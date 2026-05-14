Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/05/2026

O dia será marcado por tensões e cobranças, exigindo maturidade para lidar com conflitos e responsabilidades (Imagem: Alones | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta quinta-feira, o movimento dos astros poderá mexer com as emoções e influenciar a forma como cada nativo lida com desafios e responsabilidades. Embora alguns momentos exijam mais paciência e equilíbrio, o dia também abrirá espaço para resolver pendências e promover mudanças positivas. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar melhor as influências astrológicas!

Áries

Áries desejará mais controle da vida, mas deverá lidar com inseguranças antigas e evitar decisões impulsivas (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você desejará assumir o controle da própria vida. No entanto, essa intensidade poderá trazer à tona feridas antigas ou inseguranças relacionadas à sua capacidade de realização, deixando-o(a) mais impaciente. Diante disso, procure agir com cautela para não se machucar fisicamente nem prejudicar a estabilidade financeira com decisões impulsivas.

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Touro

Touro sentirá coragem para resolver pendências, mas deverá evitar impulsos e manter a calma diante dos desafios (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Uma alta dose de coragem o(a) impulsionará a agir e resolver as pendências pessoais. Porém, deverá ter cuidado, pois a impulsividade poderá aflorar feridas antigas e gerar impaciência. O ideal será direcionar a energia intensa do dia para atividades que ajudem a fortalecer a autonomia, além de manter a calma diante dos obstáculos.

Gêmeos

Gêmeos precisará ter cuidado em grupos e projetos, evitando impaciência, cobranças e promessas exageradas (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado ao lidar com amigos e projetos coletivos. Isso porque a impaciência e o excesso de cobranças poderão gerar conflitos significativos. De modo geral, o dia pedirá que controle as ações autoritárias e busque equilibrar as suas ambições com as limitações do ambiente ao redor. Além disso, será importante manter a disciplina e evitar promessas exageradas.

Câncer

Câncer deverá ter paciência na carreira e evitar pressa ou impulsos que possam afetar sua imagem profissional (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

A quinta-feira exigirá mais paciência ao lidar com a carreira e com as cobranças de superiores. Nesse cenário, será importante ter cuidado para que a pressa e o desejo de crescimento rápido não gerem conflitos ou atitudes impulsivas capazes de prejudicar sua imagem profissional. Além disso, procure resolver pendências com organização e evite reações precipitadas diante dos obstáculos.

Leão

O nativo de Leão desejará expandir horizontes, mas deverá agir com paciência e responsabilidade para evitar conflitos e desvios de planos (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes e defender as suas crenças. No entanto, poderá encontrar obstáculos que exigirão paciência e esforço. Busque, nesse cenário, agir com responsabilidade e usar a energia intensa do dia de forma equilibrada. Desse modo, conseguirá evitar conflitos com figuras de autoridade e desvios nos planos de longo prazo.

Virgem

Virgem sentirá pressão financeira e deverá agir com disciplina para evitar impulsos, gastos e irritação (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você sentirá uma forte pressão para resolver as pendências financeiras. No processo, entretanto, a sobrecarga de responsabilidade poderá levar à irritação e impulsos. Além disso, o excesso de otimismo tenderá a gerar gastos desnecessários e desgastes físicos. Diante desse cenário, será preciso agir com disciplina e controlar as emoções.

Libra

Libra poderá enfrentar tensões nas relações e deverá agir com equilíbrio para evitar conflitos e exageros (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, o seu desejo de expansão tenderá a entrar em conflito com as necessidades de terceiros, gerando impaciência, empecilhos e exageros nos relacionamentos. Para amenizar as tensões do dia, procure manter a calma e evite agir por impulso ou entrar em disputas de poder.

Escorpião

Escorpião viverá um dia mais intenso e deverá ter cautela ao agir sozinho, evitando conflitos e desgaste físico (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

A sua rotina tenderá a estar mais agitada nesta quinta-feira. Nesse cenário, o desejo de resolver tudo sozinho(a) poderá gerar impaciência, acidentes domésticos ou maior desgaste físico. Além disso, será possível que surjam conflitos com colegas devido ao excesso de críticas ou a promessas difíceis de cumprir. Diante disso, procure manter a calma e evite agir por impulso.

Sagitário

Sagitário deverá ter cautela em projetos criativos, evitando excessos de confiança, gastos e decisões precipitadas (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado com os projetos criativos, pois o excesso de confiança poderá levar a gastos exagerados ou riscos desnecessários. Ademais, a sua vontade de se impor tenderá a aflorar feridas emocionais ligadas à autoconfiança. Nesse cenário, evite tomar decisões precipitadas. Pelo contrário, busque utilizar a energia intensa do dia de forma equilibrada.

Capricórnio

Capricórnio deverá manter o controle emocional para evitar conflitos em casa (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Ao longo desta quinta-feira, feridas antigas poderão ressurgir no ambiente familiar, deixando todos impacientes. Será necessário ter controle emocional para evitar que discussões ou disputas de poder dentro de casa se tornem desproporcionais e causem desgastes profundos. Além disso, procure equilibrar as suas necessidades com as expectativas dos outros.

Aquário

Aquário deverá ter cuidado ao se comunicar, evitando excessos de sinceridade e conflitos em conversas difíceis (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado com a forma como expressa suas opiniões e lida com conversas difíceis. De modo geral, o dia exigirá mais paciência para evitar que a pressa ou o excesso de sinceridade gerem desentendimentos com pessoas próximas ou tragam à tona feridas antigas. Também será importante evitar promessas grandiosas e resolver os problemas de forma equilibrada.

Peixes

Peixes sentirá urgência financeira, mas deverá controlar impulsos para evitar gastos e decisões precipitadas (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você sentirá uma certa urgência para agir e aumentar seus ganhos. Contudo, essa agitação poderá trazer à tona inseguranças antigas, levando a gastos desnecessários. Por isso, será importante controlar a impulsividade e evitar decisões financeiras precipitadas.