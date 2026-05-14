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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/05/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

A quinta-feira favorecerá quem conseguir ouvir a própria intuição sem ignorar a realidade (Imagem: Alina Vaska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A quinta-feira favorecerá quem conseguir ouvir a própria intuição sem ignorar a realidade (Imagem: Alina Vaska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quinta-feira trará uma energia de reflexões importantes, mudanças internas e necessidade de reorganizar emoções e prioridades. Algumas cartas do tarot apontam crescimento e oportunidades, enquanto outras pedem cautela com desgaste emocional, excesso de responsabilidades e indecisões. O dia favorecerá quem conseguir ouvir a própria intuição sem ignorar a realidade.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 5 de Ouros

Símbolo do signo de Áries em preto sobre fundo verde-oliva
Questões emocionais e financeiras pedirão mais atenção do ariano (Imagem: Verock | Shutterstock)

Segundo a carta “5 de Ouros”, o dia poderá trazer uma sensação maior de insegurança emocional ou preocupação com questões financeiras e afetivas. No amor, será importante não alimentar pensamentos de rejeição ou abandono sem necessidade. Na carreira, será fundamental evitar comparações e confiar mais na própria capacidade de superar desafios. A saúde emocional pedirá acolhimento e menos autocobrança. Entre amigos e família, não haverá motivo para ter medo de buscar apoio, caso sinta necessidade.

Touro 4 de Copas

Símbolo do signo de touro em preto, com parte amarela dentro, sobre fundo verde-oliva
Na carreira, o dia do taurino pedirá mais atenção aos detalhes (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” indica que você poderá sentir certa apatia ou desmotivação, principalmente em situações afetivas e emocionais que parecem não sair do lugar. No amor, será preciso cuidado para não ignorar oportunidades ou afastar pessoas por excesso de insegurança. Na carreira, o dia pedirá mais atenção aos detalhes e menos desânimo com a rotina. A saúde melhorará quando você sair um pouco do automático. Entre amigos, alguém poderá tentar se aproximar mais de você.

Gêmeos 2 de Espadas

Símbolo do signo de gêmeos em preto, com parte amarela dentro, sobre fundo verde-oliva
O geminiano precisará tomar decisões importantes no amor e em questões profissionais (Imagem: Verock | Shutterstock)

Conforme a carta “2 de Espadas”, o dia trará dúvidas e necessidade de tomar decisões importantes, especialmente no amor e em questões profissionais. Você poderá sentir dificuldade para enxergar com clareza o que realmente deseja. Na carreira, evitar escolhas não será mais uma opção por muito tempo. A saúde emocional pedirá menos racionalização e mais conexão com os próprios sentimentos. Entre amigos, conversas sinceras poderão ajudar a clarear ideias.

Câncer O Mago

Símbolo do signo de câncer em preto, com parte amarela dentro, sobre fundo verde-oliva
O dia favorecerá iniciativa, criatividade e novos começos ao canceriano (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “O Mago” indica que o dia favorecerá iniciativa, criatividade e novos começos. No amor, você terá mais facilidade para se expressar e criar conexões importantes. Na carreira, ideias e oportunidades tenderão a surgir de forma positiva, principalmente se você confiar mais no próprio potencial. A saúde melhorará quando você encontrar motivação e propósito no que faz. Entre amigos, sua comunicação estará mais forte e envolvente.

Leão O Enforcado

Símbolo do signo de leão em preto, com parte amarela dentro, sobre fundo verde-oliva
O dia pedirá paciência e mudança de perspectiva ao leonino (Imagem: Verock | Shutterstock)

Segundo a carta “O Enforcado”, o dia pedirá paciência e mudança de perspectiva diante de situações que parecem travadas. No amor, será importante observar mais antes de agir impulsivamente. Na carreira, talvez você precise desacelerar e rever estratégias antes de seguir adiante. A saúde emocional melhorará quando você aceitar que nem tudo acontece no seu tempo. Entre amigos, momentos de introspecção poderão ser necessários.

