É possível preparar receitas vegetarianas ricas em proteínas para o lanche da tarde sem abrir mão do sabor e da praticidade. As proteínas são importantes para a saúde porque participam da formação e manutenção dos músculos, ossos, pele e outros tecidos do corpo, além de contribuírem para a produção de hormônios e para o funcionamento do sistema imunológico. O consumo adequado desse nutriente também auxilia no controle da fome e na manutenção da energia ao longo do dia.
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Abaixo, confira 3 receitas vegetarianas proteicas para o lanche da tarde!
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1. Muffin de lentilha com semente de abóbora e amêndoas
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha cozida e escorrida
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/3 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal sem açúcar
- 1 colher de sopa de chia
- 3 colheres de sopa de água
- 1/2 xícara de chá de amêndoas picadas
- 1/3 de xícara de chá de semente de abóbora
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 2 colheres de sopa de levedura nutricional
- Azeite para refogar e untar
Modo de preparo
Coloque a chia e 3 colheres de sopa de água em um recipiente pequeno, misture e deixe descansar por 10 minutos até formar um gel. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Reserve. Transfira a lentilha cozida para uma tigela grande e amasse parcialmente com um garfo, mantendo parte dos grãos inteiros para dar textura. Adicione o gel de chia, o leite vegetal, o azeite, a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, a levedura nutricional, a cúrcuma, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa espessa.
Depois, acrescente a cebola refogada, metade das amêndoas picadas e metade da semente de abóbora. Mexa delicadamente. Por último, adicione o fermento químico e incorpore sem bater demais. Unte formas para muffin com azeite e distribua a massa, preenchendo cerca de 3/4 de cada cavidade. Finalize com o restante das amêndoas e da semente de abóbora por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, até os muffins ficarem dourados por fora e firmes no centro. Aguarde amornar antes de desenformar e sirva em seguida.
2. Bolinho de grão-de-bico
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura ralada
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Azeite para untar
- Couve cortada em tiras pequenas
- Suco de 1/2 limão
- Azeite para untar
Modo de preparo
Coloque o grão-de-bico cozido em um processador e bata rapidamente até formar uma massa rústica, mantendo alguns pedaços aparentes. Transfira para uma tigela e adicione a cebola, o alho, a cenoura, o cheiro-verde, o cominho, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino, a farinha de aveia, o azeite e o suco de limão. Misture bem até formar uma massa moldável. Modele os bolinhos achatados com as mãos e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem. Sirva em seguida.
3. Cestinha de batata-doce com creme de ervilha e cogumelo
Ingredientes
- 2 batatas-doces raladas
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- 1 xícara de chá de ervilha fresca
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal sem açúcar
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- 1 colher de sopa de levedura nutricional
- 1 colher de chá de tomilho seco
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a batata-doce com metade do azeite e metade do sal. Distribua em forminhas de muffin, pressionando no fundo e nas laterais para formar cestinhas. Depois, leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até dourar.
Enquanto isso, em uma frigideira, refogue a cebola e o alho no restante do azeite em fogo médio. Acrescente a ervilha e cozinhe por 5 minutos. Bata no liquidificador com o leite vegetal e a levedura nutricional até formar um creme. Na mesma frigideira, salteie o cogumelo com tomilho, sal e pimenta-do-reino. Recheie as cestinhas com o creme de ervilha e finalize com o cogumelo salteado. Sirva em seguida.