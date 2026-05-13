InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/05/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

Os nativos deverão confiar mais na própria intuição e aceitar os movimentos da vida (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Os nativos deverão confiar mais na própria intuição e aceitar os movimentos da vida (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quarta-feira trará uma energia de mudanças, amadurecimento emocional e oportunidades de renovação. Algumas cartas do tarot indicam expansão, alegria e crescimento, enquanto outras pedem mais equilíbrio emocional e cuidado com pensamentos negativos. Será um dia importante para confiar mais na própria intuição e aceitar os movimentos da vida.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Áries A Roda da Fortuna

Ilustração do signo de Áries em branco em um fundo laranja
O ariano viverá mudanças inesperadas que poderão abrir novos caminhos na vida pessoal e profissional (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Segundo a carta A Roda da Fortuna, será um dia de movimentações inesperadas e mudanças positivas, principalmente em assuntos ligados à carreira e à vida pessoal. No amor, situações que pareciam travadas poderão voltar a fluir de maneira surpreendente. A saúde tenderá a melhorar quando você aceitar que nem tudo pode ser controlado o tempo todo. Entre amigos e família, reencontros ou notícias inesperadas poderão movimentar o dia. O tarot mostra sorte, viradas e oportunidades chegando.

Touro O Louco

Ilustração do signo de Touro em branco em um fundo verde
O taurino encontrará coragem para sair da rotina e se abrir para novas experiências (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

A carta O Louco mostra que você poderá sentir uma vontade maior de romper padrões e viver algo diferente, especialmente no amor e na vida pessoal. Na carreira, o momento será favorável para novas experiências, mas será importante agir com consciência antes de tomar decisões impulsivas. A saúde melhorará quando você se permitir sair um pouco da rotina e aliviar pressões internas. Entre amigos, convites inesperados poderão trazer mais leveza. O tarot pede coragem para confiar mais no desconhecido.

Gêmeos 7 de Copas

Ilustração do signo de Gêmeos em branco em um fundo amarelo
O geminiano precisará manter o foco para não desperdiçar energia em projetos demais (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Segundo a carta 7 de Copas, o dia poderá trazer muitas dúvidas, expectativas e pensamentos sobre diferentes caminhos possíveis, principalmente no amor e na vida profissional. Você poderá se sentir dividido(a) entre várias opções ou até criar idealizações que dificultarão enxergar a realidade com clareza. Na carreira, será importante manter o foco para não desperdiçar energia em projetos demais ao mesmo tempo. A saúde emocional pedirá atenção ao excesso de ansiedade e pensamentos acelerados. Entre amigos e relações pessoais, ouça mais sua intuição antes de tomar decisões impulsivas.

Câncer A Sacerdotisa

Ilustração do signo de Câncer em branco em um fundo laranja
O canceriano estará com a intuição extremamente forte (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

A carta A Sacerdotisa mostra que a sua intuição estará extremamente forte e poderá ajudar em decisões importantes no amor e na vida profissional. O dia será favorável para observação, silêncio estratégico e menos exposição emocional. Na carreira, será importante analisar bem antes de compartilhar planos ou opiniões. A saúde emocional melhorará quando você respeitar seus momentos de recolhimento. Entre amigos, alguém poderá buscar seus conselhos ou apoio emocional.

Leão Ás de Ouros

Ilustração do signo de Leão em branco em um fundo laranja
O leonino poderá receber oportunidades promissoras e ganhar mais estabilidade emocional (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Segundo a carta Ás de Ouros, será um dia favorável para novas oportunidades financeiras, profissionais e até emocionais. No amor, relações poderão ganhar mais estabilidade e segurança emocional. Na carreira, propostas, contatos ou ideias promissoras poderão surgir de forma inesperada. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre produtividade e descanso. Entre amigos, alguém poderá trazer uma oportunidade importante ou um conselho valioso.

Virgem 2 de Paus

Ilustração do signo de Virgem em branco em um fundo laranja
O virginiano refletirá sobre o futuro e buscará novos horizontes pessoais (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

A carta 2 de Paus mostra que você tenderá a pensar mais no futuro e avaliar mudanças importantes na vida pessoal e profissional. No amor, será um bom dia para refletir sobre o que realmente deseja em uma relação. Na carreira, oportunidades poderão surgir, mas exigirão coragem para sair da zona de conforto. A saúde emocional melhorará quando você parar de tentar prever tudo. Entre amigos, conversas sobre sonhos e projetos poderão trazer inspiração.

