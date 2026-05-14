5 estratégias que ajudam pequenos negócios a crescer nas redes sociais

As redes sociais deixaram de ser vitrine e se tornaram parte essencial da estratégia de crescimento dos negócios (Imagem: THICHA SATAPITANON | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O crescimento das redes sociais mudou a forma como pequenos negócios se comunicam com os clientes. Em vez de depender apenas de ponto comercial, panfletagem ou propaganda tradicional, empreendedores passaram a utilizar Instagram, WhatsApp e vídeos curtos como ferramentas para vender, criar relacionamento e fortalecer a marca.

Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o uso das redes sociais já faz parte da rotina da maior parte dos pequenos empreendedores brasileiros, especialmente nos setores de alimentação, varejo e serviços. Em muitos casos, a presença digital deixou de ser apenas divulgação e passou a impactar diretamente o faturamento.

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Em cidades do interior, marcas locais também começaram a ganhar força utilizando estratégias simples de comunicação, frequência de postagem e aproximação com o público. É o caso do empresário Gabriel Massura, fundador da Coxinhas Bady, marca de Bady Bassitt.

Segundo ele, o digital ajudou pequenos negócios a competir em igualdade de atenção com empresas maiores. “O Instagram aproximou muito as marcas das pessoas. Hoje o cliente quer acompanhar os bastidores, conhecer quem está por trás do negócio e sentir que existe verdade na comunicação”, afirma.

A seguir, confira algumas estratégias que vêm ajudando pequenos negócios a crescer no ambiente digital!

1. Manter frequência nas postagens

Publicar de forma constante ajuda a manter a marca presente no dia a dia do consumidor. Não é necessário produzir vídeos altamente profissionais para gerar resultado. Conteúdo simples e frequente costuma ter mais alcance e identificação. “Quem desaparece das redes acaba sendo esquecido. A constância faz diferença porque cria hábito no público”, diz Gabriel Massura.

2. Mostrar bastidores da operação

Vídeos de produção, rotina da equipe, preparação de produtos e situações do dia a dia costumam gerar mais conexão do que conteúdos excessivamente produzidos. Além de aproximar o público, esse tipo de material transmite confiança e humaniza o negócio.

A agilidade no atendimento nas redes sociais pode ser o fator decisivo entre fechar uma venda ou perder o cliente no meio do caminho (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

3. Responder rapidamente aos clientes

As redes sociais também passaram a funcionar como canais de atendimento. Tempo de resposta, clareza nas informações e agilidade no contato influenciam diretamente a decisão de compra. Muitos consumidores desistem da compra quando não conseguem retorno rápido pelo direct ou WhatsApp.

4. Adaptar o conteúdo conforme as plataformas mudam

O comportamento nas redes sociais muda rapidamente. Formatos que funcionavam há alguns anos perderam espaço para vídeos curtos, bastidores e conteúdos mais espontâneos. “Quem trabalha com internet precisa entender que o digital muda muito rápido. O empreendedor precisa acompanhar as mudanças para continuar relevante”, afirma Gabriel Massura.

5. Entender que o digital atrai, mas o produto fideliza

As redes sociais conseguem gerar alcance e atrair novos consumidores, mas a experiência continua sendo determinante para manter o crescimento do negócio. Atendimento, qualidade do produto e entrega continuam sendo fatores decisivos para transformar seguidores em clientes recorrentes. “Não adianta viralizar e não entregar qualidade. O digital leva o cliente até você, mas o produto é o que faz ele voltar”, completa Gabriel Massura, do Coxinhas Bady.

Por Henrique Fernandes