Vitamina caseira: 4 receitas ricas em proteína vegetal para melhorar o ganho de massa muscular

As vitaminas são excelentes opções para inserir mais frutas na rotina de forma prática, saborosa e nutritiva. Além de contribuírem para o consumo diário de vitaminas, minerais e fibras, elas podem ser preparadas com ingredientes ricos em proteínas vegetais. Dessa maneira, a bebida se torna ainda mais completa e pode auxiliar no ganho de massa muscular, especialmente quando aliada à prática de atividades físicas e a uma alimentação equilibrada.
A seguir, veja 4 receitas de vitaminas ricas em proteína vegetal!
1. Vitamina de manga com chia e aveia
Ingredientes
- 1 manga madura picada
- 200 ml de leite vegetal gelado
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de chia
- 1 pedaço de coco seco
Modo de preparo
Coloque a manga, o coco, o leite vegetal, a aveia e a chia no liquidificador. Bata por cerca de 2 minutos, até a mistura ficar cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
2. Vitamina de maçã com canela, aveia e tahine
Ingredientes
- 1 maçã picada
- 200 ml de leite vegetal
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de tahine
- 1 colher de chá de canela em pó
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque a maçã, o leite vegetal, a aveia, o tahine e a canela no liquidificador. Bata por cerca de 2 minutos, até a mistura ficar cremosa e homogênea. Acrescente gelo e bata rapidamente novamente. Sirva em seguida.
3. Vitamina de morango com tofu
Ingredientes
- 1 xícara de chá de morango picado
- 100 g de tofu macio
- 200 ml de leite vegetal
- 1 banana madura
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque os morangos, o tofu, o leite vegetal e a banana no liquidificador. Bata por cerca de 2 minutos, até obter uma mistura cremosa e homogênea. Acrescente gelo e bata rapidamente novamente. Sirva em seguida.
4. Vitamina de abacate com cacau e semente de girassol
Ingredientes
- 1/2 abacate maduro
- 250 ml de leite de soja
- 1 colher de sopa de cacau em pó
- 2 colheres de sopa de semente de girassol
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque o abacate, o leite de soja, o cacau em pó e as sementes de girassol no liquidificador. Bata por cerca de 2 minutos, até obter uma bebida cremosa e homogênea. Acrescente gelo e bata rapidamente novamente. Sirva em seguida.