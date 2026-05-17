Tarot semanal: previsão para os signos de 18 a 24 de maio de 2026

O tarot mostra um período de transformações, aprendizados emocionais e necessidade de equilíbrio interior para todos os signos. As cartas indicam que será essencial agir com cautela diante de conflitos, desacelerar, reorganizar os pensamentos e fortalecer relações que tragam segurança e paz. Somente assim será possível aproveitar as oportunidades e direcionar as energias da melhor forma ao longo da semana.
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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!
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Áries A Torre
A carta “A Torre” indica que mudanças inesperadas poderão mexer com os seus planos. Algo sairá do controle, mas também abrirá espaço para reconstruções mais verdadeiras. Nem tudo o que cair será perda.
Touro Rainha de Ouros
Segundo a carta “Rainha de Ouros”, será uma semana de conforto, estabilidade e autocuidado. Você tenderá a se sentir mais centrado(a), valorizando segurança, beleza e aquilo que lhe traz paz.
Gêmeos 7 de Paus
Será o momento de defender suas ideias, conforme a carta “7 de Paus”. Poderá surgir competição ou a necessidade de impor limites. Não recue diante daquilo em que acredita.
Câncer A Lua
A carta “A Lua” indica que as emoções ficarão intensas e haverá muita sensibilidade. Nem tudo estará claro, então será importante tomar cuidado com ilusões, paranoias ou mal-entendidos. Escute mais a sua intuição.
Leão 6 de Paus
O reconhecimento chegará, conforme a carta “6 de Paus”. Será uma semana de destaque, elogios e sensação de vitória. Você poderá perceber que finalmente está sendo valorizado(a).
Virgem 4 de Espadas
Segundo a carta “4 de Espadas”, seu corpo e sua mente pedirão descanso. Não tente resolver tudo por impulso. Será uma semana ideal para desacelerar, recuperar as energias e reorganizar os pensamentos.
Libra Rei de Copas
A carta “Rei de Copas” indica que haverá maturidade emocional. Você conseguirá lidar melhor com sentimentos e situações delicadas. Será uma boa semana para conversas sinceras e equilíbrio afetivo.
Escorpião 10 de Ouros
A carta “10 de Ouros” indica que haverá estabilidade e prosperidade. Assuntos familiares, financeiros ou ligados à segurança ganharão força. Será uma semana favorável para pensar no futuro.
Sagitário Cavaleiro de Paus
Haverá movimento, coragem e impulsividade, conforme a carta “Cavaleiro de Paus”. Você sentirá vontade de agir, viajar, começar algo novo ou viver experiências diferentes. Apenas tome cuidado com precipitações.
Capricórnio 3 de Espadas
A carta “3 de Espadas” indica que alguma decepção poderá mexer com você. Nem sempre será algo grande, mas a semana pedirá cuidado com palavras, mágoas e expectativas.
Aquário A Estrela
A esperança será renovada, conforme a carta “A Estrela”. Você voltará a acreditar mais em si e nos seus sonhos. Será uma semana leve, inspiradora e favorável para a cura emocional.
Peixes 6 de Copas
A carta “6 de Copas” indica que haverá memórias, nostalgia e reencontros. Pessoas do passado poderão reaparecer ou trazer sentimentos antigos à tona. Será uma semana emocional e sensível.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.