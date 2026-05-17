Cidade Nossa: Lembrem-se dos mais velhos!

A sociedade — e a cidade — envelhece a passos acelerados, mas, muitas vezes, a lógica adotada por alguns setores ainda é a de privilegiar os cérebros mais jovens, os olhos ainda sem problemas e a habilidade tecnológica. Bares e restaurantes são um exemplo: na ânsia de estar "em dia" com os avanços da tecnologia para competir pelo público mais jovem, provavelmente a maioria dos frequentadores, esquecem as cabeças brancas.

A primeira barreira para os 60 costuma ser o cardápio virtual. Atualmente, os QR Codes estão espalhados pelos estabelecimentos — ou pregados nas mesas, ou em papeizinhos estrategicamente colocados, há várias formas de apresentação. Em muitos lugares, já não há cardápios físicos. Em outros, eles são uma minoria em extinção.

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Entendo que o cardápio virtual tem inúmeras vantagens: é atualizado de maneira mais rápida e fácil; é mais barato e tem espaço ilimitado. Mas seria de bom tom, dependendo do perfil do restaurante, manter algumas cópias do cardápio físico para os frequentadores mais antigos.

Outro problema é a iluminação dos ambientes. Pensada puramente pelo lado estético, peca na acessibilidade. Uma mesa escura, ou com luz indireta, torna a leitura do cardápio uma tarefa difícil. A lanterna do celular ajuda? Claro. Mas não é a coisa mais agradável do mundo ler com aquele holofote em uma mão e ter que passar as páginas do cardápio com a outra.

Por falar em ambiente, todo ele deve ser pensado para o público mais velho também. Espaço entre as mesas, por exemplo, é essencial. Cadeiras mais leves, com estofados confortáveis, também tornam a "experiência" — não é isso que nos vendem? — mais agradável.

O banheiro ao qual se chega depois de vencer uma escadinha estreita e íngreme não combina com os novos tempos de inclusão. Ter pelo menos um banheiro com acessibilidade é tão importante quanto garantir a boa qualidade da comida.

O atendimento também precisa se adaptar. Garçonetes e garçons precisam ser treinados para contemplar o público idoso. Falar mais alto (mas não gritando) e de frente para o cliente; olhar frequentemente para ver quem precisa de alguma coisa; estar pronto para explicar detalhes do prato; e privilegiar os mais velhos na fila da cozinha, para que eles não passem muitas horas sem comer, já que, normalmente, nesta fase, já não comem tanto.

A adaptação, aliás, precisa começar fora do restaurante. É imperativo ter um espaço onde o motorista possa deixar o cliente idoso que não pode andar muito. Para isso, restaurantes devem eliminar o mau hábito das filas duplas nas ruas de comércio. Manobristas podem estacionar mais longe os carros dos outros clientes e não impedir que alguém que use bengala ou andador possa parar o mais perto possível da porta. A maturidade agradece.

Cláudio Ferreira é jornalista



