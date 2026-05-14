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5 fatores que explicam o aumento do interesse dos jovens pela astronomia

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica ajuda os estudantes a enxergarem novas possibilidades de futuro dentro da ciência e da tecnologia

Mais do que medalhas, as olimpíadas científicas incentivam estudantes a enxergarem novos caminhos para o futuro (Imagem: SeventyFour | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Mais do que medalhas, as olimpíadas científicas incentivam estudantes a enxergarem novos caminhos para o futuro (Imagem: SeventyFour | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) marcada para o dia 15 de maio, o interesse dos estudantes brasileiros pela astronomia e pelas olimpíadas científicas volta a ganhar destaque nas escolas de todo o país. Na última edição, mais de 1,5 milhão de alunos participaram da competição, que distribuiu mais de 90 mil medalhas.

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Impulsionada pela divulgação científica nas redes sociais, pela presença da astronomia na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pelo interesse crescente em temas ligados ao espaço, a olimpíada vem despertando cada vez mais a curiosidade dos jovens.

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Mais do que uma competição, a OBA também funciona como etapa classificatória para seletivas internacionais de Astronomia e Astrofísica e contribui para o desenvolvimento de habilidades como raciocínio lógico, pensamento crítico, resolução de problemas e autonomia acadêmica. Iniciativas desse tipo ajudam estudantes a enxergarem novas possibilidades de futuro dentro da ciência e da tecnologia.

Para explicar os fatores por trás desse crescimento, Gabriela Rudnik, presidente do Instituto Fliegen, projeto social que prepara estudantes da rede pública para olimpíadas do conhecimento, sediado em Cotia (SP), e Lucas Gualberto Pereira, professor da instituição, que atua na identificação de talentos acadêmicos entre os estudantes, destacam como a astronomia vem se tornando mais acessível, despertando interesse e criando novas perspectivas acadêmicas e profissionais para os jovens. Confira!

1. A divulgação científica está mais acessível

Conteúdos sobre astronomia, espaço e ciência passaram a ocupar espaço frequente nas redes sociais, aproximando os jovens do tema de forma mais leve e dinâmica. Segundo Lucas Gualberto Pereira, esse movimento tem impacto direto no aumento do interesse pela OBA.

“O aumento do interesse dos estudantes pela OBA está ligado a vários fatores, como maior acesso à informação, popularização de conteúdos científicos nas redes sociais e o esforço de escolas e professores em tornar o ensino mais prático e estimulante”, explica.

2. A astronomia passou a aparecer mais cedo na vida escolar

A presença da astronomia na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também contribuiu para aproximar os estudantes do tema ainda nos primeiros anos da educação básica. “Nos documentos da BNCC, a astronomia aparece desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, desde cedo, muitas crianças têm contato com o tema e acabam se encantando pelo universo”, destaca Lucas Gualberto Pereira.

3. Missões espaciais e fenômenos astronômicos despertam curiosidade

Eclipses, chuvas de meteoros e missões espaciais internacionais ganharam espaço nas notícias e nas redes sociais, tornando o assunto mais próximo da realidade dos estudantes. “A retomada das missões lunares com o programa Artemis, liderado pela NASA, as missões chinesas Chang’e e até o sonho de colonizar Marte estão constantemente na mídia e despertam curiosidade”, afirma o professor.

menina de jaqueta laranja, sentada, sorrindo e com mão em notebook e livro em mesa
As competições científicas estimulam raciocínio lógico, pensamento crítico e novas perspectivas para os estudantes (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Olimpíadas científicas tornam o aprendizado mais estimulante

Além do conteúdo teórico, competições como a OBA estimulam habilidades práticas, pensamento crítico e resolução de problemas, tornando o aprendizado mais dinâmico e conectado à realidade. “A astronomia tem um apelo muito forte porque desperta curiosidade de forma quase imediata. Quando o estudante percebe que aquilo que aprende se conecta com o mundo real, o engajamento acontece de forma muito mais natural”, explica Gabriela Rudnik.

5. A ciência pode abrir portas para o futuro

Além das medalhas, a participação em olimpíadas científicas fortalece o currículo acadêmico, amplia oportunidades educacionais e ajuda estudantes a enxergarem novos caminhos profissionais.

“A participação em olimpíadas científicas pode facilitar o acesso a universidades de prestígio, abrir portas para bolsas e programas internacionais e desenvolver habilidades como pensamento crítico e resolução de problemas. Além disso, muitos estudantes passam a enxergar a ciência como uma carreira possível”, destaca Lucas Gualberto Pereira.

O talento científico pode surgir em qualquer contexto

Não existe um perfil único para se destacar em áreas como matemática, física ou astronomia. O desempenho está muito mais ligado às oportunidades e aos estímulos recebidos ao longo da trajetória escolar.

“O talento pode surgir em qualquer contexto, mas o que faz diferença é o ambiente que incentiva o desenvolvimento. Quando existe apoio e incentivo, muitos estudantes conseguem descobrir habilidades que antes nem imaginavam ter”, destaca o professor.

Gabriela Rudnik complementa que o impacto vai além do desempenho acadêmico. “Muitos estudantes têm potencial, mas não têm acesso a um ambiente que estimule esse desenvolvimento. Quando oferecemos estrutura, acompanhamento e incentivo, eles não só evoluem academicamente, como passam a se enxergar de outra forma.”

Por Ana Karoline Moreira

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    Por Redação EdiCase
    postado em 14/05/2026 12:34
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