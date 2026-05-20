InícioRevista do Correio
Culinária

Almoço saudável: 5 receitas de carne de panela para os dias frios

Aprenda a preparar refeições saborosas e práticas para renovar o menu

Carne de panela com batata e cenoura (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Carne de panela com batata e cenoura (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Poucas preparações combinam tanto com temperaturas baixas quanto pratos cozidos lentamente em caldo encorpado e ingredientes frescos. A carne de panela, por exemplo, além de perfumar a cozinha, ajuda a deixar o almoço mais gostoso. Inclusive, as receitas dela podem ganhar releituras mais leves sem perder textura macia nem sabores intensos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, descubra 5 receitas de carne de panela para os dias frios!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

1. Carne de panela com batata e cenoura

Ingredientes

  • 1 kg de acém cortado em cubos
  • 3 batatas cortadas em cubos
  • 2 cenouras cortadas em cubos
  • 1 tomate picado
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 colher de sopa de páprica doce
  • 1 colher de chá de páprica picante
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 folha de louro
  • 1,5 l de caldo de carne
  • 2 colheres de sopa de salsa picada

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio-alto e sele os cubos de acém aos poucos até ficarem bem dourados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o tomate, o extrato de tomate, as pápricas, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem.

Retorne a carne para a panela e adicione a folha de louro e o caldo de carne. Cozinhe em fogo baixo, com a panela parcialmente tampada, por aproximadamente 1 hora e 20 minutos, até a carne começar a desmanchar. Acrescente as batatas e as cenouras e cozinhe por mais 30 minutos, mexendo ocasionalmente, até os legumes ficarem macios e o caldo engrossar naturalmente. Finalize com salsa e sirva ainda quente.

2. Carne de panela desfiada com inhame e cebola caramelizada

Ingredientes

  • 1 kg de músculo bovino
  • 500 g de inhame cortado em pedaços grandes
  • 2 cebolas cortadas em fatias grossas
  • 4 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 l de caldo de carne

Modo de preparo

Aqueça uma panela de pressão em fogo médio-alto e doure o músculo inteiro no azeite de oliva extravirgem até formar uma crosta escura por fora. Em seguida, adicione as cebolas e deixe cozinhar lentamente até começarem a caramelizar naturalmente. Acrescente o alho, a páprica defumada, o sal, a pimenta-do-reino e o vinagre de maçã.

Despeje o caldo de carne, tampe a panela e cozinhe por aproximadamente 50 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela, desfie parcialmente a carne com auxílio de um garfo e acrescente o inhame. Cozinhe sem tampa, em fogo médio, até o caldo reduzir e ficar mais espesso. Sirva ainda quente.

Carne de panela com quiabo, grão-de-bico e molho avermelhado servida em prato branco fundo
Carne de panela com quiabo e grão-de-bico (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock)

3. Carne de panela com quiabo e grão-de-bico

Ingredientes

  • 1 kg de acém cortado em cubos médios
  • 300 g de quiabo
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 2 tomates picados
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 folha de louro
  • 3 xícaras de chá de caldo de carne caseiro

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio-alto e sele os cubos de acém aos poucos até ficarem bem dourados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente os tomates, o extrato de tomate, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem.

Retorne a carne para a panela, adicione a folha de louro e o caldo de carne. Tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 1 hora e 20 minutos, até a carne ficar macia. Enquanto isso, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe rapidamente o quiabo por cerca de 5 minutos, mexendo delicadamente, apenas para reduzir a “baba”.

Acrescente o quiabo e o grão-de-bico cozido à panela da carne e cozinhe por mais 15 minutos, até os sabores incorporarem e o caldo engrossar levemente. Sirva em seguida.

4. Carne de panela com lentilha e abobrinha

Ingredientes

  • 1 kg de coxão duro cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de lentilha cozida
  • 2 abobrinhas cortadas em meia-lua
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 2 tomates picados
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de páprica picante
  • 1 l de caldo de carne caseiro

Modo de preparo

Em uma panela, doure os cubos de coxão duro no azeite de oliva extravirgem em fogo médio-alto até ficarem bem selados. Depois, adicione a cebola e cozinhe até começar a caramelizar levemente. Acrescente o alho e os tomates. Tempere com orégano seco, sal e páprica. Adicione o caldo de carne e cozinhe lentamente por 1 hora e 20 minutos. Misture a lentilha cozida e a abobrinha nos minutos finais para que mantenham a textura firme. Sirva ainda quente.

5. Carne de panela com repolho e feijão-branco

Ingredientes

  • 1 kg de coxão mole cortado em cubos
  • 2 xícaras de chá de feijão-branco cozido
  • 3 xícaras de chá de repolho fatiado
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 colher de chá de páprica picante
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 tomate picado
  • 1 l de caldo de carne

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva extravirgem em fogo médio-alto e doure os cubos de carne até ficarem bem selados. Acrescente a cebola, o alho e o tomate e cozinhe até formar um molho leve. Tempere com páprica, sal e pimenta-do-reino. Adicione o caldo de carne e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Acrescente o feijão-branco cozido e cozinhe por mais 10 minutos. Nos minutos finais, misture o repolho fatiado e cozinhe apenas até ficar macio. Sirva em seguida.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 20/05/2026 13:02
    SIGA
    x