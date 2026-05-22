Junho chega trazendo um clima de renovação, romantismo e esperança para quem deseja abrir caminhos no amor e atrair mais sorte para a vida. Com as festas juninas, o período também é conhecido pelas tradições espirituais e simpatias populares, passadas de geração em geração. Para quem acredita na força da intenção e da energia, este pode ser um ótimo momento para manifestar novos desejos e fortalecer a autoestima.

A seguir, confira 5 simpatias para atrair sorte e amor em junho!

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1. Simpatia da maçã para atrair um novo amor

Essa simpatia simboliza o florescimento afetivo e a abertura para novas conexões.

Materiais

1 maçã bonita

1 papel pequeno

Caneta

Jardim ou vaso com flores

Como fazer

Na primeira sexta-feira de junho, pegue uma maçã bem bonita e escreva seu nome e o que deseja viver no amor em um papel pequeno. Coloque o papel dobrado dentro da fruta e deixe em um jardim ou vaso com flores. Enquanto faz isso, mentalize relações saudáveis, leves e felizes.

2. Banho de canela para abrir caminhos

A canela é conhecida por atrair prosperidade, magnetismo e boas oportunidades.

Materiais

1 l de água

3 canelas em pau

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e as canelas e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e espere amornar. Depois do banho normal, jogue a mistura do pescoço para baixo, imaginando sorte, abundância e novas oportunidades chegando até você. O ideal é fazer essa simpatia no início do mês ou em uma sexta-feira.

3. Simpatia da vela rosa para fortalecer o amor-próprio

Antes de buscar um relacionamento, fortalecer o amor-próprio pode ser essencial. Essa prática ajuda a trabalhar a energia emocional e a atrair relações mais equilibradas.

Materiais

1 vela rosa

1 papel

Caneta

Como fazer

Acenda uma vela rosa em um local seguro e escreva em um papel tudo aquilo que deseja sentir sobre si: confiança, autoestima, segurança e amor. Deixe o papel ao lado da vela até ela terminar de queimar.

A simpatia da moeda ajuda a renovar as energias financeiras e atrair prosperidade ao longo do mês (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

4. Simpatia da moeda para ter mais sorte financeira

Em junho, muitas pessoas também aproveitam para renovar as energias da vida financeira.

Materiais

1 moeda dourada

Pote com arroz

Como fazer

Pegue uma moeda dourada e deixe dentro de um pote com arroz durante uma noite inteira. No dia seguinte, carregue a moeda na carteira durante todo o mês como símbolo de prosperidade e abertura de caminhos materiais.

5. Simpatia com flores para atrair boas energias

As flores representam beleza, renovação e boas vibrações.

Materiais

Flores amarelas ou rosas

1 recipiente com água

Algumas gotas do perfume de sua preferência

Como fazer

Coloque flores amarelas ou rosas em um recipiente com água e algumas gotas do seu perfume favorito. Deixe próximo à entrada da casa por sete dias, mentalizando alegria, amor e sorte entrando na sua vida. Além de perfumar o ambiente, o ritual ajuda a criar uma atmosfera mais leve e acolhedora.