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio e doure as almôndegas de todos os lados. Depois, transfira para uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos para finalizar o cozimento interno. Reserve.

Molho

Em uma panela, derreta a manteiga ghee em fogo baixo e adicione a farinha de trigo, mexendo por 1 minuto. Acrescente o caldo de legumes aos poucos, mexendo sem parar para não formar grumos. Adicione o suco de limão, a alcaparra, a mostarda dijon e o sal. Cozinhe em fogo baixo, depois disponha as almôndegas em um prato fundo, despeje o molho e finalize com rodelas de limão-siciliano e salsa antes de servir.

4. Omelete de forno com ricota, brócolis e tomate-cereja

Ingredientes

6 ovos

150 g de ricota esfarelada

1 xícara de chá de brócolis picado

picado 10 tomates-cereja cortados ao meio

1 cebola picada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de orégano seco

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos e misture a ricota, o brócolis, os tomates-cereja, a cebola, o cheiro-verde, o sal e o orégano. Transfira para uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.

5. Escondidinho de frango com couve-flor e queijo minas

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 couve-flor em floretes

em floretes Água quente para cozinhar

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

150 g de queijo minas ralado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e cozinhe a couve-flor em fogo médio até ficar macia. Escorra e bata no processador até formar um creme liso. Depois, aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o tomate, o molho de tomate, o frango desfiado, o sal, a páprica e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos. Após, em um refratário, espalhe o recheio de frango, cubra com o creme de couve-flor e finalize com queijo minas ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.