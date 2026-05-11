Hakuna Matata: por que a frase de O Rei Leão conquistou o mundo e virou filosofia de vida

Se você cresceu nos anos 1990, ou simplesmente é apaixonado por filmes da Disney, provavelmente já escutou a famosa música Hakuna Matata, parte da trilha sonora do filme “O Rei Leão”, lançado em 1994. A canção marcou gerações, conquistou o mundo e até virou filosofia de vida para algumas pessoas. Com uma melodia alegre e uma mensagem leve, ela ajudou a eternizar personagens queridos como Timão e Pumba, responsáveis por apresentar a expressão ao jovem Simba no longa-metragem.

O que significa Hakuna Matata?

Cantada pelos personagens Timão e Pumba, “Hakuna Matata” é apresentada no filme como uma forma de viver sem grandes preocupações. Essa é uma expressão real no idioma suaíli, falado em vários países na África Oriental, que significa “sem problemas” ou “não há preocupações”.

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Enquanto Hakuna indica inexistência, Matata refere-se a problemas, complicações ou dificuldades. Em tradução literal, significa: não há problemas ou não há com o que se preocupar. Inclusive, a expressão é usada no Quênia e Tanzânia para transmitir tranquilidade.

Filosofia cultural da expressão

Nas comunidades africanas, a expressão é comumente utilizada para transmitir paz, tranquilidade e hospitalidade, refletindo a sabedoria cultural da região, que preza pela resiliência e capacidade de manter a calma diante das dificuldades.

A canção africana Jambo Bwana, lançada em 1982 pela banda queniana Them Mushrooms, exemplifica bem esse significado de “sem preocupações”. A letra da música diz: “Visitantes, sejam bem-vindos, nossa Quênia é Hakuna Matata / Wageni, Wakaribishwa, Kenya yetu Hakuna Matata // Quênia, belo país, Hakuna Matata / Kenya nchi nzuri, Hakuna Matata”.

Com a popularização de “O Rei Leão”, Hakuna Matata passou a ser associada, em diferentes partes do mundo, a uma forma mais leve de viver (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

Impacto mundial do filme

Após a popularização da frase nos cinemas, Hakuna Matata passou a ser associada, em diferentes partes do mundo, a uma forma mais leve de enxergar a vida. E esse é justamente um dos pontos centrais do filme, com crescimento e descoberta, responsabilidade, apoio emocional e amizade.

Essa combinação faz com que a mensagem não transmita uma positividade tóxica, mostrando que Hakuna Matata também pode representar a ideia de que nem sempre é preciso carregar todas as preocupações sozinho, tornando os desafios mais leves e menos difíceis de enfrentar.

Por outro lado, o sucesso também levantou debates sobre a apropriação cultural de expressões originais africanas, incluindo os próprios nomes dos personagens Simba, Rafiki e Pumba. Ainda assim, a visibilidade da animação ajudou a popularizar o idioma suaíli e outras referências culturais africanas, como vestimentas, cores, músicas e elementos artísticos, para diferentes partes do mundo, mantendo o filme popular até hoje.