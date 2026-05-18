Brasileiro passa a buscar mais segurança e planejamento antes de fechar uma viagem

Viajar deixou de ser impulso e passou a exigir mais planejamento, atenção e escolhas mais seguras antes de cada decisão (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O brasileiro continua querendo viajar, mas mudou a forma de planejar as férias. Depois de anos marcados por decisões impulsivas e excesso de estímulos nas redes sociais, o consumidor passou a pesquisar, comparar e buscar mais segurança antes de fechar uma viagem.

O movimento já é percebido pelo setor. Segundo levantamento da plataforma Opinion Box em parceria com a Serasa Experian, 77% dos brasileiros pretendem viajar em 2026, mas o planejamento financeiro aparece entre as principais preocupações dos consumidores. Na prática, isso significa um turista mais cauteloso e menos disposto a lidar com imprevistos.

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Planejamento financeiro em destaque

Para Paulo Manuel, fundador e CEO da TZ Viagens e especialista no setor de turismo, o comportamento do consumidor mudou principalmente após uma sequência de instabilidades econômicas, aumento do custo das viagens e experiências negativas enfrentadas nos últimos anos.

O consumidor ficou mais atento. Hoje ele quer entender exatamente o que está comprando, quais são as regras, o que está incluso e principalmente quer ter mais previsibilidade antes de tomar uma decisão, afirma.

A preocupação financeira continua presente, mas agora aparece muito mais ligada à sensação de segurança do que necessariamente ao desejo de gastar menos. As pessoas continuam viajando, mas não querem mais transformar férias em fonte de estresse. O cliente busca planejamento justamente para evitar surpresas, custos inesperados e problemas durante a viagem, diz Paulo Manuel.

A busca por segurança e por escolhas certas tem impulsionado a procura por consultoria personalizada no turismo (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Crescimento do atendimento consultivo no turismo

A mudança na forma de planejar férias também fortaleceu a procura por atendimento consultivo no turismo. Mesmo com o crescimento das plataformas digitais e do autoatendimento, muitos consumidores passaram a valorizar mais o suporte especializado na hora de organizar uma saída, principalmente diante do aumento das exigências, regras e detalhes envolvidos em viagens nacionais e internacionais.

Muita gente ainda acredita que comprar viagem é só escolher passagem e hotel, mas hoje existe uma série de questões que o consumidor precisa considerar. Seguro viagem, documentação, regras migratórias, exigências sanitárias, vacinas obrigatórias em alguns destinos, conexões, horários, taxas, além da construção de um roteiro que realmente faça sentido para aquele perfil de viajante. Quando não existe orientação, a chance de erro aumenta muito, explica o especialista.

A diferença de preço entre comprar sozinho pela internet e contar com uma consultoria especializada muitas vezes é pequena, mas o impacto na experiência pode ser enorme. O consumidor começou a perceber que, sozinho, ele pode acabar tomando decisões erradas por falta de informação. Às vezes escolhe um voo ruim, um roteiro incompatível com o perfil da viagem, deixa passar alguma regra importante ou acaba tendo custos extras que não estavam previstos. O atendimento consultivo voltou a ganhar força justamente porque reduz esse risco.

O excesso de informação disponível na internet também contribuiu para esse movimento. Em vez de facilitar, o grande volume de opções acabou gerando insegurança em parte dos consumidores. O cliente chega muito mais informado e mais confuso. São milhares de informações, tarifas, regras e ofertas diferentes. O papel da consultoria é justamente transformar tudo isso em uma experiência mais clara, segura e personalizada, diz Paulo Manuel.

Novo cenário do turismo no Brasil

O comportamento deve continuar ganhando força nos próximos anos, impulsionando um turismo menos ligado à impulsividade e mais conectado a planejamento, suporte e segurança na experiência.

O movimento também já aparece nos números do setor. De acordo com o levantamento da Amadeus apresentado durante a ABAV Expo 2025, o varejo de agências físicas registrou crescimento de aproximadamente 36,8% no Brasil, refletindo uma procura maior por atendimento especializado e suporte consultivo na hora de planejar viagens.

Por Clarissa Perillo