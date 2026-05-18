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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 18 a 24 de maio de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

A semana trará movimento e estimulará decisões práticas (Imagem: Anna Markina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A semana trará movimento e estimulará decisões práticas (Imagem: Anna Markina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Esta semana ativará movimento e decisões práticas. O baralho cigano indica que será o momento de agir com mais firmeza. Além disso, segundo o mestre Ravi Vidya, a ação consciente trará resultados duradouros para os nativos.

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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

Símbolo do signo de Áries em dourado sobre fundo bege claro, com o nome ARIES abaixo
Algo finalmente se resolverá para o ariano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “A Chave” indica solução e desbloqueio. Algo finalmente se resolverá. No amor, a clareza trará segurança. No trabalho, caminhos se abrirão.

Touro

símbolo do signo de Touro em dourado sobre fundo bege claro, com o nome TAURUS abaixo
A semana favorecerá a leveza e fortalecerá vínculos emocionais do taurino (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “O Buquê” traz boas notícias e reconhecimento. A semana favorecerá leveza. No amor, o carinho fortalecerá vínculos. No trabalho, haverá elogios e resultados.

Gêmeos

símbolo do signo de Gêmeos em dourado sobre fundo bege claro, com o nome GEMINI abaixo
A semana pedirá foco e responsabilidade ao geminiano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “A Torre” pede foco e responsabilidade. Será importante evitar dispersão. No amor, haverá necessidade de cuidado com distanciamentos. No trabalho, a estrutura ganhará destaque.

Câncer

símbolo do signo de Câncer em dourado sobre fundo bege claro, com o nome CANCER abaixo
A semana trará aproximação emocional ao canceriano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “O Coração” favorece vínculos e emoções sinceras. A semana trará aproximação. No amor, haverá entrega. No trabalho, a empatia fará a diferença.

Leão

símbolo do signo de Leão em dourado sobre fundo bege claro, com o nome LEO abaixo
A semana favorecerá as conquistas do leonino (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “O Sol” traz sucesso, energia e reconhecimento. A semana favorecerá conquistas. No amor, brilho e magnetismo estarão em evidência. No trabalho, haverá destaque.

Virgem

símbolo do signo de Virgem em dourado sobre fundo bege claro, com o nome VIRGO abaixo
O virginiano precisará evitar a ansiedade nesta semana (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” indica agitação e excesso mental. Será importante evitar ansiedade. No amor, o diálogo claro será essencial. No trabalho, a organização prevalecerá.

Libra

símbolo do signo de Libra em dourado sobre fundo bege claro, com o nome LIBRA abaixo
A semana trará crescimento e estabilidade ao libriano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “A Árvore” aponta crescimento e estabilidade. Será necessário ter paciência com os processos. No amor, os vínculos amadurecerão. No trabalho, haverá evolução.

Escorpião

símbolo do signo de Escorpião em dourado sobre fundo bege claro, com o nome SCORPIO abaixo
A semana trará força e senso de liderança ao escorpiano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “O Urso” traz força e liderança. Será importante utilizar o poder com equilíbrio. No amor, será necessário evitar atitudes controladoras. No trabalho, a autoridade ficará em evidência.

Sagitário

símbolo do signo de Sagitário em dourado sobre fundo bege claro, com o nome SAGITTARIUS abaixo
O sagitariano precisará tomar decisões firmes nesta semana (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “Os Caminhos” pede decisões firmes. As escolhas não poderão mais ser adiadas. No amor, haverá definição. No trabalho, surgirá direção.

Capricórnio

símbolo do signo de Capricórnio em dourado sobre fundo bege claro, com o nome CAPRICORN abaixo
A semana trará estabilidade e segurança ao capricorniano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “A Âncora” indica estabilidade e segurança. Será importante manter o que funciona bem. No amor, haverá firmeza. No trabalho, a constância prevalecerá.

Aquário

símbolo do signo de Aquário em dourado sobre fundo bege claro, com o nome AQUARIUS abaixo
Novas ideias surgirão com força ao aquariano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz esperança e inspiração. Novas ideias surgirão com força. No amor, haverá conexão. No trabalho, a inovação ganhará espaço.

Peixes

símbolo do signo de Peixes em dourado sobre fundo bege claro, com o nome PISCES abaixo
O pisciano precisará ter mais atenção aos excessos financeiros e emocionais (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “Os Peixes” indica fluxo financeiro e emocional. Será importante ter atenção aos excessos. No amor, haverá intensidade. No trabalho, ganhos poderão surgir.

Por Ravi Vidya 

O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 18/05/2026 08:03
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