Libra 5 de Copas

Ilustração do signo de Libra em branco em um fundo verde
O libriano estará mais sensível e reflexivo sobre situações mal resolvidas (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Conforme a carta 5 de Copas, o dia poderá trazer uma sensibilidade maior e reflexões sobre situações mal resolvidas no amor ou na vida pessoal. Na carreira, será importante evitar focar apenas o que deu errado e tentar enxergar novas possibilidades ao redor. A saúde emocional pedirá mais acolhimento e menos autocobrança. Entre amigos, alguém poderá oferecer apoio importante, mesmo que você esteja mais fechado(a). O tarot mostra que há caminhos positivos se abrindo.

Escorpião 4 de Paus

Ilustração do signo de Escorpião em branco em um fundo amarelo
O escorpiano viverá momentos de acolhimento, leveza e conexão com pessoas próximas (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Segundo a carta 4 de Paus, o dia será favorável para estabilidade emocional, encontros especiais e sensação de acolhimento. No amor, haverá espaço para momentos leves e conexão mais profunda. Na carreira, projetos poderão ganhar mais segurança e reconhecimento gradual. A saúde melhorará quando você se permitir viver momentos de prazer e descanso. Entre amigos e família, o clima será de proximidade e celebração.

Sagitário Rei de Espadas

Ilustração do signo de Sagitário em branco em um fundo amarelo
O sagitariano deverá agir com mais racionalidade e estratégia (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Segundo a carta Rei de Espadas, sua mente estará mais racional e estratégica, favorecendo decisões importantes na carreira e na vida financeira. No amor, será essencial encontrar equilíbrio entre sinceridade e sensibilidade emocional. A saúde melhorará quando você evitar o excesso de tensão mental e cobrança interna. Entre amigos, conversas importantes poderão trazer clareza sobre situações pendentes. O tarot mostra maturidade e a necessidade de agir com objetividade.

Capricórnio Rainha de Ouros

Ilustração do signo de Capricórnio em branco em um fundo laranja
O capricorniano buscará relações mais maduras e acolhedoras (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

A carta Rainha de Ouros indica que o dia será favorável para estabilidade, segurança financeira e fortalecimento da autoestima. No amor, você buscará relações mais maduras e acolhedoras. Na carreira, a quarta-feira será positiva para organização, planejamento e crescimento gradual. A saúde melhorará quando você cuidar mais do corpo e respeitar seus limites físicos. Entre amigos e família, sua presença transmitirá segurança e apoio.

Aquário O Sol

Ilustração do signo de Aquário em branco em um fundo laranja
O aquariano viverá um dia de alegria e renovação emocional (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

A carta O Sol indica que o dia trará leveza, boas notícias e sensação de renovação emocional. No amor, haverá espaço para felicidade, aproximação e momentos mais espontâneos. Na carreira, reconhecimento e oportunidades poderão surgir, trazendo mais confiança. A saúde ganhará mais vitalidade e energia positiva. Entre amigos e família, o clima será alegre e harmonioso. O tarot mostra um momento extremamente favorável para você.

Peixes 9 de Espadas

Ilustração do signo de Peixes em branco em um fundo verde
O pisciano precisará cuidar mais da saúde emocional e evitar alimentar preocupações excessivas (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

A carta 9 de Espadas mostra que o dia poderá trazer ansiedade, excesso de pensamentos e preocupações emocionais, principalmente no amor e na vida pessoal. Na carreira, será importante evitar criar cenários negativos antes do tempo ou carregar responsabilidades além do necessário. A saúde emocional pedirá mais descanso mental e cuidado com a qualidade do sono. Entre amigos, será essencial evitar se isolar totalmente. O tarot mostra que muitos medos são maiores na mente do que na realidade.

  • Google Discover Icon
VP
VP

Viviane Pettersen

    -
    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 13/05/2026 07:04
    SIGA
    x