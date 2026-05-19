Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/05/2026

A terça-feira trará uma energia intensa de transformações, clareza emocional e necessidade de enfrentar situações que estavam sendo evitadas. Algumas cartas do tarot indicam coragem, novos começos e crescimento, enquanto outras pedem mais cuidado com conflitos, desgastes emocionais e encerramentos inevitáveis. O dia favorecerá quem conseguir agir com maturidade sem ignorar os próprios sentimentos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Ás de Espadas

Os nativos de Áries terão um dia de clareza mental e decisões que poderão mudar rumos importantes (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Sob a influência da carta “Ás de Espadas”, o(a) nativo(a) de Áries terá um dia de clareza mental, conversas importantes e decisões que poderão mudar rumos significativos da vida. No amor, a terça-feira será positiva para resolver mal-entendidos e expressar sentimentos de forma mais sincera. Na carreira, ideias rápidas e posicionamentos inteligentes poderão abrir portas inesperadas. A saúde emocional melhorará quando situações forem enfrentadas sem fuga da verdade. Entre amigos, diálogos honestos tenderão a fortalecer vínculos.

Touro 3 de Espadas

Os nativos de Touro sentirão a sensibilidade elevada e a tendência de revisitar mágoas e frustrações antigas (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Segundo a carta “3 de Espadas”, você sentirá a sensibilidade mais elevada e a tendência de revisitar mágoas emocionais ou frustrações antigas. No amor, será essencial evitar alimentar pensamentos negativos ou insistir no que machuca há muito tempo. Na carreira, situações desconfortáveis trarão aprendizados importantes sobre limites e autoestima. A saúde emocional pedirá acolhimento e mais cuidado com ansiedade e tristeza acumuladas. Entre amigos, alguém próximo poderá oferecer apoio importante.

Gêmeos 5 de Paus

Os nativos de Gêmeos terão um dia movimentado, com conflitos e disputas que exigirão jogo de cintura (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Segundo a carta “5 de Paus”, você terá um dia movimentado, com conflitos, disputas de opiniões e certa irritação emocional. No amor, evite transformar pequenas diferenças em grandes discussões. Na carreira, desafios poderão surgir, exigindo jogo de cintura e paciência para lidar com pessoas difíceis. A saúde pedirá atenção ao estresse e ao desgaste mental causado por excesso de estímulos. Entre amigos, tente evitar competições desnecessárias ou provocações impulsivas.

Câncer O Carro

Os nativos de Câncer serão impulsionados a agir com clareza e coragem diante das oportunidades (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Conforme a carta “O Carro”, você terá um dia favorável ao movimento, com decisões importantes e sensação de avanço, principalmente na vida profissional e emocional. No amor, tenderá a agir com mais clareza sobre o que deseja construir. Na carreira, oportunidades poderão surgir rapidamente, exigindo coragem e foco. A saúde ganhará mais energia e disposição física, mas será importante evitar exageros. Entre amigos e família, sua determinação chamará atenção positivamente.

Leão 7 de Paus

Os nativos de Leão sentirão necessidade de defender seu espaço e ideias diante de cobranças externas (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Sob a influência da carta “7 de Paus”, você sentirá necessidade de defender ideias, sentimentos e espaço pessoal diante de cobranças externas. No amor, será importante estabelecer limites sem transformar tudo em disputa. Na carreira, os desafios exigirão firmeza, mas também inteligência emocional para não entrar em conflitos desnecessários. A saúde emocional pedirá menos tensão acumulada e mais momentos de descanso. Entre amigos, escolha melhor quais batalhas realmente valem sua energia.

Virgem 5 de Espadas

Os nativos de Virgem terão um dia que pedirá diplomacia para evitar ambientes tensos e competitivos (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Conforme a carta “5 de Espadas”, você precisará ter cuidado com discussões, orgulho e desgaste emocional causado por conflitos mal resolvidos. No amor, insistir em ter razão poderá afastar pessoas importantes. Na carreira, será importante agir com diplomacia para evitar ambientes tensos e competitivos. A saúde emocional poderá oscilar se acumular irritação e frustrações em silêncio. Entre amigos, evite entrar em disputas que só drenarão sua energia.