Virgem Pajem de Paus

Símbolo do signo de virgem em preto, com parte amarela dentro, sobre fundo verde-oliva
O dia trará novidades, movimento e uma energia mais leve e espontânea ao virginiano (Imagem: Verock | Shutterstock)

Conforme a carta “Pajem de Paus”, o dia trará novidades, movimento e uma energia mais leve e espontânea. No amor, alguém poderá despertar seu interesse ou trazer mais entusiasmo para sua vida emocional. Na carreira, ideias criativas e novas oportunidades poderão surgir de forma inesperada. A saúde melhorará quando você se permitir sair da rotina e aliviar a pressão interna. Entre amigos, convites e conversas animadas prometem agitar o dia.

Libra O Louco

Símbolo do signo de Libra em preto sobre fundo verde-oliva
O libriano poderá sentir uma vontade maior de mudar, experimentar algo novo ou sair da zona de conforto (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “O Louco” indica que você poderá sentir uma vontade maior de mudar, experimentar algo novo ou sair da zona de conforto. No amor, o dia favorecerá liberdade emocional e novas experiências. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão surgir, mas será importante agir com responsabilidade antes de tomar decisões impulsivas. A saúde melhorará quando você se permitir viver com mais leveza. Entre amigos, o clima será divertido e espontâneo.

Escorpião 9 de Espadas

Símbolo do signo de escorpião em preto sobre fundo verde-oliva
O dia do escorpiano pedirá atenção ao excesso de pensamentos e preocupações emocionais (Imagem: Verock | Shutterstock)

Segundo a carta “9 de Espadas”, o dia pedirá atenção ao excesso de pensamentos e preocupações emocionais. No amor, inseguranças e medos poderão ganhar proporções maiores do que realmente têm. Na carreira, será importante não antecipar problemas que ainda nem aconteceram. A saúde emocional merecerá cuidado especial, principalmente em relação ao sono e à ansiedade. Entre amigos, evite o isolamento completo e permita-se conversar sobre o que sente.

Sagitário 8 de Ouros

Símbolo do signo de sagitário em preto sobre fundo verde-oliva
O dia do sagitariano favorecerá foco, crescimento e dedicação (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” mostra que o dia favorecerá foco, crescimento e dedicação, principalmente na vida profissional. No amor, as relações tenderão a se fortalecer por meio de atitudes mais maduras e consistentes. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre produtividade e descanso. Entre amigos, poderá se aproximar mais de pessoas que compartilham objetivos parecidos com os seus. O tarot mostra evolução gradual e positiva.

Capricórnio O Sol

Símbolo do signo de capricórnio em preto, com parte amarela dentro, sobre fundo verde-oliva
O dia promete leveza, clareza e sensação de renovação emocional ao capricorniano (Imagem: Verock | Shutterstock)

Conforme a carta “O Sol”, o dia promete leveza, clareza e sensação de renovação emocional. No amor, haverá espaço para felicidade, aproximação e momentos sinceros. Na carreira, reconhecimento e boas notícias poderão trazer mais confiança e motivação. A saúde ganhará mais vitalidade e disposição física. Entre amigos e família, o clima será harmonioso e acolhedor. O tarot mostra crescimento e felicidade chegando.

Aquário A Temperança

Símbolo do signo de aquário em preto sobre fundo verde-oliva
O dia do aquariano favorecerá o equilíbrio emocional (Imagem: Verock | Shutterstock)

Segundo a carta “A Temperança”, o dia favorecerá equilíbrio emocional e resolução gradual de situações que vinham causando desgaste. No amor, conversas calmas ajudarão a fortalecer vínculos e diminuir tensões. Na carreira, agir com paciência será mais produtivo do que tentar controlar tudo. A saúde melhorará quando você respeitar seus limites físicos e emocionais. Entre amigos, o clima será mais leve e harmonioso.

Peixes 10 de Paus

Símbolo do signo de peixes em preto sobre fundo verde-oliva
O pisciano deverá buscar mais equilíbrio emocional diante do excesso de responsabilidades (Imagem: Verock | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” indica que você poderá sentir um peso maior emocionalmente, principalmente por acumular responsabilidades e preocupações em excesso. No amor, será importante dividir sentimentos e não tentar resolver tudo sozinho(a). Na carreira, o excesso de tarefas poderá gerar desgaste físico e mental. A saúde pedirá mais descanso e menos cobrança interna. Entre amigos e família, permita-se pedir ajuda em vez de carregar tudo em silêncio.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 14/05/2026 07:07
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