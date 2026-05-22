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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/05/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia favorecerá quem conseguir aceitar mudanças sem perder a própria força interior (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia favorecerá quem conseguir aceitar mudanças sem perder a própria força interior (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A sexta-feira trará uma energia de clareza, transformações e amadurecimento emocional. Algumas cartas do tarot apontam crescimento, reconhecimento e boas oportunidades, enquanto outras pedem mais cuidado com desgastes afetivos, excesso de responsabilidades e decisões importantes. O dia favorecerá quem conseguir aceitar mudanças sem perder a própria força interior.

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Áries Ás de Espadas

Ilustração do signo Áries, com símbolo branco em formato de chifres curvos em hexágono roxo em fundo bege
O dia do ariano favorecerá decisões importantes, clareza emocional e conversas transformadoras (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Segundo a carta Ás de Espadas, o dia favorecerá clareza mental, decisões importantes e conversas que poderão mudar rumos na sua vida afetiva e profissional. No amor, será mais fácil entender o que realmente faz sentido para o seu coração. Na carreira, novas ideias e posicionamentos inteligentes poderão abrir portas. A saúde emocional melhorará quando você enfrentar situações sem fugir da verdade. Entre amigos, diálogos sinceros fortalecerão vínculos.

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Touro Pajem de Ouros

Ilustração do signo Touro, com símbolo branco representando os chifres do touro em hexágono azul-escuro em fundo bege
Para o taurino, novas oportunidades e aprendizados trarão crescimento gradual na vida profissional e afetiva (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Conforme a carta Pajem de Ouros, o dia favorecerá novos aprendizados, oportunidades e crescimento gradual, principalmente na vida profissional e financeira. No amor, alguém poderá demonstrar interesse de forma mais leve e sincera. Na carreira, projetos promissores tenderão a surgir, exigindo dedicação e paciência para amadurecer. A saúde melhorará quando você criar uma rotina mais equilibrada e organizada. Entre amigos, conversas sobre planos e futuro ganharão destaque.

Gêmeos 6 de Ouros

Ilustração do signo Gêmeos, com símbolo branco em forma de dois traços paralelos curvados em hexágono lilás em fundo bege
Para o geminiano, trocas equilibradas e reconhecimento fortalecerão suas relações e sua segurança emocional (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Segundo a carta 6 de Ouros, o dia favorecerá equilíbrio, generosidade e trocas mais saudáveis nas relações pessoais e profissionais. No amor, haverá mais reciprocidade e sensação de apoio emocional. Na carreira, ajuda inesperada ou reconhecimento pelo seu esforço poderão trazer mais segurança. A saúde emocional melhorará quando você aprender a equilibrar o que oferece e o que recebe. Entre amigos, o clima será acolhedor e cheio de boas trocas.

Câncer 10 de Paus

Ilustração do signo Câncer, com símbolo branco semelhante a dois números seis opostos em hexágono amarelo em fundo bege
Será importante o canceriano dividir responsabilidades para evitar sobrecarga emocional e cansaço (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Conforme a carta 10 de Paus, você poderá sentir o peso das responsabilidades emocionais e profissionais de forma mais intensa. No amor, será importante dividir sentimentos e não carregar tudo sozinho(a). Na carreira, o excesso de tarefas poderá gerar cansaço e sensação de sobrecarga. A saúde pedirá mais atenção ao estresse físico e emocional acumulado. Entre amigos e família, permita que as pessoas também cuidem de você.

Leão 3 de Espadas

Ilustração do signo Leão, com símbolo branco em forma de cauda curva em hexágono amarelo-alaranjado em fundo bege
Conversas delicadas poderão trazer cura emocional e amadurecimento aos relacionamentos do leonino (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Segundo a carta 3 de Espadas, o dia poderá trazer sensibilidade emocional, decepções ou necessidade de lidar com mágoas antigas. No amor, conversas difíceis poderão surgir, mas também abrirão espaço para cura e amadurecimento. Na carreira, será importante não deixar as emoções abalarem sua autoconfiança. A saúde emocional merecerá atenção especial, principalmente em relação à ansiedade e à tristeza acumuladas. Entre amigos, alguém próximo poderá oferecer apoio.

