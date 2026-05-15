Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/05/2026

A sexta-feira trará uma vibração de amadurecimento, clareza e necessidade de reorganizar pensamentos e emoções. Algumas cartas do tarot indicam crescimento e estabilidade, enquanto outras mostram encerramentos e desafios internos que precisarão ser enfrentados com mais coragem. O dia favorecerá quem conseguir agir com equilíbrio sem ignorar os próprios sentimentos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 8 de Espadas

O dia do ariano poderá trazer excesso de pensamentos e inseguranças, mas conversar e desacelerar ajudará a aliviar tensões (Imagem: Polela | Shutterstock)

Segundo a carta 8 de Espadas, o dia poderá trazer sensação de bloqueio emocional ou excesso de pensamentos, principalmente no amor e na vida profissional. Você poderá sentir dificuldade para enxergar soluções, mesmo tendo mais controle da situação do que imagina. Na carreira, evite se limitar por medo de errar ou insegurança. A saúde emocional pedirá mais descanso mental e menos autocobrança. Entre amigos, conversar sobre o que sente poderá aliviar tensões internas.

Touro A Força

O taurino terá mais equilíbrio emocional para lidar com desafios e fortalecer relações pessoais e profissionais (Imagem: Polela | Shutterstock)

Conforme a carta A Força, você terá mais equilíbrio emocional para lidar com desafios e situações delicadas ao longo do dia. No amor, será importante agir com paciência e maturidade, evitando reações impulsivas. Na carreira, sua firmeza e inteligência emocional poderão trazer reconhecimento. A saúde melhorará quando você desacelerar e respeitar seus limites físicos. Entre amigos e família, sua presença transmitirá segurança e acolhimento.

Gêmeos Pajem de Copas

Novidades emocionais e conexões leves poderão trazer inspiração e momentos agradáveis ao geminiano (Imagem: Polela | Shutterstock)

Segundo a carta Pajem de Copas, o dia favorecerá novidades emocionais, mensagens inesperadas e conexões mais leves no amor. Na carreira, ideias criativas e novos contatos poderão abrir caminhos interessantes. A saúde emocional melhorará quando você se permitir viver momentos mais leves e espontâneos. Entre amigos, o clima será descontraído e cheio de trocas positivas. O tarot mostra uma energia mais sensível, afetiva e inspiradora.

Câncer O Imperador

O dia do canceriano favorecerá organização, maturidade e decisões mais estratégicas em diferentes áreas da vida (Imagem: Polela | Shutterstock)

Conforme a carta O Imperador, o dia pedirá mais organização, maturidade e controle das próprias emoções. No amor, será importante estabelecer limites claros e agir com mais segurança emocional. Na carreira, a sexta-feira favorecerá liderança, estabilidade e decisões estratégicas. A saúde melhorará quando você criar uma rotina mais equilibrada e menos desgastante. Entre amigos e família, alguém poderá buscar seu apoio ou conselho.

Leão Ás de Espadas

Para o leonino, conversas sinceras e clareza mental ajudarão a resolver situações importantes (Imagem: Polela | Shutterstock)

Conforme a carta Ás de Espadas, o dia trará clareza mental e possibilidade de resolver situações importantes por meio do diálogo. No amor, conversas sinceras tenderão a esclarecer dúvidas e fortalecer relações. Na carreira, ideias e decisões rápidas poderão abrir novos caminhos. A saúde emocional melhorará quando você enfrentar situações sem fugir da verdade. Entre amigos, será importante falar de forma direta, mas sem rigidez excessiva.

Virgem 2 de Paus

Para o virginiano, reflexões sobre o futuro poderão motivar mudanças e novos planos pessoais e profissionais (Imagem: Polela | Shutterstock)

Conforme a carta 2 de Paus, você tenderá a pensar bastante sobre o futuro e sobre mudanças importantes que deseja realizar. No amor, o dia favorecerá reflexões sobre o que realmente faz sentido para a sua vida afetiva. Na carreira, novas oportunidades poderão surgir, exigindo coragem para sair da rotina. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre planejamento e descanso. Entre amigos, conversas sobre projetos e sonhos poderão trazer motivação.

