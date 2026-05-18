Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 18 a 24 de maio de 2026

Esta semana ativará movimento e decisões práticas. O baralho cigano indica que será o momento de agir com mais firmeza. Além disso, segundo o mestre Ravi Vidya, a ação consciente trará resultados duradouros para os nativos.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

Algo finalmente se resolverá para o ariano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “A Chave” indica solução e desbloqueio. Algo finalmente se resolverá. No amor, a clareza trará segurança. No trabalho, caminhos se abrirão.

Touro

A semana favorecerá a leveza e fortalecerá vínculos emocionais do taurino (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “O Buquê” traz boas notícias e reconhecimento. A semana favorecerá leveza. No amor, o carinho fortalecerá vínculos. No trabalho, haverá elogios e resultados.

Gêmeos

A semana pedirá foco e responsabilidade ao geminiano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “A Torre” pede foco e responsabilidade. Será importante evitar dispersão. No amor, haverá necessidade de cuidado com distanciamentos. No trabalho, a estrutura ganhará destaque.

Câncer

A semana trará aproximação emocional ao canceriano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “O Coração” favorece vínculos e emoções sinceras. A semana trará aproximação. No amor, haverá entrega. No trabalho, a empatia fará a diferença.

Leão

A semana favorecerá as conquistas do leonino (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “O Sol” traz sucesso, energia e reconhecimento. A semana favorecerá conquistas. No amor, brilho e magnetismo estarão em evidência. No trabalho, haverá destaque.

Virgem

O virginiano precisará evitar a ansiedade nesta semana (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” indica agitação e excesso mental. Será importante evitar ansiedade. No amor, o diálogo claro será essencial. No trabalho, a organização prevalecerá.

Libra

A semana trará crescimento e estabilidade ao libriano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “A Árvore” aponta crescimento e estabilidade. Será necessário ter paciência com os processos. No amor, os vínculos amadurecerão. No trabalho, haverá evolução.

Escorpião

A semana trará força e senso de liderança ao escorpiano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “O Urso” traz força e liderança. Será importante utilizar o poder com equilíbrio. No amor, será necessário evitar atitudes controladoras. No trabalho, a autoridade ficará em evidência.

Sagitário

O sagitariano precisará tomar decisões firmes nesta semana (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “Os Caminhos” pede decisões firmes. As escolhas não poderão mais ser adiadas. No amor, haverá definição. No trabalho, surgirá direção.

Capricórnio

A semana trará estabilidade e segurança ao capricorniano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “A Âncora” indica estabilidade e segurança. Será importante manter o que funciona bem. No amor, haverá firmeza. No trabalho, a constância prevalecerá.

Aquário

Novas ideias surgirão com força ao aquariano (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz esperança e inspiração. Novas ideias surgirão com força. No amor, haverá conexão. No trabalho, a inovação ganhará espaço.

Peixes

O pisciano precisará ter mais atenção aos excessos financeiros e emocionais (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “Os Peixes” indica fluxo financeiro e emocional. Será importante ter atenção aos excessos. No amor, haverá intensidade. No trabalho, ganhos poderão surgir.

Por Ravi Vidya

O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.