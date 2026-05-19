Coxinha proteica: 3 receitas saudáveis e deliciosas para o lanche da tarde

Crocante por fora, cremosa por dentro e impossível de resistir, a coxinha é um dos salgados mais amados do Brasil. Mas quem pensa que ela não combina com uma alimentação equilibrada está enganado. Com ingredientes mais nutritivos e ricos em proteína, é possível preparar versões saudáveis e perfeitas para o lanche da tarde, sem abrir mão da textura e do sabor que fazem sucesso.

A seguir, confira 3 receitas de coxinha proteica para incluir no cardápio!

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1. Coxinha proteica de frango com batata-doce

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de batata-doce cozida e amassada

cozida e amassada 3 colheres de sopa de farelo de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

Azeite de oliva, sal, páprica defumada e cheiro-verde picado a gosto

1 cebola descascada e picada

2 claras de ovo para empanar

Farelo de aveia para empanar

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de creme de ricota

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, cheiro-verde e pimenta-do-reino. Reserve.

Em um recipiente, misture a batata-doce amassada, o farelo de aveia, o azeite de oliva e os temperos até formar uma massa firme e homogênea. Reserve. Em outro recipiente, misture o frango temperado com o creme de ricota. Pegue pequenas porções da massa, abra nas mãos, recheie e modele no formato de coxinha. Passe nas claras de ovo e depois no farelo de aveia para empanar. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

2. Coxinha proteica de couve-flor com atum

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de couve-flor

1 ovo

5 colheres de sopa de farinha de aveia

Sal e orégano a gosto

Recheio

170 g de atum sólido ao natural escorrido

2 colheres de sopa de iogurte natural

Salsinha picada a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, espalhe a couve-flor e leve ao forno preaquecido a 160 °C por 20 minutos. Retire do forno e esprema com um pano de prato para retirar o excesso de água. Disponha em um processador e triture. Transfira para um recipiente e misture com o ovo, a farinha de aveia e os temperos até formar uma massa modelável. Reserve.

Recheio e montagem

Em um recipiente, misture o atum, o iogurte natural e a salsinha. Abra pequenas porções da massa, recheie e modele no formato de coxinha. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem douradas e firmes. Sirva em seguida.

Coxinha de grão-de-bico com carne moída (Imagem: Salvador Aznar | Shutterstock)

3. Coxinha proteica de grão-de-bico com carne moída

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e cheiro-verde picado a gosto

1 clara de ovo para empanar

1/2 xícara de chá de farelo de aveia para empanar

Recheio

1 xícara de chá de carne moída magra

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um processador, bata o grão-de-bico cozido até formar uma pasta. Transfira para um recipiente, adicione a farinha de aveia, o azeite de oliva e os temperos e misture até obter uma massa firme e modelável. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne moída e refogue até secar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Pegue pequenas porções da massa, abra nas mãos, recheie com a carne moída e modele no formato de coxinha. Passe na clara de ovo e no farelo de aveia. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.