Acessórios no dia a dia: 3 dicas para unir conforto e estilo 

Escolher acessórios para a rotina não precisa ser uma decisão complicada. Entre trabalho, compromissos pessoais, reuniões, deslocamentos e eventos informais, muitas mulheres buscam peças que ajudem a finalizar o visual sem exigir grandes produções. Nesse contexto, opções discretas continuam tendo espaço, mas não como uma regra de elegância. Elas funcionam, sobretudo, como alternativas práticas para quem deseja conforto, versatilidade e um acabamento mais leve na produção.

Para Rita de Marchi, empresária e fashionista, o acessório deve acompanhar a realidade de quem usa, e não impor um padrão. Segundo ela, a escolha ideal depende do contexto, da rotina e da sensação que a mulher deseja ter ao longo do dia. “Um bom acessório é aquele que facilita a vida. Ele precisa conversar com o momento, com a roupa e com o conforto de quem está usando. Elegância não deve ser vista como rigidez, mas como equilíbrio”, afirma.

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A relação entre vestimenta, comportamento e autopercepção também foi observada em estudos da psicologia social. Segundo a pesquisa “Enclothed cognition”, publicada no Journal of Experimental Social Psychology, o que uma pessoa veste pode influenciar a forma como ela se comporta e percebe determinadas situações. Embora não trate especificamente de acessórios, o trabalho evidencia que detalhes do vestir podem interferir na segurança e no conforto durante a rotina.

Abaixo, confira algumas dicas sobre como usar acessórios no dia a dia!

1. Aposte em acessórios discretos no ambiente de trabalho

No ambiente de trabalho, os acessórios discretos costumam ser úteis porque combinam com diferentes tipos de roupa e reduzem a chance de desconforto. Brincos pequenos, argolas médias, colares finos, relógios simples, pulseiras leves e bolsas estruturadas podem acompanhar desde uma reunião formal até um dia comum no escritório. A ideia não é esconder personalidade, mas escolher peças que não atrapalhem movimentos, não façam barulho excessivo e não demandem ajustes constantes.

Esse cuidado vale especialmente para quem passa muitas horas fora de casa. Peças muito pesadas podem incomodar ao longo do dia; pulseiras com muitos elementos podem bater na mesa durante o trabalho; anéis grandes podem atrapalhar quem digita com frequência. Nessas situações, a discrição pode ser menos uma escolha estética e mais uma solução prática.

Rita de Marchi observa que o acessório discreto também pode ajudar quem precisa transitar entre ambientes diferentes no mesmo dia. “Uma mulher pode sair do trabalho e ir direto para um jantar, uma reunião informal ou um compromisso pessoal. Peças mais versáteis permitem essa transição sem que ela precise trocar tudo”, explica.

Acessórios devem funcionar como aliados da rotina, não como mais uma cobrança estética (Imagem: AYO Production | Shutterstock)

2. Respeite o seu estilo pessoal na hora de se produzir

No dia a dia, não existe uma fórmula única. Para algumas mulheres, um brinco pequeno e uma corrente delicada já resolvem a produção. Para outras, uma bolsa colorida, um lenço ou um cinto mais marcado fazem mais sentido. O importante é que a escolha não pareça uma obrigação. Acessórios devem funcionar como aliados da rotina, não como mais uma cobrança estética.

3. Equilibre peças discretas e elementos marcantes

Também é possível equilibrar peças discretas com elementos mais expressivos. Um look básico pode ganhar interesse com um único acessório de destaque, como um colar mais presente, uma bolsa com textura ou um brinco maior. Já uma roupa estampada ou com muitos detalhes pode ficar mais confortável visualmente quando acompanhada de acessórios simples. O segredo está em observar o conjunto e entender o que funciona para aquele momento.

Acessórios devem acompanhar a vida real

A discussão sobre estilo, portanto, fica mais interessante quando deixa de lado regras fechadas. Acessórios discretos continuam sendo boas escolhas para muitas ocasiões, especialmente no trabalho e na rotina, mas não são a única opção possível. Peças maiores, coloridas ou mais marcantes também podem funcionar quando respeitam o conforto, o contexto e o estilo pessoal.

No fim, o melhor acessório é aquele que resolve a vida real: acompanha o ritmo do dia, combina com diferentes situações e faz a mulher se sentir confortável na própria imagem. A discrição pode ser elegante, mas a verdadeira escolha está em usar o que faz sentido para a rotina, sem transformar o vestir em uma obrigação, ou seguir tendências passageiras.

Por Eluan Carlos