Virgem Rainha de Paus

Ilustração do signo Virgem, com símbolo branco em forma de letra
A confiança e a determinação ajudarão o virginiano a conquistar destaque e reconhecimento (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Segundo a carta Rainha de Paus, você estará mais confiante, determinado(a) e cheio(a) de energia para resolver situações importantes. No amor, sua autoestima elevada tenderá a atrair conexões mais leves e sinceras. Na carreira, será um excelente dia para liderar projetos e mostrar suas capacidades. A saúde melhorará quando você canalizar sua energia de forma produtiva e evitar excessos. Entre amigos, sua presença será inspiradora e muito admirada.

Libra Rei de Ouros

Ilustração do signo Libra, com símbolo branco representando uma balança sobre hexágono verde-claro em fundo bege
Para o libriano, estabilidade e maturidade favorecerão questões financeiras, emocionais e profissionais (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta Rei de Ouros mostra que o dia favorecerá estabilidade, maturidade e segurança, principalmente em questões financeiras e emocionais. No amor, você tenderá a buscar relações mais sólidas e confiáveis. Na carreira, reconhecimento, crescimento financeiro ou boas oportunidades poderão ganhar força. A saúde melhorará quando você mantiver equilíbrio entre trabalho e descanso. Entre amigos e família, sua postura transmitirá acolhimento e confiança.

Escorpião A Morte

Ilustração do signo Escorpião, com símbolo branco em forma de
Para o escorpiano, transformações importantes abrirão espaço para começos e desapegos necessários (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta A Morte revela que transformações importantes poderão acontecer, trazendo encerramentos necessários e novos começos. No amor, situações desgastadas poderão finalmente mostrar que não fazem mais sentido. Na carreira, mudanças poderão parecer desconfortáveis no início, mas abrirão caminhos melhores futuramente. A saúde emocional melhorará quando você aceitar desapegos sem resistência. Entre amigos, algumas conexões poderão naturalmente se afastar para dar espaço ao novo.

Sagitário O Sol

Ilustração do signo Sagitário, com símbolo branco de uma flecha apontando para cima à em hexágono laranja em fundo bege
Alegria, boas notícias e autoestima elevada marcarão o dia do sagitariano (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Conforme a carta O Sol, o dia favorecerá alegria, autoestima elevada e sensação de crescimento pessoal. No amor, haverá mais leveza, romantismo e momentos felizes ao lado de quem você gosta. Na carreira, reconhecimento e boas notícias poderão aumentar sua motivação. A saúde ganhará mais vitalidade e disposição física. Entre amigos e família, o clima será descontraído, acolhedor e cheio de boas energias.

Capricórnio A Força

Ilustração do signo Capricórnio, com símbolo branco em forma de
Equilíbrio emocional e responsabilidade ajudarão o capricorniano a superar desafios com firmeza (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Segundo a carta A Força, você terá equilíbrio emocional e maturidade para lidar com desafios sem perder sua estabilidade. No amor, paciência e compreensão serão fundamentais para fortalecer vínculos importantes. Na carreira, sua postura firme e responsável poderá trazer reconhecimento e respeito. A saúde melhorará quando você respeitar seus limites e desacelerar a autocobrança. Entre amigos, sua presença transmitirá segurança e acolhimento.

Aquário A Roda da Fortuna

Ilustração do signo Aquário, com símbolo formado por duas linhas onduladas brancas sobre um hexágono verde em fundo bege
Mudanças inesperadas poderão trazer oportunidades positivas e novas perspectivas ao aquariano (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta A Roda da Fortuna mostra que o dia promete mudanças, reviravoltas e oportunidades inesperadas em diferentes áreas da vida. No amor, acontecimentos surpreendentes poderão movimentar emoções e trazer novos caminhos. Na carreira, mudanças positivas poderão surgir de onde você menos espera. A saúde emocional melhorará quando você aceitar que nem tudo está sob controle. Entre amigos, encontros inesperados e boas novidades poderão alegrar o dia.

Peixes 2 de Espadas

Ilustração do signo Peixes, com símbolo branco de dois arcos espelhados unidos ao centro em hexágono laranja-avermelhado em fundo bege
Será necessário o pisciano ouvir mais a intuição para lidar com dúvidas e decisões importantes (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

Conforme a carta 2 de Espadas, você poderá enfrentar dúvidas importantes e dificuldade para tomar decisões emocionais ou profissionais. No amor, evitar conversas necessárias tenderá apenas a prolongar desconfortos internos. Na carreira, será fundamental ouvir mais sua intuição antes de escolher novos caminhos. A saúde emocional pedirá menos racionalização e mais acolhimento dos sentimentos. Entre amigos, conversas sinceras poderão ajudar você a enxergar situações com mais clareza.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 22/05/2026 08:07
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