Veja como manter a saúde dos olhos do seu animal de estimação

A oftalmologia veterinária tem ganhado destaque entre os cuidados com a saúde dos pets (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A alimentação balanceada, a oferta de água fresca e a vacinação anual estão entre os principais cuidados essenciais para garantir o bem-estar dos pets. No entanto, a rotina de atenção à saúde vai além e inclui também os cuidados com os olhos. Com a maior preocupação dos tutores com seus cães e gatos, a oftalmologia veterinária tem ganhado um papel de destaque.

Conforme dados do PetCenso Saúde levantamento da Petlove que considera todo o ecossistema da marca, principalmente os planos de saúde , a oftalmologia está entre as cinco especialidades mais requisitadas tanto para cães quanto para gatos. Segundo Pedro Risolia, médico-veterinário da Petlove, a alta demanda reflete a necessidade de atenção a problemas que costumam evoluir silenciosamente ou ser confundidos com sinais naturais da velhice.

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“As consultas oftalmológicas são fundamentais não só para tratar, mas para prevenir. As principais afecções que acometem pets são a ceratoconjuntivite seca (conhecida como doença do olho seco), catarata, glaucoma, úlcera de córnea, uveíte e conjuntivite. Quando o clínico geral e o especialista oftalmológico trabalham em conjunto, as chances de sucesso e reversão dos quadros são maiores”, afirma.

Sinais de alerta para problemas nos olhos

O comportamento do animal em casa pode ser o primeiro indicativo para o tutor de que algo não vai bem com a visão e/ou olhos. Sinais de alerta como lacrimejamento excessivo (ou a falta dele), olhos vermelhos ou opacos (com aspecto esbranquiçado/azulado), excesso de secreções grossas, sensibilidade à luz, piscar em excesso, apatia ou o animal começar a esbarrar nos móveis não devem ser ignorados.

Além disso, pets de raças braquicefálicas (de focinho curto e olhos saltados), como pug, shih tzu, buldogues e gatos persas exigem ainda mais atenção por terem maior predisposição a traumas oculares e ressecamento.

“O grande desafio é que os problemas oftálmicos progridem e podem causar perdas irreversíveis na visão. Por isso, o diagnóstico precoce com um oftalmologista, utilizando exames avançados como ultrassom ocular, medição de pressão intraocular (para casos de glaucoma) e eletrorretinografia, podem fazer a diferença para a manutenção da qualidade de vida”, reforça Pedro Risolia.

Cuidados simples em casa ajudam a manter a saúde dos olhos dos animais (Imagem: Eliz A | Shutterstock)

Cuidados diários ajudam na prevenção

Além do acompanhamento médico, a prevenção de problemas de visão nos animais passa por hábitos simples no dia a dia. Pedro Risolia revela que a higienização diária e delicada ao redor dos olhos com gaze ou algodão umedecidos em soro fisiológico ou soluções de limpeza pet adequadas, a manutenção dos pelos ao redor dos olhos sempre aparados e a proteção contra ventos fortes são os fatores essenciais para prevenir lesões e irritações.

“Também é crucial proteger as quinas da casa para evitar acidentes e, em hipótese alguma, usar colírios humanos ou qualquer medicação sem a estrita prescrição de um médico-veterinário”, completa o profissional.

Acompanhamento veterinário é essencial

Além dos cuidados em casa, o acompanhamento veterinário regular é essencial para manter a saúde dos olhos dos animais. “Pets levados anualmente ou semestralmente para consultas oftalmológicas de rotina têm alterações diagnosticadas muito antes de uma crise mais severa. O monitoramento frequente e a atenção aos sinais no dia a dia são os maiores aliados para a longevidade visual […]”, finaliza Pedro Risolia.

Por Ana Guimarães