9 livros para redescobrir o Brasil

A seleção apresenta um Brasil complexo e cheio de histórias que se entrelaçam em diferentes tempos e territórios (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Percorrer o Brasil por meio da leitura significa atravessar suas muitas camadas de histórias, vozes e identidades. De norte a sul, diferentes paisagens, sotaques, tradições e modos de vida se entrelaçam em narrativas que revelam a riqueza e a complexidade do país.

Ambientadas em épocas distintas, do passado ao presente, as obras selecionadas abaixo convidam leitores a uma jornada que vai da Amazônia ao Rio Grande do Sul, sem sair de casa, aproximando universos que, embora diversos, compartilham o mesmo território.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre ficção e não ficção, confira livros de romance, aventura, mistério e reflexão que exploram temas que ajudam a compreender o Brasil em suas múltiplas dimensões!

1. Machado de Assis – A loucura e as leis

Em “A loucura e as leis”, os contos de Machado de Assis são revisitados sob uma nova perspectiva que revela as contradições da sociedade brasileira do século XIX (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Considerado o pai do realismo brasileiro, Machado de Assis retratou com precisão e ironia comportamentos, relações de poder e modos de viver do Brasil do século XIX. Na versão ampliada da obra publicada pela Matrix Editora, o psiquiatra Daniel Martins de Barros revisita doze contos machadianos e conduz o leitor por um percurso interdisciplinar que une literatura, psiquiatria e direito contemporâneo. Uma leitura que permite vislumbrar a sociedade brasileira de outros tempos.

2. Quilombo – Contos e receitas

No livro “Quilombo Contos e receitas”, memórias de resistência quilombola se entrelaçam a sabores afetivos, preservando histórias transmitidas pela oralidade e pela culinária (Imagem: Reprodução digital | Editora Bambolê)

Du Prazeres compartilha contos sobre lideranças quilombolas e a importância desses espaços de resistência. Como uma forma de preservar memórias, o autor une essas narrativas a receitas de arroz de yayá, broa de fubá, entre outros. Os sabores foram inspirados nas lembranças da infância do escritor, quando sua avó contava as histórias da família no quilombo de Santo Antônio de Jacutinga, no Rio de Janeiro.

3. O mistério do povo Mamoé

A obra “O mistério do povo Mamoé” mostra uma jornada pela Amazônia que mistura aventura e investigação para desvendar o desaparecimento de uma liderança indígena (Imagem: Reprodução digital | Avá Editora)

Obra escrita por Paulo Spínola narra a jornada de Jobim em busca de respostas para o desaparecimento do pai, líder da extinta Nação Tapajó. Aos poucos, ele encontra pistas que o levam a atravessar os Rios Araguaia e Tocantins, a Ilha do Marajó, o Parque Indígena do Xingu e o Planalto das Guianas. O livro apresenta aos jovens a Amazônia e a história das populações indígena, quilombola e ribeirinha na região.

4. A menina que via Iemanjá

Em “A menina que via Iemanjá”, as tradições afro-brasileiras e a Umbanda são revisitadas como pilares da formação cultural e espiritual do Brasil (Imagem: Reprodução digital | Kátia Vaz Perez Alves Bacariça)

Ao revisitar memórias familiares e fundamentos da Umbanda, Katia Vaz Perez Alves Bacariça apresenta ao leitor um dos pilares da formação cultural brasileira: as tradições afro-brasileiras. A obra percorre histórias dos Orixás, práticas espirituais e a herança ancestral que atravessa gerações, revelando como a fé ajudou a moldar identidades, comunidades e formas de resistência no Brasil. Entre ensinamentos e relatos afetivos, o livro amplia o olhar sobre a riqueza cultural e histórica das raízes africanas no país.

5. Paratyanas Crônicas escritas ao pé do fogão

No livro “Paratyanas Crônicas escritas ao pé do fogão”, Paraty se transforma em cenário de memórias, receitas e histórias que celebram a cultura caiçara (Imagem: Reprodução digital | Dialeto Editora )

Mais do que retratar uma cidade histórica, Ana Bueno transforma Paraty (RJ) em símbolo da identidade cultural brasileira. Entre receitas, memórias e personagens populares, a autora revela tradições alimentares, modos de vida caiçaras e saberes ancestrais preservados ao redor do fogão. As crônicas percorrem a gastronomia, a oralidade e os costumes que ajudaram a construir a história do litoral brasileiro. Um mergulho afetivo em um Brasil marcado pela mistura de povos, sabores e tradições.

6. Olho por olho – Ecos do imperdoável

A obra “Olho por olho Ecos do imperdoável” apresenta segredos familiares e o contexto da imigração alemã no sul do Brasil (Imagem: Reprodução digital | Editora Panóplia)

Livro de Eliane Cristina revela as consequências de um mistério que atravessa gerações e que está envolto por silêncios. A obra é ambientada em São Leopoldo (RS) e tem como pano de fundo a vida de imigrantes alemães que chegaram à cidade a partir da década de 1910. Em uma travessia pelo século XX, situa as consequências enfrentadas pelos estrangeiros, principalmente na Segunda Guerra Mundial.

7. Refavelar

Em “Refavelar”, Maria Paz conduz o leitor por um Brasil que raramente aparece nos cartões-postais (Imagem: Reprodução digital | Editora LC Books)

Maria Paz conduz o leitor por um Brasil que raramente aparece nos cartões-postais, mas pulsa em resistência. Quando Taís, uma executiva paulistana acostumada ao controle e às certezas, se perde na fictícia Favela Girassol, inicia também uma travessia interior que transforma sua maneira de enxergar o outro e a si. Entre encontros improváveis e histórias marcadas por afeto, ela descobre um país profundo, contraditório e cheio de vida.

8. Como um dia sem fim

No livro “Como um dia sem fim”, um encontro improvável durante uma viagem se torna ponto de partida para descobertas sobre amor, pertencimento e recomeços (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

A autora Tatielle Katluryn transforma uma viagem de São Luís para São Paulo em uma jornada de descobertas, encontros e recomeços. Entre aeroportos lotados, deslocamentos e paisagens urbanas às vésperas do Natal, Dominic Sanchez cruza o caminho de Jae-won Kim, um coreano-brasileiro que passa a conhecer o Brasil pelos olhos dela e, ao mesmo tempo, a enxergar nela um lugar de pertencimento. Um romance sobre amor, conexão e os caminhos inesperados que surgem quando nos permitimos seguir viagem.

9. Fazenda Camélia

A obra “Fazenda Camélia” apresenta uma jovem que enfrenta mistérios rurais, lendas locais e mudanças profundas em sua própria vida (Imagem: Reprodução digital | Katia Parente )

Após largar o emprego, Pietra se vê perdida, sem saber se irá conseguir outro trabalho na sua área de biotecnologia. Com a morte da tia, descobre ser herdeira de uma fazenda no sul de Minas Gerais, para onde viaja a fim de decidir o que fazer com as terras improdutivas e cheias de mistérios. Agora, precisa desvendar os segredos da região e desmistificar a crença na propriedade amaldiçoada. Sua vida se transforma por completo, e ela aprende a lidar com as lendas do folclore regional, que passam a fazer parte de sua rotina.

Por Clara Menezes