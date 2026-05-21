Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/05/2026

O dia pedirá maturidade emocional, desapego em situações de controle e mais calma para lidar com pressões (Imagem: sarayut_sy | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta quinta-feira, o movimento dos astros poderá mexer com as emoções, os relacionamentos e a forma como cada nativo lida com desafios e mudanças. Apesar da tendência a disputas de poder e reações impulsivas, o dia também favorecerá o amadurecimento, o autoconhecimento e a transformação interior. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como usar as energias astrológicas a seu favor!

Áries

Para Áries, o dia pedirá cautela nas relações sociais, já que tensões em grupos e disputas poderão exigir mais autocontrole (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Você desejará viver momentos de lazer. Todavia, disputas de poder e crises nos grupos de amigos poderão surgir, atrapalhando os planos. Ainda nesta quinta-feira, haverá a possibilidade de tensões nos relacionamentos. Será necessário autocontrole para não impor as suas vontades ou reagir com autoritarismo diante das pressões externas.

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Touro

Touro deverá evitar conflitos familiares e precisará agir com mais flexibilidade para não intensificar desgastes emocionais (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado para não se envolver em disputas de poder e discussões desgastantes dentro do ambiente familiar. Será fundamental controlar as reações impulsivas e o desejo de impor a sua verdade a qualquer custo, pois isso poderá afetar a segurança emocional e trazer tensões desnecessárias. Procure agir com flexibilidade e maturidade diante das crises.

Gêmeos

Para Gêmeos, o dia exigirá equilíbrio para não transformar diferenças em conflitos maiores (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, tensões profundas, disputas de poder e mudanças poderão surgir no lar, afetando o relacionamento com os familiares. Para não transformar pequenas divergências em brigas intensas, você precisará tomar cuidado com o seu desejo de controle. Ao agir com calma e flexibilidade, será possível transformar os obstáculos em aprendizados valiosos.

Câncer

Câncer deverá ter atenção às finanças e evitar decisões impulsivas que poderão gerar instabilidade nas relações próximas (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de controlar melhor as finanças. Porém, o estresse causado por esse desejo poderá provocar conflitos sérios nas relações e instabilidades materiais. Diante disso, tome cuidado com gastos impulsivos e evite agir de forma autoritária com as pessoas próximas.

Leão

Leão sentirá vontade de se destacar e cuidar da própria imagem (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Você sentirá vontade de se destacar e cuidar da própria imagem. No entanto, essa intensidade emocional poderá entrar em conflito com as pressões externas, levando a conflitos, reações intensas ou disputas de poder. Nesse cenário, o melhor será manter o controle das emoções e evitar impor a sua vontade.

Virgem

Virgem tenderá a buscar recolhimento, sendo importante evitar reações impulsivas e priorizar o equilíbrio interno (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Você buscará se recolher para processar sentimentos intensos que tenderão a surgir de forma repentina. Ao longo do dia, evite reações impulsivas e conflitos, pois a impaciência e o desejo de controle poderão gerar desgastes desnecessários com as pessoas ao redor. O ideal será agir com calma, finalizar pendências e investir no equilíbrio emocional.

Libra

Para Libra, divergências em grupos e possíveis instabilidades financeiras pedirão calma e menos imposição de opiniões (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Divergências de opinião tenderão a gerar discussões e disputas de poder nos grupos dos quais participa. Além disso, poderá haver imprevistos na vida financeira, causados principalmente por ações apressadas e cobranças externas. Para amenizar as tensões do dia, procure manter a calma e evite impor o seu ponto de vista.

Escorpião

Escorpião deverá ter cuidado no ambiente profissional, evitando conflitos e respostas impulsivas diante de pressões externas (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Você precisará ter muito cuidado no ambiente de trabalho, uma vez que poderá haver disputas de poder e conflitos. Procure evitar reações impulsivas diante de cobranças, assim como controlar a pressa para que a sua imagem profissional não seja prejudicada. Ao manter o equilíbrio e a calma, será possível superar os desafios desta quinta-feira.

Sagitário

Para Sagitário, o dia pedirá moderação nas ideias e atitudes, já que diferenças de visão poderão gerar atritos e resistências (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Você deverá controlar a impulsividade e o desejo de impor as suas verdades, pois haverá o risco de discussões intensas. Além disso, a sua vontade de expandir os horizontes tenderá a ser afetada por conflitos e resistências externas. Procure ter flexibilidade para enfrentar as limitações e evite reagir de forma extrema diante de visões diferentes das suas.

Capricórnio

Capricórnio poderá se deparar com emoções profundas ligadas a recursos e vínculos de confiança (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Uma intensidade emocional o(a) levará a querer controlar os recursos compartilhados e a entender os próprios sentimentos. No processo, entretanto, pressões externas ou disputas de poder poderão surgir, gerando crises. Procure agir com desapego para transformar essas tensões em amadurecimento, evitando, assim, desgastes desnecessários.

Aquário

Para Aquário, os relacionamentos ficarão mais sensíveis, pedindo maturidade para evitar reações que poderão gerar rupturas (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Sentimentos intensos poderão surgir nos relacionamentos, levando a tensões e disputas de poder. Esse cenário, inclusive, tenderá a afetar o bem-estar emocional. Será preciso muita maturidade para não ceder a provocações ou agir de forma destrutiva. De modo geral, o dia pedirá que mude a maneira como se relaciona.

Peixes

Peixes deverá focar a organização da rotina e o bem-estar, evitando excessos e buscando mais serenidade no dia a dia (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de organizar as tarefas diárias e cuidar do bem-estar. Contudo, poderá enfrentar tensões e conflitos no processo. Nesse contexto, será fundamental evitar reações exageradas e o desejo de controlar tudo ao seu redor, já que essas ações tenderão a gerar desgastes físicos e emocionais. Lembre-se: a paciência e o desapego o(a) ajudarão a superar os desafios do dia.