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Arroz doce: 3 receitas cremosas e práticas para os dias frios

Simples de preparar e cheio de sabor, esse prato está entre os grandes clássicos das baixas temperaturas

Arroz doce com coco ralado (Imagem: Sergio Hayashi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Arroz doce com coco ralado (Imagem: Sergio Hayashi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quando as temperaturas caem, pratos quentes e cremosos ganham espaço à mesa, e o arroz doce é um dos grandes clássicos dessa temporada. Simples de preparar e cheio de sabor, ele traz aquela sensação de conforto a cada colherada e ainda desperta memórias afetivas. E o melhor: varia entre versões tradicionais e incrementadas sem perder o toque caseiro.

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Abaixo, confira 3 receitas irresistíveis de arroz doce cremoso para você aproveitar nos dias frios!

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1. Arroz doce com coco ralado

Ingredientes

  • 600 ml de água leite
  • 1 xícara de chá de leite condensado
  • 1 xícara de chá de coco ralado sem açúcar
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de arroz branco
  • 1 canela em pau

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite com o leite condensado até dissolver completamente. Transfira para uma panela, adicione o coco ralado e leve ao fogo médio por 1 minuto. Acrescente o açúcar e cozinhe por mais 2 minutos. Junte o arroz e a canela em pau e misture. Cozinhe por 30 minutos com a panela semitampada ou até o arroz ficar macio. Desligue o fogo e deixe descansar com a panela fechada por 5 minutos. Sirva em seguida.

2. Arroz doce com doce de leite

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz branco
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 l de leite
  • 300 g de doce de leite
  • 250 g de creme de leite
  • 1 canela em pau
  • Canela em pó para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, cozinhe o arroz com a água e a canela em pau até os grãos ficarem macios. Acrescente o leite, abaixe o fogo e cozinhe por mais 15 minutos. Adicione o doce de leite aos poucos, mexendo até dissolver completamente e formar um creme uniforme. Finalize com o creme de leite e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva com a canela em pó.

Recipiente de vidro com arroz doce com amêndoas e creme de baunilha em uma tábua de madeira e colher de metal do lado
Arroz doce com amêndoas e creme de baunilha (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Arroz doce com amêndoas e creme de baunilha

Ingredientes

Arroz

  • 200 g de arroz
  • 300 ml de água
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 2 colheres de chá de raspas de limão
  • 1,2 l de leite integral
  • 100 g de amêndoas sem pele e picadas
  • Amêndoas e canela em pó para servir

Creme de baunilha

  • 400 g de creme de leite fresco gelado
  • 1/4 de xícara de chá de açúcar
  • Essência de baunilha a gosto

Modo de preparo

Arroz

Em uma panela, cozinhe o arroz com água, açúcar, sal e raspas de limão em fogo médio até levantar fervura. Ferva por 3 minutos e acrescente o leite integral. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 25 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, adicione as amêndoas e mexa para incorporar. Reserve.

Creme de baunilha

Em uma batedeira, bata o creme de leite até ficar firme, mas sem deixar virar manteiga. Junte o açúcar e a essência de baunilha e bata rapidamente para incorporar. Misture o arroz doce com o creme de baunilha e sirva com canela em pó e amêndoas.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 22/05/2026 15:09
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