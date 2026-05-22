Arroz doce: 3 receitas cremosas e práticas para os dias frios

Quando as temperaturas caem, pratos quentes e cremosos ganham espaço à mesa, e o arroz doce é um dos grandes clássicos dessa temporada. Simples de preparar e cheio de sabor, ele traz aquela sensação de conforto a cada colherada e ainda desperta memórias afetivas. E o melhor: varia entre versões tradicionais e incrementadas sem perder o toque caseiro.

Abaixo, confira 3 receitas irresistíveis de arroz doce cremoso para você aproveitar nos dias frios!

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1. Arroz doce com coco ralado

Ingredientes

600 ml de água leite

1 xícara de chá de leite condensado

1 xícara de chá de coco ralado sem açúcar

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de arroz branco

1 canela em pau

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite com o leite condensado até dissolver completamente. Transfira para uma panela, adicione o coco ralado e leve ao fogo médio por 1 minuto. Acrescente o açúcar e cozinhe por mais 2 minutos. Junte o arroz e a canela em pau e misture. Cozinhe por 30 minutos com a panela semitampada ou até o arroz ficar macio. Desligue o fogo e deixe descansar com a panela fechada por 5 minutos. Sirva em seguida.

2. Arroz doce com doce de leite

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz branco

2 xícaras de chá de água

1 l de leite

300 g de doce de leite

250 g de creme de leite

1 canela em pau

Canela em pó para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, cozinhe o arroz com a água e a canela em pau até os grãos ficarem macios. Acrescente o leite, abaixe o fogo e cozinhe por mais 15 minutos. Adicione o doce de leite aos poucos, mexendo até dissolver completamente e formar um creme uniforme. Finalize com o creme de leite e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva com a canela em pó.

Arroz doce com amêndoas e creme de baunilha (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Arroz doce com amêndoas e creme de baunilha

Ingredientes

Arroz

200 g de arroz

300 ml de água

3 colheres de sopa de açúcar

1 pitada de sal

2 colheres de chá de raspas de limão

1,2 l de leite integral

100 g de amêndoas sem pele e picadas

Amêndoas e canela em pó para servir

Creme de baunilha

400 g de creme de leite fresco gelado

1/4 de xícara de chá de açúcar

Essência de baunilha a gosto

Modo de preparo

Arroz

Em uma panela, cozinhe o arroz com água, açúcar, sal e raspas de limão em fogo médio até levantar fervura. Ferva por 3 minutos e acrescente o leite integral. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 25 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, adicione as amêndoas e mexa para incorporar. Reserve.

Creme de baunilha

Em uma batedeira, bata o creme de leite até ficar firme, mas sem deixar virar manteiga. Junte o açúcar e a essência de baunilha e bata rapidamente para incorporar. Misture o arroz doce com o creme de baunilha e sirva com canela em pó e amêndoas.