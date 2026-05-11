Sopas ricas em proteínas: 4 receitas nutritivas para começar a semana

Aprenda a preparar pratos reconfortantes sem abrir mão de nutrientes essenciais para o organismo

Sopa de frango com grão-de-bico (Imagem: banu sevim | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Uma alimentação balanceada depende da presença adequada de proteínas, responsáveis por participar de diversas funções do organismo, como preservação da massa magra e fortalecimento do sistema imunológico. Nesse contexto, as sopas ricas em proteínas são ótimas escolhas para quem busca pratos reconfortantes sem abrir mão de nutrientes importantes.

Abaixo, confira receitas de sopas ricas em proteínas para começar a semana!

1. Sopa de frango com grão-de-bico

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango sem pele
  • Água para demolho
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico
  • 1 cenoura cortada em cubos pequenos
  • 1 batata cortada em cubos pequenos
  • 1 talo de salsão picado
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 l de água
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de açafrão-da-terra
  • 1 colher de chá de páprica-doce
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 3 colheres de sopa de couve cortada em tiras

Modo de preparo

Coloque o grão-de-bico em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Escorra e reserve. Depois, em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Adicione a cenoura, a batata e o salsão e refogue por mais 3 minutos.

Junte o peito de frango, o grão-de-bico, a folha de louro, o açafrão-da-terra e a páprica-doce. Cubra com a água e cozinhe em fogo médio por cerca de 50 minutos, mexendo ocasionalmente, até o grão-de-bico ficar macio. Retire o frango da panela, desfie com a ajuda de dois garfos e devolva à sopa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com couve. Sirva quente.

2. Sopa de ervilha com carne desfiada

Ingredientes

  • 500 g de músculo bovino em cubos
  • 1 xícara de chá de ervilha seca
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 cenoura cortada em cubos pequenos
  • 1 talo de salsão picado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de páprica-doce
  • 1,5 l de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela de pressão em fogo médio e doure a carne aos poucos. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho, a cenoura e o salsão. Depois, junte a ervilha seca, a folha de louro, a páprica-doce e a água. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Desfie parte da carne e misture novamente ao caldo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva quente.

Sopa de abóbora e quinoa (Imagem: Losangela | Shutterstock)

3. Sopa de abóbora e quinoa

Ingredientes

  • 500 g de abóbora-moranga descascada e cortada em pedaços
  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora-moranga, as folhas de espinafre e a quinoa e refogue por 3 minutos. Após, junte o sal, a pimenta-do-reino e a água. Cozinhe até que a quinoa e a abóbora-moranga fiquem macias. Desligue o fogo e sirva em seguida.

4. Sopa de lentilha vermelha e cenoura

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha vermelha
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura ralada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 l de água quente
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de coentro picado

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho e a cenoura. Depois, adicione a lentilha vermelha, a cúrcuma, o cominho e a água quente. Cozinhe por cerca de 20 minutos até a lentilha desmanchar parcialmente e formar um caldo encorpado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com coentro e sirva em seguida.

    Por Redação EdiCase
    postado em 11/05/2026 19:03