Libra O Eremita

Os nativos de Libra sentirão necessidade de desacelerar e refletir sobre o que realmente faz sentido em sua vida (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Conforme a carta “O Eremita”, você sentirá necessidade de desacelerar e se afastar das cobranças externas para entender melhor as próprias emoções. No amor, será um dia importante para refletir sobre o que realmente faz sentido para a vida afetiva. Na carreira, agir com mais estratégia e observação será melhor do que exposição excessiva. A saúde melhorará quando você respeitar seus momentos de silêncio e descanso mental. Entre amigos, conexões mais profundas e verdadeiras ganharão preferência.

Escorpião 4 de Copas

Os nativos de Escorpião poderão sentir desânimo emocional mesmo diante de oportunidades positivas ao redor (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Conforme a carta “4 de Copas”, você poderá sentir desânimo emocional ou sensação de que algo está faltando, mesmo diante de oportunidades positivas. No amor, cuidado para não ignorar sentimentos importantes por excesso de fechamento emocional. Na carreira, será essencial evitar procrastinação e excesso de insatisfação com a rotina. A saúde melhorará quando você encontrar formas de sair do automático. Entre amigos, alguém poderá tentar se aproximar mais.

Sagitário A Força

Os nativos de Sagitário terão mais equilíbrio emocional para enfrentar desafios e fortalecer relações ao longo do dia (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Segundo a carta “A Força”, você terá mais equilíbrio emocional para enfrentar desafios e lidar com situações delicadas ao longo do dia. No amor, paciência e maturidade serão fundamentais para fortalecer relações. Na carreira, uma postura firme e segura poderá trazer reconhecimento. A saúde irá melhorar quando houver respeito aos próprios limites, sem excessos físicos e emocionais. Entre amigos e família, sua presença transmitirá acolhimento e estabilidade.

Capricórnio A Morte

Os nativos de Capricórnio viverão encerramentos importantes e necessidade de desapego emocional e profissional (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Segundo a carta “A Morte”, você viverá encerramentos importantes e necessidade de desapego emocional, profissional ou pessoal. No amor, relações desgastadas poderão passar por mudanças profundas ou chegar ao fim de um ciclo. Na carreira, o dia favorecerá transformações necessárias para abrir novos caminhos. A saúde emocional irá melhorar quando você aceitar mudanças em vez de resistir ao inevitável. Entre amigos, algumas conexões poderão naturalmente se afastar.

Aquário Ás de Paus

Os nativos de Aquário terão um dia de iniciativa, entusiasmo e novos começos cheios de energia (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Segundo a carta “Ás de Paus”, você terá um dia de iniciativa, entusiasmo e novos começos cheios de energia. No amor, conexões intensas e empolgantes poderão movimentar seu coração. Na carreira, ideias criativas e oportunidades inesperadas tenderão a surgir rapidamente. A saúde melhorará quando a energia for canalizada para projetos que realmente despertem a motivação. Entre amigos, o clima será animado e cheio de movimento.

Peixes 10 de Ouros

Os nativos de Peixes terão um dia de estabilidade, segurança emocional e fortalecimento das relações pessoais (Imagem: graphixmania | Shutterstock)

Conforme a carta “10 de Ouros”, você terá um dia de estabilidade, segurança emocional e fortalecimento das relações pessoais. No amor, haverá espaço para mais maturidade, acolhimento e construção de planos. Na carreira, oportunidades ligadas a crescimento financeiro e reconhecimento tenderão a ganhar força. A saúde melhorará quando houver equilíbrio entre responsabilidades e prazer. Entre amigos e família, o clima será harmonioso e cheio de apoio emocional.