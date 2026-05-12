Pré-lista da Seleção Brasileira: veja os jogadores convocados e em quais clubes jogam

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou à Fifa, na segunda-feira (11), a pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026, que acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México. São mais de 50 jogadores, que atuam em clubes no Brasil e no exterior.
A lista definitiva com os 26 escolhidos será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti em 18 de maio, às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Contudo, as seleções têm até a data da abertura da Copa, dia 11 de junho, para fazer as alterações na lista de jogadores.
Abaixo, veja os jogadores que aparecem na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026!
Goleiros
- Alisson Liverpool (Inglaterra);
- Ederson Fenerbahçe (Turquia);
- Bento Al-Nassr (Arábia Saudita);
- Hugo Souza Corinthians (Brasil);
- John Nottingham Forest (Inglaterra);
- Weverton Grêmio (Brasil).
Defensores
- Marquinhos PSG (França);
- Thiago Silva Porto (Portugal);
- Gabriel Magalhães Arsenal (Inglaterra);
- Bremer Juventus (Itália);
- Léo Pereira Flamengo (Brasil);
- Ibañez Al-Ahli (Arábia Saudita);
- Alexsandro Lille (França);
- Alex Sandro Flamengo (Brasil);
- Douglas Santos Zenit (Rússia);
- Danilo Flamengo (Brasil);
- Leo Ortiz Flamengo (Brasil);
- Fabrício Bruno Cruzeiro (Brasil);
- Luciano Juba Bahia (Brasil);
- Paulo Henrique Vasco (Brasil);
- Vitinho Botafogo (Brasil);
- Kaiki Cruzeiro (Brasil);
- Wesley Roma (Itália).
Atacantes
- Vini Jr. Real Madrid (Espanha);
- Raphinha Barcelona (Espanha);
- Matheus Cunha Manchester United (Inglaterra);
- Luiz Henrique Zenit (Rússia);
- Gabriel Martinelli Arsenal (Inglaterra);
- João Pedro Chelsea (Inglaterra);
- Neymar Santos (Brasil);
- Endrick Lyon (França);
- Rayan Bournemouth (Inglaterra);
- Antony Real Bétis (Espanha);
- Igor Thiago Brentford (Inglaterra);
- Pedro Flamengo (Brasil);
- Richarlison Tottenham (Inglaterra);
- Igor Jesus Nottingham Forest (Inglaterra);
- Kaio Jorge Cruzeiro (Brasil);
- Samuel Lino Flamengo (Brasil).
Meio-campistas
- Casemiro Manchester United (Inglaterra);
- Bruno Guimarães Newcastle (Inglaterra);
- Ederson Atalanta (Itália);
- Fabinho Al-Ittihad (Arábia Saudita);
- Andrey Santos Chelsea (Inglaterra);
- Danilo Botafogo (Brasil);
- Lucas Paquetá Flamengo (Brasil);
- Gabriel Sara Galatasaray (Turquia);
- João Gomes Wolverhampton (Inglaterra);
- Andreas Pereira Palmeiras (Brasil);
- Gerson Cruzeiro (Brasil);
- Matheus Pereira Cruzeiro (Brasil).
Jogos do Brasil
Antes da estreia na Copa do Mundo, em 13 de junho, diante do Marrocos, o Brasil ainda fará dois amistosos: contra o Panamá (31/05) e o Egito (06/06). Na fase de grupos, a seleção também enfrenta Haiti e Escócia.