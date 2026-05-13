Cores da sorte para cada signo: o que usar para atrair boas energias

As cores podem ser aliadas para potencializar emoções e influenciar a forma como cada signo se conecta com a própria energia (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As cores têm um impacto poderoso no nosso humor, na energia e até na forma como nos posicionamos diante da vida. Na Astrologia, cada signo possui vibrações específicas que podem ser potencializadas por meio de determinados tons. Seja na roupa, nos acessórios, na maquiagem ou até na decoração, apostar nas cores certas pode ajudar a atrair mais equilíbrio, sorte, amor e prosperidade para a rotina.

A seguir, confira quais são as cores da sorte para cada signo e descubra como usar essa energia ao seu favor!

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Áries

Para Áries, as cores intensas como vermelho e laranja reforçam coragem, ação e autoconfiança (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Arianos combinam com tons vibrantes e cheios de intensidade. Vermelho, laranja e vinho ajudam a fortalecer coragem, liderança e iniciativa. Essas cores também favorecem decisões rápidas e aumentam a autoconfiança.

Touro

O nativo de Touro se fortalece com tons naturais como verde-musgo e marrom, que trazem estabilidade e segurança (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Os nativos do signo de Touro se conectam profundamente com tons ligados à natureza e ao conforto. Verde-musgo, rosa-claro e marrom trazem estabilidade emocional, prosperidade e sensação de segurança. São cores que ajudam a atrair harmonia e bem-estar.

Gêmeos

Para Gêmeos, cores leves como amarelo e azul-claro estimulam criatividade, comunicação e novas ideias (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Os geminianos vibram melhor com cores leves e estimulantes. Amarelo, azul-claro e tons pastel favorecem a criatividade, a comunicação e novas conexões. Essas tonalidades ajudam a deixar a mente mais ativa e inspirada.

Câncer

Câncer encontra proteção emocional em tons suaves como branco e prata, que favorecem acolhimento e intuição (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Cancerianos costumam se sentir mais protegidos com cores suaves e acolhedoras. Branco, prata e azul-claro fortalecem a intuição, o equilíbrio emocional e as relações afetivas. Tons delicados também ajudam a trazer mais tranquilidade.

Leão

Para Leão, cores luminosas como dourado e amarelo intensificam o brilho pessoal e a autoestima (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Os representantes de Leão brilham naturalmente e combinam com cores intensas e iluminadas. Dourado, amarelo e laranja aumentam o magnetismo, a autoestima e o poder pessoal. São cores ideais para momentos importantes e de destaque.

Virgem

O nativo de Virgem se equilibra com tons neutros como bege e verde-oliva, que reforçam foco e organização (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Virginianos encontram mais equilíbrio em tons neutros e sofisticados. Bege, verde-oliva e tons terrosos ajudam a trazer organização mental, foco e estabilidade emocional. Essas cores também favorecem a produtividade.

Libra

Para Libra, cores delicadas como rosa e lilás fortalecem harmonia, relações e bem-estar emocional (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O signo de Libra possui forte ligação com beleza e harmonia. Rosa, azul-bebê e lilás ajudam a fortalecer relações, equilíbrio emocional e autoestima. Tons suaves favorecem a paz e o charme natural do signo.

Escorpião

Escorpião se conecta com tons profundos como preto e vinho, que intensificam magnetismo e transformação (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Escorpianos combinam com cores profundas e misteriosas. Preto, vinho e bordô ajudam a fortalecer a proteção energética, a intensidade emocional e o poder de transformação. São tons que aumentam o magnetismo pessoal.

Sagitário

Para Sagitário, cores vibrantes como roxo e laranja estimulam otimismo, expansão e senso de liberdade (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Sagitarianos vibram melhor com cores alegres e expansivas. Roxo, azul-turquesa e laranja favorecem o otimismo, o crescimento e as aventuras. Essas tonalidades estimulam liberdade e entusiasmo pela vida.

Capricórnio

O nativo de Capricórnio prefere tons escuros como cinza e verde-escuro, que reforçam disciplina e estabilidade (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

O signo de Capricórnio se conecta com cores clássicas e elegantes. Cinza, preto e verde-escuro ajudam a atrair estabilidade, foco e prosperidade profissional. São tons que fortalecem disciplina e maturidade.

Aquário

Para Aquário, cores marcantes como azul-elétrico e violeta impulsionam originalidade e visão de futuro (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Aquarianos gostam de originalidade e inovação, por isso vibram bem com azul-elétrico, prata e violeta. Essas cores favorecem criatividade, autenticidade e novas ideias, além de estimularem a conexão com o futuro.

Peixes

Peixes se beneficia de tons suaves como azul-claro e verde-água, que ampliam sensibilidade e conexão interior (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Os nativos de Peixes possuem forte sensibilidade espiritual e emocional. Tons de azul-claro, lilás e verde-água ajudam a aumentar intuição, proteção emocional e conexão interior. Essas cores também trazem sensação de calma e leveza.