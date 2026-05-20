6 dicas para o cachorro comer mais devagar 

O comportamento na hora da refeição pode indicar desde ansiedade até falta de estímulos na rotina do pet (Imagem: ilona.shorokhova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Um cachorro comendo rápido demais pode parecer apenas um comportamento comum, mas esse hábito merece atenção. Além de dificultar a digestão, ele pode aumentar o risco de engasgos, vômitos, gases, regurgitação e até problemas mais graves, como a dilatação gástrica, condição que afeta principalmente cães de porte grande e pode se tornar uma emergência veterinária.

Esse comportamento pode ter diferentes causas. Alguns cachorros desenvolvem ansiedade durante as refeições por competição com outros animais, experiências passadas de escassez de alimento ou excesso de empolgação. Há ainda cães que comem rápido por hábito ou por falta de estímulos ao longo do dia. Por isso, identificar a origem do comportamento e adotar estratégias para desacelerar a alimentação pode melhorar tanto a saúde física quanto o bem-estar emocional do animal. Veja!

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1. Aposte em comedouros lentos

Os comedouros lentos são uma das formas mais conhecidas de ajudar o cachorro a comer devagar. Esses recipientes possuem divisórias, relevos e obstáculos que dificultam o acesso imediato à ração, obrigando o animal a pegar pequenas quantidades de alimento por vez. Isso faz com que a refeição dure mais tempo e reduz a chance de engolir a comida sem mastigar. Além disso, o utensílio ajuda a estimular a mente do pet, tornando a alimentação mais interessante.

2. Divida a refeição em pequenas porções

Oferecer toda a quantidade de ração de uma só vez pode incentivar o cachorro a comer com pressa. Uma alternativa é dividir a alimentação diária em pequenas porções ao longo do dia. Dessa forma, o animal não sente tanta fome entre uma refeição e outra, diminuindo a ansiedade na hora de comer. Essa estratégia também ajuda a melhorar a digestão e pode contribuir para o controle do peso.

3. Utilize brinquedos interativos para alimentação

Os brinquedos interativos transformam a hora da comida em uma atividade de estímulo mental. Alguns modelos liberam a ração aos poucos enquanto o cachorro empurra, gira ou movimenta o brinquedo. Isso faz com que o pet precise trabalhar para conseguir o alimento, reduzindo a velocidade da alimentação. Além de ajudar no comportamento alimentar, esse tipo de enriquecimento ambiental combate o tédio e pode diminuir sinais de ansiedade.

Colocar a ração em superfícies maiores ajuda o cachorro a comer mais devagar, estimula o faro e torna a refeição mais divertida e natural (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Espalhe a ração em uma superfície maior

Outra dica simples é espalhar a ração em tapetes alimentares, formas de silicone ou até em uma bandeja larga. Quando os grãos ficam mais separados, o cachorro demora mais para comer, pois precisa procurar o alimento em vez de engolir tudo rapidamente. Essa prática estimula o faro e torna a refeição mais natural e divertida para o animal.

5. Ofereça as refeições em um ambiente tranquilo

Barulho, excesso de movimentação e presença de outros animais podem deixar o cachorro mais agitado durante a alimentação. Em ambientes competitivos, alguns cães passam a comer rapidamente por medo de perder a comida. Por isso, oferecer a refeição em um local calmo e reservado pode fazer diferença. O ideal é que o animal consiga comer sem interrupções, estresse ou distrações excessivas.

6. Evite longos períodos sem alimentação

Quando o cachorro passa muitas horas sem comer, a tendência é chegar à próxima refeição com fome exagerada. Isso favorece o comportamento de devorar a comida rapidamente. Manter uma rotina alimentar equilibrada, respeitando os horários e a quantidade adequada, ajuda o organismo do animal a funcionar melhor.

Observe sinais de ansiedade e procure ajuda veterinária

Se o cachorro continua comendo rápido mesmo após mudanças na rotina, é importante investigar possíveis causas emocionais ou de saúde. Ansiedade, estresse, parasitas intestinais e até algumas doenças podem aumentar a fome ou alterar o comportamento alimentar do animal. O veterinário pode avaliar se existe algum problema físico e orientar a melhor forma de tratamento.