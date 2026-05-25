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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/05/2026

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

A segunda-feira poderá despertar emoções intensas e trazer reflexões importantes aos nativos (Imagem: Pacific Productions | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A segunda-feira poderá despertar emoções intensas e trazer reflexões importantes aos nativos (Imagem: Pacific Productions | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta segunda-feira, o movimento dos astros poderá despertar emoções intensas e trazer reflexões importantes para todos os nativos. Embora haja a possibilidade de desafios ligados às expectativas, cobranças e inseguranças, será possível superá-los por meio da flexibilidade, responsabilidade e paciência. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como usar as energias do dia a seu favor!

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Áries

Ilustração do signo Áries, contendo duas linhas curvas simétricas que se abrem para os lados a partir de uma base central, formando a imagem de chifres voltados para fora, em fundo azul-claro
O ariano deverá manter a calma diante das situações e agir com flexibilidade (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Poderá haver cobranças nos relacionamentos, o que dificultará o equilíbrio entre os seus desejos e as necessidades do outro. Diante desse cenário, procure evitar ilusões ou falsas promessas, uma vez que essas ações tenderão a gerar impaciência e um cansaço emocional desnecessário. O ideal será manter a calma e agir com flexibilidade.

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Touro

Ilustração do signo Touro, contendo um círculo grande com duas linhas curvas voltadas para cima, representando chifres, em fundo azul-claro
O taurino deverá estabelecer limites claros para proteger a sua saúde física e mental (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Você poderá se sentir cansado(a) e confuso(a) no ambiente profissional, principalmente por conta do excesso de tarefas. Tenha cuidado para não compensar o desgaste emocional com gastos excessivos ou com a busca por prazeres imediatos. Pelo contrário, procure manter os pés no chão diante de cobranças e limitações, assim como estabelecer limites claros para proteger a sua saúde física e mental.

Gêmeos

Ilustração do signo Gêmeos, contendo duas linhas verticais unidas por uma barra na parte superior e outra na parte inferior, em fundo azul-claro
O geminiano precisará encarar as responsabilidades emocionais com clareza (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Cobranças e expectativas ilusórias poderão gerar frustrações nos relacionamentos. Nesse cenário, será possível que o seu desejo de se divertir e agradar as pessoas ao redor entre em conflito com a realidade. Para não transformar pequenas tensões em grandes desentendimentos, procure encarar as responsabilidades emocionais com clareza, evitando agir de forma impulsiva ou se iludir com promessas vagas.

Câncer

Ilustração do signo Câncer, contendo dois círculos pequenos conectados por linhas curvas, um voltado para cima e outro para baixo, formando uma espécie de 69, em fundo azul-claro
O canceriano deverá encarar a realidade com clareza e evitar tomar decisões importantes (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, o desânimo e a carência emocional afetarão o seu julgamento no ambiente familiar. Por conta disso, poderá criar falsas expectativas ou se perder em mal-entendidos, gerando confusões e inseguranças. Para amenizar as tensões, procure encarar a realidade com clareza e evite tomar decisões importantes.

Leão

Ilustração do signo Leão, contendo uma linha curva que parte de um círculo pequeno à esquerda e forma uma espiral alongada à direita, em fundo azul-claro
O leonino poderá ter dificuldade para organizar as ideias (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Você poderá ter dificuldade para organizar as ideias e se comunicar com clareza. Diante disso, tenha cuidado com conversas confusas, pois elas tenderão a levar a decisões baseadas em falsas impressões. O ideal será verificar todas as informações que receber para evitar confusões desnecessárias.

Virgem

Ilustração do signo Virgem, contendo um símbolo parecido com a letra M com a última perna curvada para dentro, em fundo azul-claro
O virginiano precisará manter os pés no chão e evitar decisões precipitadas (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Ao longo desta segunda-feira, você poderá ter dificuldade para enxergar a realidade financeira com clareza. Nesse cenário, poderá haver promessas enganosas de ganhos rápidos, assim como gastos impulsivos motivados pela tentativa de compensar o vazio emocional. Para não desestabilizar as finanças, será importante manter os pés no chão e evitar decisões precipitadas.

Libra

Ilustração do signo Libra, contendo uma linha curva sobre uma linha reta horizontal, remetendo a uma balança, em fundo azul-claro
O libriano deverá se expressar com mais clareza para evitar mal-entendidos (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

A alta sensibilidade do dia poderá fazer com que crie expectativas irreais em relação às pessoas ao redor. Será fundamental manter os pés no chão para não se perder em impressões confusas ou em sentimentos melancólicos que distorçam a realidade. Além disso, procure se expressar com clareza para evitar mal-entendidos.

Escorpião

Ilustração do signo Escorpião, contendo um símbolo similar à letra M com a perna final se estendendo para uma seta apontando para baixo à direita, em fundo azul-claro
O escorpiano buscará momentos de recolhimento e silêncio (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Como a sua sensibilidade estará mais elevada nesta segunda-feira, você buscará momentos de recolhimento e silêncio. No processo, tome cuidado para não se perder em confusões emocionais, medos infundados ou falsas impressões. O ideal será proteger a sua energia de ambientes pesados, já que eles poderão causar decepções e cansaço.

Sagitário

Ilustração do signo Sagitário, contendo uma seta inclinada para cima à direita atravessando uma linha cruzada, formando o símbolo do arqueiro, em fundo azul-claro
O sagitariano deverá manter os pés no chão e evitar assinar acordos importantes (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Você poderá não ter muita clareza em relação aos objetivos profissionais ou planos coletivos. Por conta disso, tenderá a se iludir com promessas vazias vindas de pessoas influentes, bem como criar falsas expectativas sobre o reconhecimento do seu trabalho. Para amenizar as tensões, procure manter os pés no chão e evite assinar acordos importantes.

Capricórnio

Ilustração do signo Capricórnio, contendo um símbolo com forma de N estilizado com uma curva fechada à direita, em fundo azul-claro
O capricorniano deverá evitar assumir responsabilidades que não são suas (Imagem: Aleksandr_Lysenko)

Desilusões e cobranças poderão afetar os planos profissionais. Além disso, uma profunda sensação de cansaço ou incerteza tenderá a influenciar as suas decisões, especialmente nas relações amorosas e familiares. Para que as suas energias não sejam drenadas por essas tensões, procure manter os pés no chão e evite assumir responsabilidades que não são suas.

Aquário

Ilustração do signo Aquário, contendo uma linha representando ondas, em fundo azul-claro.
O aquariano precisará encarar a realidade e estabelecer limites claros (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Você poderá se sentir dividido(a) entre o desejo de expandir os horizontes e a necessidade de se aprofundar em suas emoções. Essa dúvida, por sua vez, tenderá a ser ainda mais dificultada por cobranças e ilusões, gerando insatisfações nos relacionamentos ou nas finanças. Diante disso, procure encarar a realidade e estabelecer limites claros.

Peixes

Ilustração do signo Peixes, contendo o símbolo de dois arcos verticais voltados para fora e conectados por uma linha horizontal ao centro, em fundo azul-claro
O pisciano deverá organizar os recursos materiais e estabelecer limites claros nos relacionamentos (Imagem: Aleksandr_Lysenko | Shutterstock)

Você poderá sentir um certo desgaste emocional ao lidar com as finanças compartilhadas ou ao encarar sentimentos profundos. Diante disso, será fundamental agir com senso de realidade e responsabilidade, evitando se perder em expectativas ilusórias ou cobranças excessivas. Para tanto, procure organizar os recursos materiais e estabelecer limites claros nos relacionamentos.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 25/05/2026 01:02
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