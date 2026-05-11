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Astrologia

6 signos mais encrenqueiros do zodíaco

Descubra quais nativos tendem a reagir com mais intensidade em situações de atrito

Nem todo signo sabe manter a calma quando o clima esquenta e alguns entram na discussão antes mesmo de perceber (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nem todo signo sabe manter a calma quando o clima esquenta e alguns entram na discussão antes mesmo de perceber (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Alguns signos do zodíaco simplesmente não conseguem fugir de uma boa discussão. Seja por impulsividade, sinceridade excessiva ou personalidade forte, existem aqueles que acabam entrando em conflitos com mais facilidade muitas vezes sem nem perceber. Isso não significa que sejam pessoas ruins, mas que possuem características intensas e difíceis de ignorar.

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A seguir, confira quais signos costumam ter fama de mais encrenqueiros no zodíaco!

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1. Áries

Ilustração do signo de Áries contendo um carneiro com chifres curvados e marcações de constelação em fundo amarelo
Áries tende a reagir de forma impulsiva e intensa diante de provocações, defendendo suas opiniões com firmeza (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Impulsivo e explosivo, Áries dificilmente leva desaforo para casa. Quando sente que foi provocado, reage na hora e pode acabar criando discussões sem pensar muito nas consequências. Além disso, o ariano costuma defender suas opiniões com muita intensidade e não gosta de perder.

2. Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião contendo um escorpião com símbolo do signo em fundo amarelo
Escorpião costuma reagir de forma intensa quando se sente ferido (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Os escorpianos podem até parecer calmos à primeira vista, mas guardam emoções profundas e dificilmente esquecem algo que os machucou. Quando se sentem traídos ou desrespeitados, tendem a agir de forma intensa e estratégica, o que pode gerar grandes conflitos.

3. Leão

ilustração de um leão amarelo com constelação do signo de leão em cima sobre fundo amarelo-claro
Leão tende a buscar reconhecimento e pode reagir de forma intensa quando sente seu orgulho ferido (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Os leoninos gostam de reconhecimento e dificilmente aceitam ser ignorados ou diminuídos. Quando sentem que seu orgulho foi ferido, podem reagir de maneira dramática e entrar em confronto para defender sua posição. Além disso, têm personalidade forte e gostam de liderança.

4. Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos contendo duas figuras humanas lado a lado em fundo amarelo
Gêmeos costuma a reagir de forma comunicativa e direta, expressando opiniões com rapidez e podendo se envolver em discussões por impulsividade (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Os geminianos adoram argumentar e raramente ficam quietos diante de uma situação que desperte sua curiosidade ou irritação. Como mudam de opinião rapidamente e falam o que pensam sem muitos filtros, podem acabar entrando em pequenas confusões no cotidiano.

5. Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário contendo uma figura centauro segurando arco e flecha com símbolo do signo em fundo amarelo
Sagitário tende a agir com sinceridade e impulsividade ao se comunicar, podendo entrar em conflitos quando sente sua liberdade limitada (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Sagitário é conhecido pela sinceridade extrema. O problema é que, muitas vezes, fala sem pensar e acaba magoando as pessoas ao redor. Como também detesta sentir-se preso ou controlado, pode se envolver em discussões quando sente que estão tentando limitar sua liberdade.

6. Touro

Ilustração do signo de Touro contendo um touro com chifres, cauda levantada e símbolos de estrelas em fundo amarelo
Touro pode reagir de forma intensa quando pressionado ao limite, mostrando teimosia e dificuldade em mudar de opinião em conflitos (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Apesar de normalmente ser paciente, Touro pode se tornar bastante difícil quando perde a calma. O signo é extremamente teimoso e dificilmente muda de ideia durante uma discussão. Quando provocado ao limite, tende a explodir de maneira intensa.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 11/05/2026 15:02
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