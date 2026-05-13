5 áreas do design em alta no mercado de trabalho

O design vive um momento de transformação impulsionado pela tecnologia, inteligência artificial, mudanças no comportamento do consumidor e pela crescente demanda por inovação estratégica nas empresas.

De acordo com levantamento da consultoria global McKinsey, empresas que investem em design estratégico podem registrar crescimento de receita até duas vezes superior ao de concorrentes que não priorizam a área. Paralelamente, dados do Fórum Econômico Mundial apontam que criatividade, pensamento analítico e domínio tecnológico estão entre as competências mais valorizadas no setor até 2030.

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Nesse cenário, áreas ligadas à experiência digital, dados e inteligência artificial ganham protagonismo e ampliam as oportunidades para profissionais com perfil multidisciplinar e visão estratégica. Segundo Carolina Bustos Raffainer, coordenadora de Design da ESPM, o mercado busca cada vez mais designers capazes de integrar repertório criativo, tecnologia e negócios. “O profissional moderno precisa compreender simultaneamente pessoas, tecnologia e mercado”, diz.

Entre os segmentos mais promissores do design atualmente, confira quais se destacam!

1. UX/UI Design e product design digital

Com a digitalização acelerada de serviços e plataformas, cresce a demanda por profissionais especializados em criar experiências intuitivas, acessíveis e centradas no usuário. Empresas de tecnologia, bancos, varejo e startups lideram a busca por designers capazes de melhorar jornadas digitais e aumentar engajamento e conversão.

2. Design orientado por inteligência artificial e dados

Ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA) já transformam processos criativos, automatizam tarefas e personalizam experiências. Designers que dominam IA generativa, análise de dados e integração entre tecnologia e experiência do usuário tendem a ocupar posições estratégicas nos próximos anos.

3. Design estratégico e inovação

Mais do que estética, o design passou a ocupar papel central nas decisões de negócio. A área conecta branding, experiência, comportamento do consumidor e inovação para desenvolver soluções com impacto real nas organizações e no mercado.

Redes sociais e streaming fortalecem mercado de animação digital (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Motion design e animação

O crescimento das plataformas digitais, do streaming, das redes sociais e da produção audiovisual impulsiona a demanda por conteúdos dinâmicos e interativos. O motion design ganha espaço em publicidade, entretenimento, educação e comunicação corporativa.

5. Design sustentável e ESG

Empresas e consumidores demonstram preocupação crescente com sustentabilidade e impacto social. Nesse contexto, profissionais capazes de desenvolver soluções alinhadas às práticas ESG (Environmental, Social and Governance), economia circular e consumo consciente tornam-se cada vez mais valorizados.

O avanço tecnológico muda o perfil dos designers

Segundo Carolina Bustos Raffainer, a formação em design acompanha a evolução ao incorporar metodologias ágeis, inteligência artificial, sustentabilidade, projetos interdisciplinares e experiências conectadas ao mercado. “Hoje, o designer precisa atuar como solucionador de problemas complexos, articulando criatividade, estratégia e inovação“, explica.

Para quem deseja crescer na área, recomenda-se investir em um portfólio consistente, acompanhar tendências globais, desenvolver competências analíticas e aprofundar o domínio de ferramentas digitais e tecnologias emergentes. Mais do que habilidades visuais, o mercado valoriza profissionais capazes de gerar impacto, inovação e transformação dentro das organizações.

Por Nagila Pires