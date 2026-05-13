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5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas em 14 de maio de 2026

Veja quais são os lançamentos que prometem emocionar, divertir e entreter o público do início ao fim

Dos universos fantásticos aos dramas intensos, as estreias da quinta-feira chegam para movimentar as telonas (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Dos universos fantásticos aos dramas intensos, as estreias da quinta-feira chegam para movimentar as telonas (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os apaixonados por cinema já podem se preparar, porque a quinta-feira chega com estreias para diferentes gostos. Seja para assistir em família, reunir os amigos ou simplesmente mergulhar em novas histórias, a programação promete arrancar risadas, provocar reflexões e prender o público do início ao fim.

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Entre documentários, animações e produções nacionais e internacionais, a seleção reúne Alma Negra Do Quilombo ao Baile, Authentic Games No Império Desconectado, O Rei da Internet, Os Peludos 2 e Perto do Sol é Mais Claro. Os filmes exploram temas como identidade, fama, amizade, nostalgia e recomeços, conduzindo o espectador por narrativas intensas, divertidas e cheias de personalidade.

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A seguir, confira 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas em 14 de maio de 2026!

1. Alma Negra – Do Quilombo ao Baile

Fotografia em preto e branco de um homem negro com cabelo estilo black power, capturado em uma performance expressiva. Ele está com os braços estendidos para o alto e para os lados, com as mãos abertas e uma expressão facial intensa de canto ou grito. Ele veste uma jaqueta clara sobre uma camiseta com uma estampa circular e calças de cintura alta com cinto.
Alma Negra Do Quilombo ao Baile resgata a força dos bailes black como símbolo de resistência, identidade e celebração da cultura afro-brasileira (Imagem: Reprodução digital | Synapse Distribution)

Muito além da música, “Alma Negra Do Quilombo ao Baile” transforma os bailes black em protagonistas de uma história marcada por resistência, identidade e celebração da cultura afro-brasileira. O documentário percorre o caminho da soul music no Brasil desde os anos 1960, conectando tradições quilombolas à potência cultural das periferias urbanas. Com depoimentos de nomes importantes do movimento negro e trilha sonora pulsante, o longa mostra como dança, estilo e música também se tornaram formas de luta e pertencimento.

2. Authentic Games – No Império Desconectado

Ilustração digital em estilo voxel (estética de blocos similar a Minecraft) com cores vibrantes em tons de azul e neon. Em primeiro plano, diversos personagens avançam em direção ao espectador; o central é um rapaz de boné marrom e camisa xadrez verde. Ao fundo, erguem-se figuras robóticas gigantescas e ameaçadoras com olhos vermelhos brilhantes, sob feixes de luz azul que cruzam o cenário.
A animação Authentic Games No Império Desconectado leva o universo gamer para os cinemas em uma aventura cheia de ação, humor e nostalgia (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

O universo dos games ganha vida nas telonas em “Authentic Games No Império Desconectado”. Na trama, o youtuber Marco Túlio é transportado para um reino sombrio, onde se transforma em Authentic, um personagem em versão animada que precisa salvar a Família Craft e enfrentar um império que deseja controlar toda a diversão do mundo offline. Misturando live-action, aventura e referências ao mundo gamer que marcou uma geração, o filme aposta em ação, nostalgia e humor para conquistar não só as crianças, mas também quem cresceu assistindo aos vídeos de Minecraft de Authentic Games no YouTube.

3. O Rei da Internet

Um jovem de cabelos castanhos cacheados e compridos, iluminado por uma luz lateral quente que destaca seu rosto em um ambiente levemente obscurecido. Ele está com a boca entreaberta, sugerindo que está falando ou reagindo a algo em uma tela à sua frente (fora de campo). Ao fundo, nota-se uma cortina clara e quadros na parede em tons neutros.
O filme O Rei da Internet mostra como a busca por fama, dinheiro e poder no universo digital pode ultrapassar limites perigosos (Imagem: Reprodução digital | Manequim Filmes)

O glamour da fama digital encontra o lado mais perigoso da internet em “O Rei da Internet”. Inspirado na trajetória real de Daniel Nascimento, o filme acompanha a ascensão de um adolescente hacker que mergulha em esquemas milionários, ostentação e crimes virtuais antes mesmo de completar 17 anos. Enquanto tenta se manter no topo, Daniel passa a chamar a atenção da Polícia Federal e vê sua vida entrar em uma corrida frenética entre poder, dinheiro e consequências.

4. Os Peludos 2

Ilustração de animação 3D colorida e dinâmica. Uma garota de cabelos castanhos em uma trança e um garoto de jaqueta xadrez estão montados em uma motocicleta antiga com sidecar. No sidecar, está uma grande criatura peluda e verde com listras alaranjadas nos braços, que sorri alegremente. Outras pequenas criaturas coloridas e um veículo robótico voador completam a cena sob um céu ensolarado.
Os Peludos 2 acompanha uma divertida jornada de fantasia e amizade após um erro mágico colocar criaturas invisíveis em perigo (Imagem: Reprodução digital | PlayArte)

Os bichinhos mais atrapalhados do cinema estão de volta para uma aventura ainda maior. Em “Os Peludos 2”, Finnick desperta acidentalmente a magia de um antigo cajado e perde sua invisibilidade, colocando todos os peludos do mundo em risco de serem descobertos pelos humanos. Ao lado de sua inseparável amiga Christine, ele embarca em uma jornada repleta de criaturas fantásticas, desafios inesperados e descobertas sobre coragem e identidade.

Misturando humor, fantasia e cenas cheias de ação, a animação promete divertir enquanto entrega uma mensagem sensível sobre aceitar quem realmente somos.

5. Perto do Sol é Mais Claro

Fotografia em preto e branco de um homem idoso com barba e cabelos grisalhos. O rosto está parcialmente coberto por espuma de barbear branca, criando um contraste forte com as sombras profundas. Ele encara a câmera com um olhar sério e penetrante. A iluminação realça as texturas da pele, das rugas e dos pelos faciais.
O longa brasileiro Perto do Sol é Mais Claro transforma o luto em uma delicada história sobre afeto, recomeços e redescobertas na terceira idade (Imagem: Reprodução digital | O2 Play)

Em “Perto do Sol É Mais Claro”, o luto se transforma em ponto de partida para redescobrir a vida. O drama acompanha Regi, um engenheiro de 85 anos que tenta reconstruir sua rotina após perder a esposa. Entre a solidão, o apoio dos filhos e a escrita de um livro, ele encontra novos motivos para seguir em frente ao se apaixonar por uma atriz. Sensível e intimista, o filme aborda envelhecimento, afeto e recomeços com delicadeza, mostrando que nunca é tarde para viver novas histórias.

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Janaine Fernandes

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    Portal EdiCase
    Por Janaine Fernandes
    postado em 13/05/2026 17:36
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