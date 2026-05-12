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Lua Minguante: 5 signos que sofrem mais nessa fase

Veja como o período mexe com o emocional e intensifica sentimentos, reflexões e processos de transformação

Durante a Lua Minguante, alguns signos sentem tudo de forma mais profunda, o que pode deixar o emocional mais sensível e abalado (Imagem: MaciejSzewczykFoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Durante a Lua Minguante, alguns signos sentem tudo de forma mais profunda, o que pode deixar o emocional mais sensível e abalado (Imagem: MaciejSzewczykFoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A fase da Lua Minguante costuma trazer um clima de introspecção, encerramentos e limpeza emocional. Enquanto algumas pessoas conseguem desacelerar naturalmente nesse período, outras influenciadas pelas características do seu signo sentem a energia pesar mais intensamente. Oscilações emocionais, cansaço, ansiedade e até dificuldade para lidar com despedidas podem surgir com mais força.

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A seguir, confira quais signos tendem a sofrer mais durante a Lua Minguante!

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1. Câncer

Ilustração do signo de Câncer, em fundo alaranjado, com um caranguejo rosado de patas coloridas e expressão simpática, sobre um fundo estrelado
Câncer sente a fase de forma intensa, ficando mais sensível, nostálgico e com forte necessidade de recolhimento e acolhimento emocional (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Extremamente ligado às emoções e aos ciclos da Lua, o canceriano costuma sentir tudo de maneira amplificada durante a Lua Minguante. Essa fase desperta lembranças, inseguranças e uma necessidade maior de recolhimento. É comum que Câncer fique mais sensível, nostálgico e até carente nesse período, precisando de silêncio e acolhimento emocional para recuperar as energias.

2. Peixes

Ilustração do signo de Peixes, em fundo alaranjado, com dois peixinhos coloridos girando em sentidos opostos dentro de um círculo
Na Lua Minguante, Peixes tende a absorver intensamente as energias ao redor, ficando mais vulnerável emocionalmente e precisando de descanso interior (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os piscianos absorvem facilmente as energias ao redor e, na Lua Minguante, podem sentir uma queda de vitalidade e motivação. O signo tende a mergulhar em pensamentos profundos, ficando mais vulnerável emocionalmente. Questões mal resolvidas costumam reaparecer, aumentando a sensação de confusão ou tristeza. Por isso, o descanso emocional se torna essencial nessa fase.

3. Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo alaranjado, com um escorpião roxo de corpo segmentado e cauda levantada
Escorpião vive a Lua Minguante de forma intensa, passando por reflexões profundas, crises internas e processos de desapego emocional (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Apesar de aparentar força, Escorpião sente intensamente os processos de transformação ativados pela Lua Minguante. Como essa fase fala sobre encerramentos e desapegos, o signo pode enfrentar crises internas, ciúmes, mágoas antigas e necessidade de controle. O período costuma mexer profundamente com o emocional escorpiano, trazendo reflexões intensas e até mudanças inesperadas.

4. Virgem

Ilustração do signo de Virgem, em fundo alaranjado, com uma figura feminina de cabelo lilás e olhos em forma de estrelas
Durante o período, Virgem pode sentir mais ansiedade e autocrítica por conta da necessidade de controle (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os virginianos podem sofrer mais durante a Lua Minguante por conta da sensação de perda de controle. Como gostam de organização e produtividade, essa fase mais lenta e introspectiva pode gerar ansiedade e autocrítica excessiva. O signo tende a se cobrar demais, mesmo quando o Universo pede apenas pausa, descanso e desaceleração.

5. Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo alaranjado, com uma cabra de rosto sereno e chifre
Capricórnio tende a sentir a fase com mais peso por conta do acúmulo de responsabilidades, o que intensifica o desgaste emocional (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os nativos de Capricórnio costumam sentir a Lua Minguante no corpo e na mente. O excesso de responsabilidades acumuladas pode pesar ainda mais nessa fase, trazendo desgaste emocional e sensação de solidão. Além disso, o signo encontra dificuldade para demonstrar fragilidade, o que faz com que muitos sentimentos sejam guardados em silêncio durante esse período lunar.

Como lidar melhor com a Lua Minguante?

A Lua Minguante pede desaceleração, limpeza energética e encerramento de ciclos. Em vez de lutar contra essa energia, o ideal é aproveitar o momento para descansar, refletir, desapegar do que já perdeu sentido e cuidar mais da saúde emocional. Atividades leves, meditação, banhos energéticos e momentos de solitude podem ajudar bastante a atravessar essa fase com mais equilíbrio.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 12/05/2026 15:32
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