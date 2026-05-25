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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 25 a 31 de maio de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

O mês será encerrado com energia de colheita e avaliação (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O mês será encerrado com energia de colheita e avaliação (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Esta semana encerrará o mês com energia de colheita e avaliação. O baralho cigano, por sua vez, mostra que os resultados começarão a se manifestar. Segundo o Mestre Ravi Vidya, tudo que foi plantado retornará.

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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

Ilustração do signo de Áries, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O ariano será chamado a honrar seus compromissos e agir com responsabilidade (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “O Anel” indica compromisso e definições. A semana pedirá responsabilidade nas escolhas. No amor, as relações se firmarão. No trabalho, acordos importantes surgirão.

Touro

Ilustração do signo de Touro, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O taurino receberá confirmações e boas notícias ao longo da semana (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Carta” indica respostas e confirmações. Algo esperado se concretizará. No amor, a comunicação ficará mais clara. No trabalho, notícias positivas chegarão.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O geminiano viverá um período de sorte e oportunidades que surgirão rapidamente (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “O Trevo” mostra sorte e oportunidades rápidas. Pequenas chances poderão crescer. No amor, haverá mais leveza. No trabalho, bons momentos se abrirão.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O canceriano encontrará segurança e acolhimento no amor e no trabalho (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Casa” indica segurança e estabilidade. A semana favorecerá o conforto emocional. No amor, haverá proteção e acolhimento. No trabalho, uma base sólida se consolidará.

Leão

Ilustração do signo de Leão, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O leonino precisará tomar decisões difíceis e encerrar o que não serve mais (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Foice” indica corte e decisão. Algo precisará ser encerrado. No amor, busque se posicionar. No trabalho, uma mudança possivelmente será imposta.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O virginiano deverá observar com atenção antes de tomar qualquer decisão (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “O Livro” indica aprendizado e análise. Observar antes de agir será fundamental. No amor, haverá mistério. No trabalho, a estratégia prevalecerá.

Libra

Ilustração do signo de Libra, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O libriano viverá uma semana de expansão e novas conexões enriquecedoras (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “O Jardim” aponta para expansão e novas conexões. A semana favorecerá as trocas. No amor, haverá leveza. No trabalho, oportunidades se abrirão.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O escorpiano deverá se afastar de intrigas e jogos emocionais nesta semana (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Serpente” alerta para conflitos e jogos emocionais. As intrigas deverão ser evitadas. No amor, tenha cuidado. No trabalho, a estratégia será a aliada.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O sagitariano viverá uma semana de movimento, avanços e novidades (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “O Cavaleiro” indica movimento e avanços. As situações se acelerarão. No amor, novidades surgirão. No trabalho, haverá progresso concreto.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O capricorniano enfrentará obstáculos, mas a resistência trará resultados concretos (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Montanha” mostra desafios, mas também superação. A persistência será necessária. No amor, haverá paciência. No trabalho, a resistência trará frutos.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O aquariano encontrará soluções e verá os caminhos se abrirem nesta semana (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Chave” sugere solução e desbloqueio. Algo se resolverá. No amor, a clareza chegará. No trabalho, os caminhos ficarão mais abertos.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O pisciano crescerá ao aceitar os desafios com maturidade e responsabilidade (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “A Cruz” indica aprendizado e responsabilidade. Aceitar os desafios trará crescimento. No amor, haverá maturidade. No trabalho, o compromisso se fortalecerá.

Por Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 25/05/2026 08:01
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