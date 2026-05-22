Dia do Orgulho Nerd: 9 livros para fãs do universo geek

Celebrado em 25 de maio, o Dia do Orgulho Nerd, também conhecido como Dia da Toalha, é o momento ideal para promover histórias de super-heróis, fantasia, ficção científica e mistério. E, na literatura, essas narrativas ganham espaço em universos repletos de ação, dilemas morais e batalhas épicas.

As indicações a seguir exploram temas como amadurecimento, coragem, traumas, magia e investigações criminais, além de trazer releituras irreverentes de contos clássicos, criaturas fantásticas, dons paranormais e conflitos em galáxias distantes. Das HQs com estética furry aos thrillers psicológicos, prepare-se para conhecer esses universos. Confira!

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1. O Cidadão Incomum 3

Em O Cidadão Incomum, um super-herói enfrenta traumas familiares e dilemas morais em um dos períodos mais sombrios do Brasil (Imagem: Reprodução digital | Editora Conrad)

Escrita pelo roteirista e quadrinista Pedro Ivo, a obra final da trilogia “Cidadão Incomum” acompanha o super-herói Caliel em sua jornada mais intensa. Enquanto descobre a origem dos próprios poderes, ele é lançado a um dos períodos mais sombrios da história do Brasil e confronta traumas familiares, conspirações e o peso da paternidade. Entre medo, política e fanatismo, o herói precisa tomar decisões nada heroicas para proteger quem ama.

2. Blades of Furry – Fofúria no gelo

Misturando romance, rivalidade e batalhas no gelo, Blades of Furry – Fofúria no gelo transforma patinação artística em uma disputa intensa e apaixonante (Imagem: Reprodução digital | Editora Plataforma21)

Do Webtoon, onde conta com quase 50 milhões de leituras, para as páginas da HQ, as quadrinistas Emily Erdos e Deya Muniz apresentam uma história que une patinação artística, artes marciais e romance slow burn. Em meio a batalhas no gelo, o novato Emile enfrenta Radu, campeão da liga e também seu maior ídolo. Entre rivalidade, treinos e segredos, a relação dos dois ganha contornos cada vez mais intensos e apaixonantes.

3. A Canção do Planeta Prometido

Em A Canção do Planeta Prometido, conflitos religiosos e desastres naturais colocam o destino de um planeta inteiro em risco (Imagem: Reprodução digital | Antonio Alleoni Corrêa de Godoy)

Nesta obra de Antonio Alleoni Corrêa De Godoy, o planeta Kor vive em conflito. De um lado, os Piedosos acreditam que Trondoll foi um messias; do outro, os Racionais Iluminados defendem que ele era apenas um primata evoluído. Enquanto extremistas ameaçam destruir qualquer chance de paz, o jovem Deennor descobre que a própria psique coletiva da população está causando desastres naturais capazes de devastar o planeta. Em meio ao caos, a conciliação pode ser a única saída.

4. Aranhas em meu Estômago

Repleta de monstros, mistérios e desafios emocionais, Aranhas em meu Estômago leva os protagonistas a uma jornada de coragem e sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

Livro sagrado perdido, criaturas ameaçadoras, uma epidemia misteriosa e uma missão cada vez mais perigosa. Neste segundo volume das “Crônicas dos Filhos de Malkiur”, a jovem Joana e seus amigos embarcam em uma nova jornada digna das grandes sagas de fantasia. Entre a ameaça dos teannins e batalhas contra monstros internos como culpa, medo e traumas, a sequência de “Todas as minhas libélulas” mistura aventura, ação e emoção em um universo que exige fé e coragem dos protagonistas.

5. Max Medroso

Com humor e referências ao terror clássico, Max Medroso acompanha um herói improvável tentando salvar o multiverso dos próprios medos (Imagem: Reprodução digital | Editora VR Editora)

Max é o herói mais improvável e também o mais medroso do multiverso. Quando um portal interdimensional se abre por acidente, ele precisa enfrentar monstros bizarros e um vilão que transforma humanos em zumbis viciados em celular. Com muito humor e referências ao terror clássico, esta é uma HQ vibrante sobre coragem, amizade e o desafio de vencer os próprios medos em meio a um mundo dominado pelas telas.

6. O Rito do Pentagrama

Ao unir magia, amadurecimento e acontecimentos sobrenaturais, O Rito do Pentagrama mergulha os personagens em uma realidade assustadora (Imagem: Reprodução digital | Editora Viseu)

Em um universo fantasioso, o escritor Vitor Truono apresenta a jornada de dois jovens que se encontram no centro de acontecimentos misteriosos. Enquanto lidam com questões próprias do processo de amadurecimento, como o primeiro amor e o aumento das responsabilidades, Sarah e Alex confrontam uma realidade aterrorizante. Ao mesclar o extraordinário e o cotidiano, o enredo traz elementos de experiências sensitivas, amuletos e dons mágicos.

7. O Cabelo Mutante da Rapunzel

Entre alienígenas, feitiços e muito caos, O Cabelo Mutante da Rapunzel reinventa o conto clássico em uma aventura geek e irreverente (Imagem: Reprodução digital | Editora Ciranda Cultural)

Para fãs de fantasia, ficção científica e humor nonsense, Daniela Pinoti reinventa o clássico conto de Rapunzel em uma aventura digna de maratona nerd. Entre alienígenas invejosos, feitiços capilares, monstros e um salão de beleza nada confiável, a trama transforma cabelos em armas de destruição e caos absoluto. Com referências ao universo geek e uma narrativa cheia de ação e mistério, o livro prova que contos de fadas podem ganhar versões muito mais malucas e assustadoramente engraçadas.

8. Não Existe Acaso no Inferno

Cercado de segredos e reviravoltas, Não Existe Acaso no Inferno apresenta um thriller psicológico marcado por mistério e tensão (Imagem: Reprodução digital | Editora Faria e Silva)

Em um thriller psicológico com atmosfera digna das melhores narrativas investigativas do universo geek, Vinícius Ferreira constrói uma trama de suspense ambientada em Cataguases, no interior de Minas Gerais. Em meio à aparente tranquilidade de um bairro nobre, o investigador Bartolomeu Franco se depara com um caso cercado de segredos, tensões e verdades ocultas por trás dos condomínios de luxo. Com ritmo envolvente e reviravoltas constantes, a obra mergulha nos dilemas da moral humana e mostra como até os lugares mais pacatos podem esconder enigmas.

9. Pássaro de Fogo – O Talismã de Yelnya

Inspirado nos horrores da Segunda Guerra Mundial, Pássaro de Fogo – O Talismã de Yelnya combina ação, drama e reflexões profundas sobre coragem e humanidade (Imagem: Reprodução digital | Editora Autografia)

Romance histórico com atmosfera épica digna do mundo nerd, esta obra de Marcel Bennet é uma imersão intensa nos bastidores da Segunda Guerra Mundial. A trama acompanha um jovem soviético enviado ao front às vésperas do conflito, em uma jornada marcada por sobrevivência, estratégia e conflitos emocionais. Entre as ruínas de Stalingrado, o livro combina ação, drama psicológico, amor proibido e reflexões sobre coragem e humanidade, tornando-se uma leitura envolvente para fãs de histórias profundas.

Por Gabriela Cuerba