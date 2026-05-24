A cozinha virou vitrine: a pia ideal para unir beleza e praticidade

Nos projetos residenciais contemporâneos, a cozinha e o banheiro foram reposicionados como áreas de destaque. Diante de tanto protagonismo, é necessário pensar bem nos elementos que vão compor esses ambientes. Assim, as pias aparecem como itens primordiais não somente na parte estética, mas também em questões ligadas a funcionalidade e impacto no bolso dos moradores.

Com isso, traçar uma boa estratégia para a escolha dos materiais é de suma importância para dar um passo inicial. Para projetos de alto padrão e cozinhas de uso intenso, a arquiteta e empresária Carina Beltrão recomenda soluções de resistência e longevidade estética. "Os quartzitos naturais têm ganhado muito protagonismo em decorações justamente por aliarem beleza única, resistência mecânica e excelente durabilidade", explica a profissional.

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Para outros casos, o inox continua sendo uma escolha clássica para cozinhas funcionais por sua resistência e higiene, enquanto as superfícies ultracompactas se destacam pela alta resistência ao calor, manchas e riscos. No quesito cromático, as tendências atuais caminham para uma paleta natural, sofisticada e atemporal. Tons claros seguem muito fortes, especialmente nuances de bege, areia, off-white e branco quente, que proporcionam leveza e amplitude.

Materiais com personalidade vêm conquistando espaço, como pedras em tons terrosos, acinzentados e esverdeados suaves, além do preto fosco e do grafite nas cozinhas contemporâneas. Na visão de Carina, o essencial não está em seguir uma tendência isolada. "O que realmente está em alta hoje é a personalização. A escolha da cor passou a refletir o estilo de vida, a identidade do morador e a atmosfera que se deseja criar dentro de cada espaço."

O quartzo é um dos materiais maisvalorizados na hora de montar uma pia (foto: Reprodução/ Pinterest (@porteladesignermarmores))

Economia no bolso

A otimização do consumo hídrico também tornou-se um pilar indissociável quando o assunto é a escolha de pias. De acordo com Carina Beltrão, o mercado imobiliário e de acabamentos se atualizou para entregar soluções em que a sustentabilidade atua nos bastidores da estética. "A escolha correta da cuba e, principalmente da torneira, pode impactar diretamente o consumo de água de uma residência, e a diferença será significativa ao longo do mês", detalha.

Hoje, modelos com arejadores, misturadores com controle de vazão e torneiras com acionamento inteligente conseguem reduzir o consumo em até 30% a 50% quando comparados a modelos convencionais. Segundo a arquiteta, essa expressiva economia é viabilizada por tecnologias que otimizam o fluxo sem comprometer o conforto do usuário. Carina ressalta, ainda, que o próprio desenho da pia influencia no desperdício.

"Cubas mais profundas e proporcionais ao uso evitam respingos excessivos e desperdícios, enquanto projetos bem planejados consideram ergonomia, pressão da água e funcionalidade no dia a dia. Hoje, um projeto inteligente busca unir estética, conforto e eficiência hídrica de forma natural e elegante. Um projeto inteligente busca unir estética, conforto e eficiência hídrica de forma natural e elegante", completa.

A pia se tornou um item primordial na hora de reformar a cozinha (foto: Freepik)

A cozinha contemporânea

Nos últimos anos, a cozinha passou por um processo de transformação inovador. De ambiente isolado e pouco visto, agora é impossível pensar em mudanças profundas na planta da casa sem imaginar uma boa repaginada nesse espaço. A engenheira civil Alessandra Moussa destaca que a integração das áreas e a mudança na dinâmica familiar deram à cozinha um novo status.

Desse modo, a cozinha passou a assumir protagonismo dentro do projeto arquitetônico. "Ela deixou de ser apenas um local de preparo de refeições e passou a funcionar como espaço de convivência, recepção e permanência. Naturalmente, todos os elementos que compõem esse ambiente precisaram evoluir — e a bancada, talvez, seja um dos exemplos mais evidentes dessa transformação", explica. Com essa transição, elementos puramente funcionais ganharam status de mobiliário e peças de identidade.

"Atualmente, a bancada e a cuba participam diretamente da composição estética do ambiente. Elas ajudam a definir linguagem, sofisticação e identidade do projeto. Não se trata mais apenas de funcionalidade hidráulica. Existe uma preocupação muito maior com proporção, ergonomia, integração visual, paginação de materiais e até mesmo com a experiência de uso", acrescenta a engenheira.

Por conta disso, a profissional nota uma valorização crescente de recursos refinados, como cubas esculpidas, calhas úmidas embutidas, misturadores gourmet e bancadas monolíticas. Mostrando que, enfim, a cozinha ganhou o papel principal que tanto merecia. Sendo, inclusive, listada como principal objeto de desejo na hora de os moradores requisitarem por novas transformações dentro do lar.

Desenhos diferentes em pias têm crescido em projetos de interiores (foto: Reprodução/ Pinterest (@tayamax))

Menos espaço, mais inteligência

Em imóveis compactos, Alessandra Moussa observa que a multifuncionalidade deixou de ser tendência e passou a ser necessidade, impulsionando a evolução das bancadas molhadas. "Atualmente, existem sistemas extremamente inteligentes: cubas com acessórios modulares, superfícies deslizantes, tábuas acopladas, escorredores embutidos, lixeiras ocultas e torneiras articuladas que ampliam a funcionalidade sem aumentar a área física da bancada", complementa.

O mesmo movimento é observado nos banheiros compactos, em que bancadas suspensas, cubas mais eficientes internamente, nichos integrados e marcenaria planejada ajudam a otimizar a circulação e o armazenamento sem comprometer a sensação de amplitude. No entanto, a engenheira civil faz um alerta sobre a escolha dos materiais, separando as soluções consolidadas tecnicamente dos modismos passageiros da internet.

Enquanto o quartzo se estabeleceu pelo desempenho consistente (baixa absorção, alta resistência e estabilidade estética), certas cubas esculpidas em pedra sintética exigem cautela. "Embora tenham forte apelo visual e tragam uma estética minimalista muito valorizada atualmente, nem todos os materiais oferecem o desempenho esperado no uso diário. Dependendo da composição, da pigmentação e da qualidade da execução, podem apresentar desgaste, manchas, riscos e perda de acabamento com maior facilidade", alerta Alessandra.





