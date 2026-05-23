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Astrologia

Descubra como cada signo se comporta quando está namorando

A astrologia pode revelar diferenças na maneira de lidar com afeto, parceria e convivência

O signo pode influenciar a forma de viver os relacionamentos (Imagem: Sunflowerr | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O signo pode influenciar a forma de viver os relacionamentos (Imagem: Sunflowerr | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quando o assunto é relacionamento, cada signo do zodíaco demonstra amor de um jeito diferente. Enquanto alguns se jogam de cabeça e vivem romances intensos, outros preferem construir a relação aos poucos, valorizando estabilidade, parceria e confiança. 

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A seguir, descubra como cada signo costuma agir quando está namorando! 

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Áries

Ilustração do signo de áries em um coração vermelho sobre um fundo rosa-claro
O ariano transforma o namoro em uma relação intensa, animada e cheia de atitude (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Quem namora um ariano vive uma relação intensa e cheia de atitude. Áries gosta de conquistar diariamente, surpreender e manter a chama acesa. Impulsivo e apaixonado, o signo demonstra amor com iniciativa, presença e muita sinceridade. Por outro lado, pode ficar impaciente quando sente que o namoro caiu na rotina.

Touro

Ilustração do signo de touro em um coração vermelho sobre um fundo rosa-claro
O taurino demonstra carinho nos detalhes, no cuidado e na busca por estabilidade (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Os taurinos levam o namoro muito a sério e priorizam a estabilidade emocional. Demonstram carinho nos detalhes, no toque, nos presentes e nos momentos de conforto ao lado da pessoa amada. São leais, protetores e bastante sensuais, mas podem apresentar ciúmes e dificuldade para lidar com mudanças dentro da relação.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em um coração vermelho sobre um fundo rosa-claro
Namorar um geminiano significa viver uma relação leve, divertida e cheia de conversa (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Namorar um geminiano significa viver uma relação leve, divertida e cheia de conversa. O signo gosta de trocar ideias, rir junto e compartilhar novidades o tempo todo. Gêmeos precisa de estímulo mental para manter o interesse e pode se afastar quando sente monotonia ou excesso de cobranças emocionais.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em um coração vermelho sobre um fundo rosa-claro
O canceriano se entrega emocionalmente e faz de tudo para cuidar da pessoa amada (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Os cancerianos se entregam profundamente quando estão apaixonados. Carinhosos, afetivos e muito ligados ao emocional, gostam de criar vínculos fortes e acolhedores. Demonstram amor por meio do cuidado constante. Quando inseguros, podem ficar mais sensíveis, carentes e até dramáticos.

Leão

Ilustração do signo de leão em um coração vermelho sobre um fundo rosa-claro
O leonino gosta de viver romances marcantes e valorizar quem está ao seu lado (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Os leoninos gostam de viver romances intensos e cheios de demonstrações de afeto. Quando estão namorando, fazem questão de valorizar a pessoa amada e esperam receber a mesma admiração em troca. São generosos, protetores e apaixonados, mas podem ficar magoados quando se sentem ignorados ou pouco valorizados.

Virgem

Ilustração do signo de virgem em um coração vermelho sobre um fundo rosa-claro
O virginiano mostra os sentimentos por meio de atitudes, atenção e dedicação diária (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Os nativos de Virgem mostram amor de maneira prática e cuidadosa. São parceiros atentos, observadores e fazem questão de ajudar em tudo o que podem. No namoro, valorizam lealdade, rotina organizada e confiança. Apesar de demonstrarem menos emoção, costumam provar sentimentos por meio de atitudes e dedicação diária.

Libra

Ilustração do signo de libra em um coração vermelho sobre um fundo rosa-claro
O libriano busca harmonia, romantismo e parceria em todos os momentos da relação (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Os librianos adoram estar apaixonados e fazem de tudo para manter a harmonia no relacionamento. Românticos e companheiros, gostam de agradar, conversar e construir uma relação equilibrada. O signo evita conflitos ao máximo, mas pode ter dificuldade para tomar decisões ou impor limites quando necessário.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em um coração vermelho sobre um fundo rosa-claro
O escorpiano vive o amor de maneira profunda, intensa e extremamente envolvente (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Os escorpianos vivem o amor com intensidade e profundidade. Quando estão namorando, se entregam completamente e criam conexões emocionais muito fortes. São leais, sedutores e extremamente apaixonados, mas também podem demonstrar ciúmes, possessividade e necessidade de controle quando se sentem inseguros.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em um coração vermelho sobre um fundo rosa-claro
O sagitariano prefere relacionamentos leves, espontâneos e cheios de liberdade (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

O nativo de Sagitário leva leveza, aventura e espontaneidade para o relacionamento. O signo gosta de parceiros que topem novas experiências e respeitem sua liberdade. No namoro, é divertido, sincero e otimista, mas pode fugir de relações muito pesadas, ciumentas ou cheias de cobranças.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em um coração vermelho sobre um fundo rosa-claro
O capricorniano demonstra amor com lealdade, constância e segurança emocional (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Os capricornianos costumam demonstrar amor de maneira discreta, porém consistente. Quando estão em um relacionamento, pensam no futuro, oferecem segurança e se dedicam de verdade à construção da parceria. Apesar da aparência mais racional, são extremamente fiéis e valorizam relações maduras e estáveis.

Aquário

Ilustração do signo de aquário em um coração vermelho sobre um fundo rosa-claro
O aquariano valoriza conexões autênticas, liberdade e muita sintonia mental (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Os aquarianos gostam de relações que tenham amizade, liberdade e autenticidade. No namoro, valorizam a conexão mental, respeito ao espaço individual e conversas inteligentes. São parceiros diferentes, criativos e imprevisíveis, mas podem parecer emocionalmente distantes em alguns momentos.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes em um coração vermelho sobre um fundo rosa-claro
O pisciano vive o namoro com romantismo, sensibilidade e entrega emocional (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Os piscianos vivem o amor de forma intensa, romântica e sonhadora. Quando estão namorando, fazem questão de demonstrar carinho, afeto e conexão emocional o tempo todo. Sensíveis e intuitivos, costumam idealizar o relacionamento e criar expectativas altas, o que pode gerar decepções quando a realidade não acompanha o coração.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 23/05/2026 14:09
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