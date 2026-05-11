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Culinária

3 receitas vegetarianas proteicas para o lanche da tarde

Veja como preparar opções fáceis e nutritivas para incluir no cardápio

Muffin de lentilha com semente de abóbora e amêndoas (Imagem: minadezhda | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Muffin de lentilha com semente de abóbora e amêndoas (Imagem: minadezhda | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

É possível preparar receitas vegetarianas ricas em proteínas para o lanche da tarde sem abrir mão do sabor e da praticidade. As proteínas são importantes para a saúde porque participam da formação e manutenção dos músculos, ossos, pele e outros tecidos do corpo, além de contribuírem para a produção de hormônios e para o funcionamento do sistema imunológico. O consumo adequado desse nutriente também auxilia no controle da fome e na manutenção da energia ao longo do dia.

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Abaixo, confira 3 receitas vegetarianas proteicas para o lanche da tarde!

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1. Muffin de lentilha com semente de abóbora e amêndoas

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha vermelha cozida e escorrida
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1/3 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de leite vegetal sem açúcar
  • 1 colher de sopa de chia
  • 3 colheres de sopa de água
  • 1/2 xícara de chá de amêndoas picadas
  • 1/3 de xícara de chá de semente de abóbora
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 2 colheres de sopa de levedura nutricional
  • Azeite para refogar e untar

Modo de preparo

Coloque a chia e 3 colheres de sopa de água em um recipiente pequeno, misture e deixe descansar por 10 minutos até formar um gel. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Reserve. Transfira a lentilha cozida para uma tigela grande e amasse parcialmente com um garfo, mantendo parte dos grãos inteiros para dar textura. Adicione o gel de chia, o leite vegetal, o azeite, a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, a levedura nutricional, a cúrcuma, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa espessa.

Depois, acrescente a cebola refogada, metade das amêndoas picadas e metade da semente de abóbora. Mexa delicadamente. Por último, adicione o fermento químico e incorpore sem bater demais. Unte formas para muffin com azeite e distribua a massa, preenchendo cerca de 3/4 de cada cavidade. Finalize com o restante das amêndoas e da semente de abóbora por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, até os muffins ficarem dourados por fora e firmes no centro. Aguarde amornar antes de desenformar e sirva em seguida.

Bolinhos de grão-de-bico servidos com molho, acompanhados de fatias de limão sobre prato marrom
Bolinho de grão-de-bico (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

2. Bolinho de grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura ralada
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 3 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Azeite para untar
  • Couve cortada em tiras pequenas
  • Suco de 1/2 limão
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Coloque o grão-de-bico cozido em um processador e bata rapidamente até formar uma massa rústica, mantendo alguns pedaços aparentes. Transfira para uma tigela e adicione a cebola, o alho, a cenoura, o cheiro-verde, o cominho, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino, a farinha de aveia, o azeite e o suco de limão. Misture bem até formar uma massa moldável. Modele os bolinhos achatados com as mãos e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem. Sirva em seguida.

3. Cestinha de batata-doce com creme de ervilha e cogumelo

Ingredientes

  • 2 batatas-doces raladas
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 xícara de chá de ervilha fresca
  • 1/2 xícara de chá de leite vegetal sem açúcar
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • 1 colher de sopa de levedura nutricional
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a batata-doce com metade do azeite e metade do sal. Distribua em forminhas de muffin, pressionando no fundo e nas laterais para formar cestinhas. Depois, leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até dourar.

Enquanto isso, em uma frigideira, refogue a cebola e o alho no restante do azeite em fogo médio. Acrescente a ervilha e cozinhe por 5 minutos. Bata no liquidificador com o leite vegetal e a levedura nutricional até formar um creme. Na mesma frigideira, salteie o cogumelo com tomilho, sal e pimenta-do-reino. Recheie as cestinhas com o creme de ervilha e finalize com o cogumelo salteado. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 11/05/2026 15:54
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