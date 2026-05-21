Maio Amarelo: 8 dicas para reduzir riscos no trânsito e aumentar a segurança

Maio Amarelo chama a atenção para a prevenção de acidentes e a preservação de vidas no trânsito (Imagem: Leonidas Santana | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Pequenas atitudes ao volante podem fazer grande diferença na segurança de motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas. Em maio, mês marcado pelo movimento Maio Amarelo, que chama a atenção para a prevenção de acidentes e a preservação de vidas no trânsito, adotar hábitos mais seguros na direção é uma forma de reduzir riscos e contribuir para vias mais responsáveis.

“Dirigir com segurança não depende apenas de conhecer as regras de trânsito. Também envolve atenção, previsibilidade e escolhas conscientes ao longo de todo o trajeto. Muitas vezes, reduzir a velocidade, manter distância adequada e evitar distrações já são atitudes suficientes para diminuir consideravelmente a chance de acidentes”, afirma Felipe Genovesi, especialista em seguro automotivo e head comercial da Justos.

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A seguir, Felipe Genovesi lista dicas práticas para uma direção mais segura no volante!

1. Respeite os limites de velocidade

A velocidade é um dos fatores mais relevantes na gravidade dos acidentes. Mesmo pequenas reduções podem aumentar o tempo de reação do motorista e diminuir o impacto em caso de colisão. Além de respeitar a sinalização, é importante adaptar a velocidade às condições da via, do clima e do fluxo de veículos.

2. Evite o uso do celular ao volante

Mexer no celular enquanto dirige compromete a atenção visual, manual e cognitiva. Mesmo uma olhada rápida para responder a uma mensagem pode ser suficiente para que o motorista deixe de perceber uma freada brusca, um pedestre atravessando ou uma mudança inesperada no trânsito.

3. Mantenha distância segura do veículo à frente

Dirigir muito próximo do carro da frente reduz o tempo de resposta em situações inesperadas. Manter uma distância adequada permite frear com mais segurança e evita colisões traseiras, especialmente em vias movimentadas, em dias de chuva, neblina ou pista molhada.

4. Evite acelerações e frenagens bruscas

Além de aumentarem o desgaste do veículo e o consumo de combustível, acelerações e frenagens repentinas indicam uma condução menos previsível. Uma direção mais suave ajuda o motorista a antecipar riscos e torna o trânsito mais seguro para todos.

A checagem dos retrovisores e pontos cegos é essencial para evitar acidentes (Imagem: Slatan | Shutterstock)

5. Redobre a atenção em curvas e mudanças de faixa

Curvas devem ser feitas com velocidade compatível e atenção ao traçado da via. Nas mudanças de faixa, o uso correto da seta e a checagem dos retrovisores e pontos cegos são essenciais para evitar fechadas e colisões laterais.

6. Confira espelhos e pontos cegos antes de mudar de faixa

Mesmo com o uso da seta, é importante verificar retrovisores e pontos cegos antes de qualquer manobra. Motociclistas e ciclistas podem estar em áreas de baixa visibilidade, especialmente em corredores ou laterais da via.

7. Planeje o trajeto antes de sair

Conferir o caminho com antecedência ajuda a evitar decisões repentinas no trânsito, como conversões de última hora ou mudanças bruscas de faixa. Também vale considerar horários de maior fluxo e possíveis condições adversas, como chuva, neblina ou baixa visibilidade.

8. Cuide da manutenção do veículo

Pneus calibrados, freios em bom estado, luzes funcionando e revisão em dia são fundamentais para uma condução segura. A segurança no trânsito também depende das condições do carro, não apenas do comportamento do motorista.

“Quando o motorista entende melhor seus próprios hábitos, ele passa a ter mais controle sobre sua forma de dirigir. Isso gera benefícios individuais, como mais segurança e economia, mas também um impacto coletivo, porque contribui para um trânsito menos agressivo e mais previsível”, completa Felipe Genovesi.

Por Paula Deodato