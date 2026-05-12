Lua Minguante: 5 signos que sofrem mais nessa fase

Durante a Lua Minguante, alguns signos sentem tudo de forma mais profunda, o que pode deixar o emocional mais sensível e abalado (Imagem: MaciejSzewczykFoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A fase da Lua Minguante costuma trazer um clima de introspecção, encerramentos e limpeza emocional. Enquanto algumas pessoas conseguem desacelerar naturalmente nesse período, outras influenciadas pelas características do seu signo sentem a energia pesar mais intensamente. Oscilações emocionais, cansaço, ansiedade e até dificuldade para lidar com despedidas podem surgir com mais força.

A seguir, confira quais signos tendem a sofrer mais durante a Lua Minguante!

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1. Câncer

Câncer sente a fase de forma intensa, ficando mais sensível, nostálgico e com forte necessidade de recolhimento e acolhimento emocional (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Extremamente ligado às emoções e aos ciclos da Lua, o canceriano costuma sentir tudo de maneira amplificada durante a Lua Minguante. Essa fase desperta lembranças, inseguranças e uma necessidade maior de recolhimento. É comum que Câncer fique mais sensível, nostálgico e até carente nesse período, precisando de silêncio e acolhimento emocional para recuperar as energias.

2. Peixes

Na Lua Minguante, Peixes tende a absorver intensamente as energias ao redor, ficando mais vulnerável emocionalmente e precisando de descanso interior (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os piscianos absorvem facilmente as energias ao redor e, na Lua Minguante, podem sentir uma queda de vitalidade e motivação. O signo tende a mergulhar em pensamentos profundos, ficando mais vulnerável emocionalmente. Questões mal resolvidas costumam reaparecer, aumentando a sensação de confusão ou tristeza. Por isso, o descanso emocional se torna essencial nessa fase.

3. Escorpião

Escorpião vive a Lua Minguante de forma intensa, passando por reflexões profundas, crises internas e processos de desapego emocional (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Apesar de aparentar força, Escorpião sente intensamente os processos de transformação ativados pela Lua Minguante. Como essa fase fala sobre encerramentos e desapegos, o signo pode enfrentar crises internas, ciúmes, mágoas antigas e necessidade de controle. O período costuma mexer profundamente com o emocional escorpiano, trazendo reflexões intensas e até mudanças inesperadas.

4. Virgem

Durante o período, Virgem pode sentir mais ansiedade e autocrítica por conta da necessidade de controle (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os virginianos podem sofrer mais durante a Lua Minguante por conta da sensação de perda de controle. Como gostam de organização e produtividade, essa fase mais lenta e introspectiva pode gerar ansiedade e autocrítica excessiva. O signo tende a se cobrar demais, mesmo quando o Universo pede apenas pausa, descanso e desaceleração.

5. Capricórnio

Capricórnio tende a sentir a fase com mais peso por conta do acúmulo de responsabilidades, o que intensifica o desgaste emocional (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Os nativos de Capricórnio costumam sentir a Lua Minguante no corpo e na mente. O excesso de responsabilidades acumuladas pode pesar ainda mais nessa fase, trazendo desgaste emocional e sensação de solidão. Além disso, o signo encontra dificuldade para demonstrar fragilidade, o que faz com que muitos sentimentos sejam guardados em silêncio durante esse período lunar.

Como lidar melhor com a Lua Minguante?

A Lua Minguante pede desaceleração, limpeza energética e encerramento de ciclos. Em vez de lutar contra essa energia, o ideal é aproveitar o momento para descansar, refletir, desapegar do que já perdeu sentido e cuidar mais da saúde emocional. Atividades leves, meditação, banhos energéticos e momentos de solitude podem ajudar bastante a atravessar essa fase com mais equilíbrio.