Libra Cavaleiro de Espadas

O dia do libriano será agitado e exigirá cuidado com impulsividade e ansiedade nas decisões (Imagem: Polela | Shutterstock)

Segundo a carta Cavaleiro de Espadas, o dia será movimentado e poderá trazer decisões rápidas ou situações que exigirão respostas imediatas. No amor, haverá necessidade de cuidado com a impulsividade nas palavras e atitudes. Na carreira, sua mente estará ágil, favorecendo soluções rápidas e posicionamentos importantes. A saúde pedirá atenção ao excesso de ansiedade e tensão mental. Entre amigos, será importante evitar discussões desnecessárias causadas por irritação momentânea.

Escorpião 3 de Ouros

Parcerias e trabalhos em equipe tenderão a trazer crescimento e reconhecimento ao escorpiano (Imagem: Polela | Shutterstock)

Conforme a carta 3 de Ouros, o dia favorecerá trabalho em equipe, reconhecimento e crescimento gradual. No amor, as relações tenderão a se fortalecer por meio de parceria e apoio mútuo. Na carreira, projetos em conjunto poderão trazer bons resultados e novas oportunidades. A saúde melhorará quando você sentir que está construindo algo com propósito. Entre amigos, a sexta-feira será ideal para trocas produtivas e conexões verdadeiras.

Sagitário 6 de Copas

Lembranças e situações do passado poderão despertar emoções e reflexões importantes no sagitariano (Imagem: Polela | Shutterstock)

A carta 6 de Copas indica que o passado poderá voltar de alguma forma, trazendo lembranças, reencontros ou reflexões emocionais importantes. No amor, antigas conexões poderão despertar sentimentos adormecidos. Na carreira, experiências passadas ajudarão você a tomar decisões mais conscientes. A saúde emocional melhorará quando você acolher suas emoções sem permanecer preso(a) ao que já passou. Entre amigos e família, o clima será mais nostálgico e afetivo.

Capricórnio 7 de Ouros

Paciência e confiança no tempo das coisas serão fundamentais para o capricorniano alcançar resultados (Imagem: Polela | Shutterstock)

Segundo a carta 7 de Ouros, o dia pedirá paciência e confiança no processo, principalmente em assuntos ligados à carreira e às finanças. No amor, será importante entender que algumas relações precisam de tempo para amadurecer. A saúde melhorará quando você desacelerar a cobrança interna e respeitar seu ritmo. Entre amigos, conversas profundas poderão trazer novas perspectivas. O tarot mostra que os resultados virão, mas não de forma imediata.

Aquário 10 de Ouros

O dia do aquariano favorecerá estabilidade, harmonia e fortalecimento das relações (Imagem: Polela | Shutterstock)

Conforme a carta 10 de Ouros, o dia favorecerá estabilidade, segurança e fortalecimento das relações pessoais e profissionais. No amor, haverá espaço para mais maturidade, companheirismo e planos. Na carreira, oportunidades ligadas ao crescimento financeiro e ao reconhecimento tenderão a ganhar força. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Entre amigos e família, o clima será acolhedor e harmonioso.

Peixes 10 de Espadas

Para o pisciano, encerramentos importantes poderão abrir espaço para recomeços e renovação emocional (Imagem: Polela | Shutterstock)

Segundo a carta 10 de Espadas, o dia poderá marcar o encerramento de um ciclo importante, principalmente no campo emocional. No amor, algumas situações poderão chegar ao limite, trazendo libertação e necessidade de recomeço. Na carreira, mudanças inesperadas poderão parecer difíceis no início, mas abrirão novos caminhos. A saúde emocional pedirá descanso, acolhimento e menos excesso de pensamentos negativos. Entre amigos, será importante se afastar do que gera desgaste desnecessário.